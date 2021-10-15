الفن من أجل حماية المناخ

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الفنان البيئي الهولندي تايش بيرستيكر يريد تغيير الأوضاع السيئة في كوكبنا الأرض، لذلك جعل بقدرته الفنية مواضيع مثل تغير المناخ وحماية البيئة ملموسة من خلال التركيبات الفنية التفاعلية والواقع الافتراضي.
بعد شهر واحد على الانتخابات التشريعية الألمانية، واقتراب تشكيل حكومة جديدة سلم الرئيس شتاينماير المستشارة الألمانية ووزراء الحكومة وثائق الإعفاء من مناصبهم، والتي تعد بمثابة شهادات نهاية تأدية الواجب.
العقوبات الغربية على روسيا وخطط تقليل الاعتماد على النفط والغاز الروسيين، قد تؤدي إلى زيادة الانبعاثات رغم التوسع في استخدام الطاقة النظيفة، لأن ذلك قد يعرقل عملية التخلص التدريجي من الفحم والاعتماد على الغاز المسال.
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