 الفن من أجل حماية المناخ | يوروماكس | DW | 30.10.2022

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يوروماكس

الفن من أجل حماية المناخ

الفنان البيئي الهولندي تايش بيرستيكر يريد تغيير الأوضاع السيئة في كوكبنا الأرض، لذلك جعل بقدرته الفنية مواضيع مثل تغير المناخ وحماية البيئة ملموسة من خلال التركيبات الفنية التفاعلية والواقع الافتراضي.

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