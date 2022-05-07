 الفن منهوب منذ الحقبة الاستعمارية | واحة الثقافة | DW | 14.05.2022

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واحة الثقافة

الفن منهوب منذ الحقبة الاستعمارية

يسلك متحف" راوتينشتراوخ يوست" في كولونيا طرقا جديدة فيما يتعلق بالجدل الدائر حول الفن المنهوب، ويعرض أعمالاً من الحقبة الاستعمارية. "اشتقت إليكم" هو عنوان سلسلة معارض عن الجمال والحزن والخسارة والتعاطي مع حقبة الاستعمار أيضاً.

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