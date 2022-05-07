الفن منهوب منذ الحقبة الاستعمارية

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يسلك متحف" راوتينشتراوخ يوست" في كولونيا طرقا جديدة فيما يتعلق بالجدل الدائر حول الفن المنهوب، ويعرض أعمالاً من الحقبة الاستعمارية. "اشتقت إليكم" هو عنوان سلسلة معارض عن الجمال والحزن والخسارة والتعاطي مع حقبة الاستعمار أيضاً.
الإبادة الجماعية والتحف الفنية المنهوبة، كلمات بدأت تترد كثيرا عند الحديث عن ماضي ألمانيا الاستعماري في أفريقيا. وقبل أربع سنوات وعدت الحكومة الألمانية بدراسة ومعالجة هذا الماضي الاستعماري. فإلى أين وصلت تلك الوعود؟
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