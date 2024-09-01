الفن الإفريقي المعاصر - دليل أديس أبابا

في الحلقة الثالثة من سلسلتنا نستكشف عاصمة إثيوبيا النابضة بالحياة. تأخذنا المصورة نافكوت غيبيهو عبر أديس أبابا، حيث يواجه جيل جديد من الفنانين التقاليد والابتكار والحياة الليلية النابضة بالحياة.

إن تاريخ إثيوبيا السياسي معقد ومتعدد الأوجه، تركت عليه الأنظمة الملكية والديكتاتوريات العسكرية بصمتها. كما أن الإبادة الجماعية والمجاعة والحروب الأهلية هي أيضًا جزء من الإرث المؤلم للبلاد وهذا ينعكس في أعمال الفنانين الإثيوبيين. سنقوم بجولة عبر المشهد الإبداعي النابض بالحياة في أديس أبابا.

صورة من: DW

المصورة نافكوت غيبيهو تعرفنا على أكثر الفنانين موهبة في المدينة! من بينهم سيلومي موليتا التي تعكس التجارب النسائية بوضوح بلوحاتها.

أما مصممة الألعاب والمهندسة المعمارية بيت لحم أنتينيه فتقدم لنا عالمًا ديناميكيا وتفاعليا للتفكير في الألعاب. وهي واحدة من مصممي تطبيق إنتر أفريكا، الذي يساعد الأشخاص على العمل معا عبر بلدان القارة الإفريقية.

كما نستكشف حديقة منحوتات مثيرة مع تيسفاهون كيبرو. النحاتة أديسكيدان أمباي تفك رموز سحر الخشب في أعمالها. تدعي أنها واحدة من النحاتات القلائل في إثيوبيا.

صورة من: DW

أما الرسام الشهير تاديسه ميسفين فيعرض لنا أحدث أعماله المستوحاة من عالم النساء في أسواق أديس أبابا.في مسيرته المهنية التي امتدت لأكثر من أربعة عقود، تخطى تاديسه ميسفين باستمرار حدود مجاله الفني.

صورة من: DW

نرى شوارع أديس أبابا اليوم من خلال عدسة المصورة ماهيدر هايليسيلاسي. تتمتع بخبرة تزيد عن عشر سنوات كمصورة وثائقية وتساعد في تشكيل الصورة الحديثة لأديس أبابا، كما هي حال مرشدتنا السياحية المصورة نافكوت غيبيهو. وبمساعدة التصوير الفوتوغرافي، تستطيع النساء التعبير عن أنفسهن بطرق لم تتمكن الأجيال السابقة من النساء من القيام بها داخل أسرهن.