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ثقافةغانا

الفن الأفريقي - أكرا

٢٦ أكتوبر ٢٠٢٤

في الحلقة الرابعة من سلسلتنا عن الفن الأفريقي توقفنا في عاصمة غانا أكرا، موطن مشهد فني معاصر نابض بالحياة. تعرض لنا المنسقة والكاتبة نانا أوفورياتا آييم أبرز نقاط اهتمامها.

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DW - Arts Unveiled I Nana Oforiatta Ayim
صورة من: DW

نحن في أكرا، عاصمة غانا. في الماضي كانت سفن العبيد تنطلق من ساحل غانا إلى الغرب. لكن غانا كانت أيضًا أول مستعمرة سابقة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى تعلن استقلالها. لا يزال من الممكن الشعور بروح الحرية هذه حتى اليوم.

تقودنا المنسقة والكاتبة نانا أوفورياتا أييم، التي أشرفت مرتين على الجناح الغاني في بينالي البندقية، عبر مدينة فنية نابضة بالحياة حيث تتصادم الحداثة والتقاليد.  وتقول أمينة المتحف نانا أوفوريتا أييم: 
"في فننا، ما زلنا نتصارع مع تراث الإمبريالية والعبودية والاستعمار وبناء الأمة. وكيف نريد أن نشكل مستقبلنا".

 

DW - Arts Unveiled I Interaktive Kunst von Kwasi Darko
صورة من: DW

نزور فنان الوسائط المتعددة كواسي داركو، الذي يهتم بتاريخ التروترو، والحافلات الصغيرة الخاصة التي تُستخدم كوسيلة نقل في جميع أنحاء غانا.

 

 

DW Sendung | Arts Unveiled
صورة من: DW

 

ونلتقي بـ نانا أوبوكو المعروف أيضًا باسم أفروسكوب. له جذوره في مجموعة متنوعة من وجهات النظر العالمية الأفريقية ويظهر ميولًا سريالية قوية بموضوعات مستقبلية أفريقية أساسية. ذراعه الآلية التي ترسم جلبها معه إلى بينالي البندقية.

 

 

DW - Arts Unveiled I Särge - Joseph Tetteh Ashong Paa Joe
صورة من: DW

يقوم جوزيف تيتي أشونغ، المعروف باسم با جو، بتصميم توابيت خيالية بناءً على رغبة العميل، على شكل زواحف أو بجع أو حتى زجاجات كوكا كولا. وبذلك فهو يواصل تقليدًا غانيًا خاصًا.

 

 

DW - Arts Unveiled I Elizabeth Efua Sutherland
صورة من: DW

 

تتعامل الفنانة المسرحية إليزابيث إيفوا ساذرلاند فنيًا مع تقاليد النسيج الخاصة بأقمشة كينتي القطنية من غانا - ويخلق الرسام كوفي أوويا صورًا سياسية.

اكتشف في الحلقة الرابعة من سلسلتنا، كيف يتعامل فنانو غانا مع تقاليد وهويات المجتمعات الأفريقية، وإرث الحقبة الاستعمارية والتغيير الاجتماعي والسياسي العميق في القارة.

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