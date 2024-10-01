الفن الأفريقي - أكرا

في الحلقة الرابعة من سلسلتنا عن الفن الأفريقي توقفنا في عاصمة غانا أكرا، موطن مشهد فني معاصر نابض بالحياة. تعرض لنا المنسقة والكاتبة نانا أوفورياتا آييم أبرز نقاط اهتمامها.

صورة من: DW

نحن في أكرا، عاصمة غانا. في الماضي كانت سفن العبيد تنطلق من ساحل غانا إلى الغرب. لكن غانا كانت أيضًا أول مستعمرة سابقة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى تعلن استقلالها. لا يزال من الممكن الشعور بروح الحرية هذه حتى اليوم.

تقودنا المنسقة والكاتبة نانا أوفورياتا أييم، التي أشرفت مرتين على الجناح الغاني في بينالي البندقية، عبر مدينة فنية نابضة بالحياة حيث تتصادم الحداثة والتقاليد. وتقول أمينة المتحف نانا أوفوريتا أييم:

"في فننا، ما زلنا نتصارع مع تراث الإمبريالية والعبودية والاستعمار وبناء الأمة. وكيف نريد أن نشكل مستقبلنا".

صورة من: DW

نزور فنان الوسائط المتعددة كواسي داركو، الذي يهتم بتاريخ التروترو، والحافلات الصغيرة الخاصة التي تُستخدم كوسيلة نقل في جميع أنحاء غانا.

صورة من: DW

ونلتقي بـ نانا أوبوكو المعروف أيضًا باسم أفروسكوب. له جذوره في مجموعة متنوعة من وجهات النظر العالمية الأفريقية ويظهر ميولًا سريالية قوية بموضوعات مستقبلية أفريقية أساسية. ذراعه الآلية التي ترسم جلبها معه إلى بينالي البندقية.

صورة من: DW

يقوم جوزيف تيتي أشونغ، المعروف باسم با جو، بتصميم توابيت خيالية بناءً على رغبة العميل، على شكل زواحف أو بجع أو حتى زجاجات كوكا كولا. وبذلك فهو يواصل تقليدًا غانيًا خاصًا.

صورة من: DW

تتعامل الفنانة المسرحية إليزابيث إيفوا ساذرلاند فنيًا مع تقاليد النسيج الخاصة بأقمشة كينتي القطنية من غانا - ويخلق الرسام كوفي أوويا صورًا سياسية.

اكتشف في الحلقة الرابعة من سلسلتنا، كيف يتعامل فنانو غانا مع تقاليد وهويات المجتمعات الأفريقية، وإرث الحقبة الاستعمارية والتغيير الاجتماعي والسياسي العميق في القارة.