الفلفل الحلو.. ثمرة عالمية محبوبة فما هي فوائدها؟

ينتمي الفلفل الحلو أو الفليفلة، كما يطلق عليها في بلاد الشام إلى فصيلة النباتات الباذنجانية ويعتقد أن موطنه الأصلي هو المكسيك، إذ عثر على بعض المكتشفات الأثرية التي تشير إلى وجوده هناك قبل 7 آلاف سنة، كما ذكر موقع "غيزوندهايت" الألماني المختص في تقديم النصائح الطبية. وانتقل الفلفل عن طريق الطيور إلى أمريكيا الوسطى، ومن ثم انتقل مع البشر بعد اكتشاف القارة الأمريكية إلى أوروبا ومن إلى أنحاء العالم الأخرى قبل نحو 400 عام.

فوائد الفلفل الحلو

يحتوي الفلفل على كميات كبيرة من الكاليوم والكاليسيوم والزنك والمغنيسيوم. وهو مليء بالفيتامينات الضرورية، كفيتامين "أي" وفيتامين "بي" وفيتامين "سي".

كما يحتوي الفلفل الأحمر على كميات أكبر من فيتامين "سي" من الأنواع الأخرى من الفلفل، وتصل نسبة فيتامين "سي" في 100 غرام من الفلفل الأحمر إلى 400 مليغرام وهو بذلك أكثر مادة غذائية في الطبيعة غنية بفيتامين "سي"، ما جعله مادة غذائية مثالية للقضاء على السمنة، كون أن فيتامين "سي" يساعد على صنع هرمون نورادرينالين الذي يقتل الدهون في الجسم. فيما تحتوي الأنواع الأخرى من الفلفل على نحو 140 مليغرام من فيتامين "سي" لكل 100 غرام.

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والفلفل الحلو له خصائص صحية كبيرة، فهو مضاد للبكتيريا وللسرطان، ومسكن للألم، ويساعد على ضبط نسبة السكر في الدم، كما يخفض نسبة الدهون والكولسترول. ويحتوي على مركبات الفلافونويد والكاروتينات ولوتين وزياكسانثين وكريبتوزانتين، وهي مضادات أكسدة تحمي الجسم من الالتهابات وتقي من الأمراض وتقلل من نسب الإصابة بأمراض القلب.

استخدامات الفلفل في الطب

السكان الأصليون لأمريكا هم أول من عرف فوائد الفلفل في الطب وفي العلاج واستخدموه للعلاج من الإصابات ولوقف الالتهابات. ويستخدم الفلفل الحلو أيضا في الطب الحديث في علاج آلام الرأس وللوقاية من أمراض القلب. ونصح موقع "فيت فور فون" الألماني الإكثار بتناول الفلفل طازجا للاستفادة من فيتاميناته الكثيرة

ز.أ.ب/ ع.أ.ج