الفقير وارتفاع احتياط النقد الأجنبي في العراق!

"تصعيد شديد الخطورة".. فهل ينزلق العراق نحو حرب أهلية؟

تسارعت الأحداث في العراق عقب إعلان الزعيم الشيعي مقتدى الصدر اعتزاله العمل السياسي واندلاع مواجهات أسفرت عن سقوط عشرات الضحايا. هذا التصعيد المفتوح على كل الاحتمالات، أثار المخاوف من انزلاق العراق نحو حرب أهلية.