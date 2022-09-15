الفقير وارتفاع احتياط النقد الأجنبي في العراق!

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ارتفع الاحتياطي النقدي العراقي إلى أكثر من 85 مليار دولار، وهناك توقعات ببلوغه المائة مليار دولار مع نهاية العام. ماذا يعني ذلك بالنسبة للمواطن؟ للتنمية؟ للمشاريع؟ للقطاع الخاص؟
ضيف الحوار:
الخبير المالي الدكتور ناجح العبيدي
ارتفع الاحتياطي النقدي العراقي إلى أكثر من 85 مليار دولار، وهناك توقعات ببلوغه المائة مليار دولار مع نهاية العام. ماذا يعني ذلك بالنسبة للمواطن؟ للتنمية؟ للمشاريع؟ للقطاع الخاص؟
تسارعت الأحداث في العراق عقب إعلان الزعيم الشيعي مقتدى الصدر اعتزاله العمل السياسي واندلاع مواجهات أسفرت عن سقوط عشرات الضحايا. هذا التصعيد المفتوح على كل الاحتمالات، أثار المخاوف من انزلاق العراق نحو حرب أهلية.
أعلن الجيش العراقي حظر تجول في كافة أنحاء البلاد "حتى إشعار آخر"، بعدما اقتحم أنصار الزعيم الشيعي مقتدى الصدر قصر الحكومة في بغداد، عقب إعلان اعتزاله العمل السياسي. وأنباء عن سقوط عدد من القتلى وإصابة عشرات المصابين.
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