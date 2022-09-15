 الفقير وارتفاع احتياط النقد الأجنبي في العراق! | العراق اليوم | DW | 15.09.2022

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العراق اليوم

الفقير وارتفاع احتياط النقد الأجنبي في العراق!

ارتفع الاحتياطي النقدي العراقي إلى أكثر من 85 مليار دولار، وهناك توقعات ببلوغه المائة مليار دولار مع نهاية العام. ماذا يعني ذلك بالنسبة للمواطن؟ للتنمية؟ للمشاريع؟ للقطاع الخاص؟

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ضيف الحوار:

الخبير المالي الدكتور ناجح العبيدي
 

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