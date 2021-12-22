الفقر في اليمن

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
أجبر الفقر عائلة يمنية نازحة على السكن في حاوية مهجورة تفتقر لأبسط المقومات، فيما يحاول رب الأسرة سد رمقها بالبحث في مكبات النفايات
أعلن الجيش اليمني الموالي للحكومة الشرعية تحرير عدة مناطق من سيطرة الحوثيين في وسط البلاد، وأنه يخوض حرباً عنيفة ضد الميليشيا، فيما نشر الحوثيون صوراً وفيديوهات لأسلحة قالوا إنها كانت على متن الناقلة الإماراتية روابي.
لا شك أن الهجوم غير المسبوق الذي شنّه الحوثيون على العمق الإماراتي، سيكون له عدة تبعات على أكثر من صعيد. أبرزها على محاولات تخفيف التوترات في الخليج والتقدم في الملف النووي، كما أن انعكاساته على أسواق النفط جد محتملة.
ذكر تقرير إعلامي نقلا عن مسودة أممية سرية أن آلاف الأسلحة ومن بينها قاذفات صاروخية ورشاشات ضبطتها البحرية الأميركية في الأشهر الأخيرة في بحر العرب، مصدرها على الأرجح مرفأ جاسك الإيراني وكانت موجهة إلى اليمن خصوصا.
يعتبر احتجاز الحوثيين لسفينة إماراتية تحولا نوعيا غير مسبوق بتداعيات إقليمية غير محسوبة العواقب، خصوصا وأنه كان هناك دائما توجس من أن يمتد لهيب الحرب في اليمن ليهدد ممرات الملاحة الدولية في البحر الأحمر.
© 2022 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول