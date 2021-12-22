 الفقر في اليمن | DW الأخبار | DW | 19.01.2022

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الفقر في اليمن

أجبر الفقر عائلة يمنية نازحة على السكن في حاوية مهجورة تفتقر لأبسط المقومات، فيما يحاول رب الأسرة سد رمقها بالبحث في مكبات النفايات

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Military equipment is seen on a ship seized by Yemen's Houthi rebels off the Yemen's Red Sea coast in a frame grab from video handed out by the Houthi's media center on January 3, 2022. Houthi Media Office/Handout via Reuters THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY.

اليمن- الجيش يتقدم وسط البلاد والتحالف يهدد بقصف موانئ بحرية 08.01.2022

أعلن الجيش اليمني الموالي للحكومة الشرعية تحرير عدة مناطق من سيطرة الحوثيين في وسط البلاد، وأنه يخوض حرباً عنيفة ضد الميليشيا، فيما نشر الحوثيون صوراً وفيديوهات لأسلحة قالوا إنها كانت على متن الناقلة الإماراتية روابي.

A grab from an AFPTV video shows a fighter loyal to Yemen's Saudi-backed government manning a machine gun at a position near the frontlines against the Huthi rebel forces in the region of al-Kassara, northwest of Marib, on June 28, 2021. - Clashes between rebels and Yemeni government fighters left over a hundred killed in Marib in three days, pro-government sources said, following a renewed offensive by the Iran-allied Huthis who escalated their efforts to seize the government's last stronghold in northern Yemen. (Photo by - / AFPTV / AFP) (Photo by -/AFPTV/AFP via Getty Images)

هجوم الحوثيين على الإمارات.. تبعات محتملة على أكثر من صعيد 18.01.2022

لا شك أن الهجوم غير المسبوق الذي شنّه الحوثيون على العمق الإماراتي، سيكون له عدة تبعات على أكثر من صعيد. أبرزها على محاولات تخفيف التوترات في الخليج والتقدم في الملف النووي، كما أن انعكاساته على أسواق النفط جد محتملة.

In this Tuesday, Nov. 19, 2019, photo made available by U.S. Navy, a helicopter lifts off of the aircraft carrier USS Abraham Lincoln as it transits the Strait of Hormuz. The U.S. aircraft carrier Abraham Lincoln sent to the Mideast in May over tensions with Iran transited the narrow Strait of Hormuz for the first time on Tuesday. The ship previously had been in the Arabian Sea outside of the Persian Gulf. (Mass Communication Specialist Seaman Stephanie Contreras/U.S. Navy via AP)

تقرير أممي: إيران تنقل أسلحة إلى اليمن سرًّا 09.01.2022

ذكر تقرير إعلامي نقلا عن مسودة أممية سرية أن آلاف الأسلحة ومن بينها قاذفات صاروخية ورشاشات ضبطتها البحرية الأميركية في الأشهر الأخيرة في بحر العرب، مصدرها على الأرجح مرفأ جاسك الإيراني وكانت موجهة إلى اليمن خصوصا.

October 24, 2021 - Red Sea - Capt. Daniel Fallon, assigned to Marine Medium Tiltrotor Squadron VMM 165 Reinforced, 11th Marine Expeditionary Unit MEU, observes the amphibious transport dock USS Portland LPD 27 transiting the Red Sea, Oct. 25. Portland and the 11th MEU are deployed to the U.S. 5th Fleet area of operations in support of naval operations to ensure maritime stability and security in the Central Region, connecting the Mediterranean and Pacific through the Western Indian Ocean and three strategic choke points. Sgt. Alexis Flores Red Sea - ZUMAz03_ 20211024_skx_z03_711 Copyright: xU.S.xMarinesx

لهيب حرب اليمن يمتد لتهديد الملاحة الدولية في البحر الأحمر 07.01.2022

يعتبر احتجاز الحوثيين لسفينة إماراتية تحولا نوعيا غير مسبوق بتداعيات إقليمية غير محسوبة العواقب، خصوصا وأنه كان هناك دائما توجس من أن يمتد لهيب الحرب في اليمن ليهدد ممرات الملاحة الدولية في البحر الأحمر.