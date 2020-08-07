الفطور الصحي للمساعدة على التخلص من الاكتئاب!

يلجأ غالبية المصابين بالاكتئاب إلى زيارة طبيب نفسي أو تناول أدوية مضادة له. غير أن ممارسة الرياضة والتأمل كاليوغا والمشي في الطبيعة يمكن أن تؤثر على صحتنا النفسية بشكل إيجابي. إضافة إلى ذلك يؤكد الكثير من خبراء التغذية على أهمية الوجبات الغذائية للتخلص من الاكتئاب، نقلاً عن موقع "بيزنيس إنسايدر" الألماني.

وحسب خبيرة التغذية الألمانية ميليسا برونيتي، التي تجري أبحاثاً حول العلاقة بين النظام الغذائي والصحة العقلية والنفسية، فإن النظام الغذائي السليم هو مفتاح الصحة النفسية. وترى الخبيرة الألمانية أن وجبة الفطور الصحيحة لا تساعد فقط على بداية اليوم بصحة جسدية جيدة بل يشمل ذلك الجانب العقلي والنفسي. فدماغنا يحتاج لمواد غذائية تساعد على ذلك، خاصة تلك التي تحتوي على الأحماض الدهنية غير المشبعة والأحماض الأمينية وفيتامين ب، وفيتامين د، إضافة إلى المعادن كالزنك والحديد والمغنيسيوم. وغياب هذه العناصر في وجبة الفطور يكون له تأثير سلبي على الصحة العقلية للفرد وبعدها على الصحة النفسية.

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وتنصح خبيرة التغذية الألمانية ميليسا برونيتي بتناول وجبة فطور صحية خصوصا للأشخاص الذين يعانون من الاكتئاب. ومن بين الوجبات التي تنصح الخبيرة الألمانية بتناولها خلال الإفطار: البيض لأنه غني بالأحماض الأمينية، والوجبات الغنية بفيتامين د والأحماض الدهنية، والخبز الكامل والأفوكادو. وفي هذا الصدد تقول الخبيرة الألمانية: "الدماغ يتكون من 60 في المئة من الدهون ويجب علينا تناول الدهون في الأكل. والأفوكادو غني بالتربتوفان (حمض أميني)، كما يحتوي على حمض الفوليك وأوميغا 3"، كما جاء في موقع "بيزنيس إنسايدر".

وينصح الخبراء الأشخاص الذين يعانون من الاكتئاب باتباع النظام الغذائي المتوسطي. ووفقا لدراسة حديثة نشرتها دار نشر "بيوميد سنترال" البريطانية المتخصصة في العلوم والتكنولوجيا والطب، فإن تحليل عادات الأكل لـ150 ألف شخص لمدة عشر سنوات، كشفت أن مخاطر الإصابة بالاكتئاب كانت أقل لدى الأشخاص الذين يتبعون النظام الغذائي المتوسطي.

والسبب هو أن النظام الغذائي لدول حوض البحر المتوسط يعتمد في جزء كبير منه على الأغذية النباتية التي تحتوي على عناصر غذائية هامة للصحة. وينصح بتناول وجتين اضافيتين خفيفتين قبل وجبة الغذاء ووجبة العشاء.

ع.ع/ع.أ.ج