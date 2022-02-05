 الفطر: وصفة سحرية لإنقاذ الأرض | العولمة 3000 | DW | 12.02.2022

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العولمة 3000

الفطر: وصفة سحرية لإنقاذ الأرض

الفطر جميلٌ والقسم الأكبر منه غير مرئي وهو مهم للحياة على الأرض وله قدرات مذهلة. يمكن للفطر تنظيف التربة من النفط والنشاط الإشعاعي وأن يكون أساساً لمباني المستقبل.

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