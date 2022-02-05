الفطر: وصفة سحرية لإنقاذ الأرض

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الفطر جميلٌ والقسم الأكبر منه غير مرئي وهو مهم للحياة على الأرض وله قدرات مذهلة. يمكن للفطر تنظيف التربة من النفط والنشاط الإشعاعي وأن يكون أساساً لمباني المستقبل.
يسرّع الاتحاد الأوروبي تطبيق إجراءات حماية المناخ من خلال فرض ضريبة جديدة على الكربون تشمل واردات كثيرة من الخارج، وهو الأمر الذي قد يضر البلدان الفقيرة. هل يشكل هذا بداية تجارة عالمية مستدامة أم حمائية جديدة؟
تضر الأغذية التي لا تراعي البيِئة بالصحة والمناخ على السواء. ويرى خبراء أن من يريد أغذية صحية رفيقة بالبيِئة عليه التفكير في المنشأ والنقل والتعبئة والتغليف.
طالما كان الملف المائي من الملفات العالقة والشائكة بين طهران وكابول. مع وصول حركة طالبان إلى الحكم، تسعى إيران بشكل براغماتي إلى إيجاد حلّ لمعضلة استمرت لعقود، فهل تجد مستجيباً في أفغانستان؟
أصبح زيت النخيل مكوناً يدخل في العديد من المنتجات الغذائية الأساسية اليومية. غير أن ارتباطه بتدمير مساحات واسعة من الغابات وانعكاس ذلك سلباً على المناخ والبشر ساهم في تراجع شعبيته كثيراً. فما مدى صحة ذلك؟
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