الفطر: وصفة سحرية لإنقاذ الأرض

الجدل حول زيت النخيل.. ماذا وراء صفقاته ولماذا يُحذر منه؟

أصبح زيت النخيل مكوناً يدخل في العديد من المنتجات الغذائية الأساسية اليومية. غير أن ارتباطه بتدمير مساحات واسعة من الغابات وانعكاس ذلك سلباً على المناخ والبشر ساهم في تراجع شعبيته كثيراً. فما مدى صحة ذلك؟