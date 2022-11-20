الفطر لإزالة السموم من التربة

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يشير العلماء إلى أن الفطر كان موجوداً قبل ملايين السنين.
كما أنه يمثل عنصرا أساسيا في العديد من المجالات، إذ يستعان به في تصنيع وإنتاج الأدوية وكعك الخميرة وإنتاج البيرة. لكن الفطر يمكن أن يساعد كذلك في إزالة السموم من التربة الملوثة.
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