 الفطر لإزالة السموم من التربة | المستقبل الآن | DW | 27.11.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

المستقبل الآن

الفطر لإزالة السموم من التربة

يشير العلماء إلى أن الفطر كان موجوداً قبل ملايين السنين. كما أنه يمثل عنصرا أساسيا في العديد من المجالات، إذ يستعان به في تصنيع وإنتاج الأدوية وكعك الخميرة وإنتاج البيرة. لكن الفطر يمكن أن يساعد كذلك في إزالة السموم من التربة الملوثة.

المزيد من المركز الإعلامي

علم الآثار الموسيقي: إعادة بناء الآلات القديمة

علم الآثار الموسيقي: إعادة بناء الآلات القديمة 20.11.2022

كنز ثمين من المرحاض

كنز ثمين من المرحاض 20.11.2022

اسأل: هل تستطيع العناكب النوم؟

اسأل: هل تستطيع العناكب النوم؟ 20.11.2022

دور الحشرات في كشف ملابسات جرائم القتل

دور الحشرات في كشف ملابسات جرائم القتل 20.11.2022

المزيد المستقبل الآن

الليثيوم - من أين سنحصل عليه مستقبلاً؟

الليثيوم - من أين سنحصل عليه مستقبلاً؟ 27.11.2022

اسأل!

اسأل! 27.11.2022

القنب بدلا من الجلد

القنب بدلا من الجلد 27.11.2022

Bolivien Chile Argentinien Lithium-Dreieck

المستقبل الآن - العيش المستدام والبحث عن بدائل غذائية 27.11.2022

اقرأ أيضا

Egyptian farmers collect guava fruits at the beginning of the annual harvest season in Qalyubia Governorate, Egypt, September 24, 2022, as guava is one of the best fruits that has many benefits that benefit the human body, as it has many benefits, the most important of which is strengthening immunity, Qalyubia Governorate, Egypt, September 24, 2022. (Photo by Mahmoud Elkhwas/NurPhoto)

فوائد صحية مذهلة للجوافة ستدفعك لتناولها يوميا 08.11.2022

إلى جانب مذاقها المتميز، تعرف ثمار الجوافة بفوائدها الصحية وأهميتها للجسم التي تشمل تقوية جهاز المناعة والتمثيل الغذائي. ويمكن أن يؤدي الاستهلاك اليومي للجوافة إلى تنظيم مستويات السكر في الدم وتعزيز صحة القلب وغيرها.

ABU DHABI, UAE - MARCH 29: The crowd get sprayed with color at the high energy dance party after they complete The Color Run presented by Active life, dubbed the Happiest 5km on the Planet at the Abu Dhabi Yas Marina Circuit on March 29, 2014 in Abu, Dhabi. Participants had different colors of chalk thrown at them by volunteers at four stations along the course. (Photo by Oliver Clarke/Getty Images for IMG)

المثلية الجنسية في الإمارات ـ بين التجريم القانوني وغض الطرف 03.10.2022

لايزال أعضاء مجتمع الميم في الإمارات يتمسكون بعدم جذب الأنظار والانتباه إليهم، إذ ما زالت الدولة الخليجية تعتبر المثلية غير قانونية، لكنها تغض الطرف عنهم طالما كانوا بعيدين عن الأنظار، بيد أن هذا الوضع يتجه نحو التغيير.

utloka - RAPSFELDER im Untertaunus nahe Bad Schwalbach - 12.05.22, - *** utloka RAPSFELDER in the Untertaunus near Bad Schwalbach 12 05 22,

الثورة الخضراء - المواد العضوية بدل الفحم والنفط؟ 23.05.2022

هل يمكن تحويل اقتصاد السوق المعتمد على النفط إلى اقتصاد يعتمد على الطاقات المتجددة؟ وفقاً للعلوم والسياسة والصناعة فإن الاقتصاد العضوي هو بديل مستدام. لكن ماذا وراء هذه الوعود؟

خليفة بن زايد.. الرئيس الذي أبعده المرض عن دائرة الحكم في الإمارات

خليفة بن زايد.. الرئيس الذي أبعده المرض عن دائرة الحكم في الإمارات 13.05.2022

بعد أن أبعدته جلطة دماغية لسنوات طويلة عن الظهور كرئيس للإمارات توفي الشيخ خليفة بن زايد تاركاً دفة القيادة لأخيه غير الشقيق ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، ما هي أبرز محطات رئاسته؟