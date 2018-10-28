 الفطر الريشي - الغذاء الصحي المميز لحياة أفضل | عالم المنوعات | DW | 28.10.2018

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منوعات

الفطر الريشي - الغذاء الصحي المميز لحياة أفضل

يحظى الفطر الريشي بشعبية متزايدة حول العالم، وذلك بسبب الخصائص العلاجية التي يتميز بها، وقدرته على تحسين المزاج. فما هي هذه الخصائص، وكيف تساهم في علاج الجسم البشري؟

Reishi Pilze oder glänzender Lackporling (picture alliance/WILDLIFE)

يعتبر الفطر في كثير من أنواعه من النباتات الصحية جدا، باستثناء تلك السامة منها. ومن بين الأنواع الصحية يبرز الفطر الريشي (ويعرف أيضا باسم المشروم الأحمر أو ملك الأعشاب). هذا الفطر عرفته شعوب عدة منذ زمن بعيد، ويستخدمه الصينيون منذ 4000 عام كمادة علاجية.

ويعود الفضل في ذلك لخليط المواد المتنوعة الموجودة في الفطر الريشي. وبالتحديد لنوع من النشويات (الكربوهيدرات)، يعرف باسم السكريات المتعددة، والتي تعمل على مكافحة الفيروسات. وتم إثبات وجود أكثر من 100 نوع من هذه السكريات المتعددة في الفطر الريشي، ولذلك يمكن أن يكون مادة وقائية من عدوى الزكام، بحسب موقع "فيت فور فن" الإلكتروني. إضافة لذلك فإن هذا الفطر يحتوي على مواد فعالة ومفيدة ضد أمراض الكبد، والاكتئاب، وأمراض الحساسية.

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كما أن الفطر الريشي مفيد لمن يعانون من صعوبة في النوم، وذلك من خلال تهدئة الأعصاب. وهو مفيد أيضا في علاج الربو، وتخفيف الالتهابات. ومن إحدى المواد، التي تعرف باسم التيربينات (الفحوم الهيدروجينية)، يتم استخلاص مواد نباتية لخفض مستوى الكوليسترول، وتجنب ارتفاع ضغط الدم. وله كذلك فعالية في مساعدة المصابين بأمراض السرطان ويخضعون لعلاجات صعبة، كما يذكر مركز الصحة الألماني. وله تأثير إيجابي كذلك لمساعدة المصابين بمرض الإيدز. ويتمتع هذا الفطر بقدرة على تعزيز الجهاز المناعي في جسم الإنسان، كما أعلن عن ذلك فريق بحث في جامعة برلين الحرة.

ف.ي/ ط.أ 

  • Chestnut tree (picture alliance/dpa/A. Schuler)

    نباتات عام 2018

    مذاق لذيذ

    تحتوي الكستناء على كمية كبيرة من النشا (43 %) وظلت لعدة قرون الطعام الشعبي في جنوب أوروبا وكانت تسمى كذلك بـ"خبز الفقراء". وتنمو الكستناء في ألمانيا على طول نهر الراين، في مناطق زراعة النبيذ الخفيف، وبدأت زراعتها في ألمانيا منذ العصر الروماني. ويصل ارتفاع شجرة الكستناء إلى 30 مترا.

  • Longleaf speedwell (picture-alliance/dpa/A.Jahn/Loki Schmidt Stiftung)

    نباتات عام 2018

    زهرة النهر

    اختارت مؤسسة لوكي شميدت نبتة السبيدويل ذو اللون الأزرق الأرجواني زهرة العام. وتنمو هذه الزهرة بشكل رئيسي على ضفاف الأنهار الطبيعية الكبيرة، وتعتبر هذه المناطق من أكثر النظم الإيكولوجية المهددة على الصعيد الأوروبي. وهي مصنفة ضمن نباتات مهددة بالانقراض في ألمانيا، فيما انقرضت كليا في ولاية توبينغن.

  • A red daylily (picture-alliance/dpa Themendienst/A. Warnecke)

    نباتات عام 2018

    سحر ألوان زهرة الزنبق

    تحظى زهرة الزنبق بشعبية كبيرة من قبل عشاق المزارع والحدائق، ولذلك تم اختيارها كنبتة المعمرة لهذا العام. وتنفتح أزهارها في مجموعة متنوعة من الألوان على شكل نجمة تتخللها عناقيد ملونة.

  • Pilz des Jahres 2018 - Wiesen-Champignons (Karl Wehr)

    نباتات عام 2018

    في المنزل وفي الطبيعة

    قامت الجمعية الألمانية لعلم الفطريات بتكريم الفطر البري، الذي يشابه لحد ما الفطر الأبيض المشهور، بفطر العام. وينمو في التربة والسماد وعلى الأوراق. ويتعرض هذا الفطر حاليا للانقراض بسبب الزراعة المكثفة والإفراط في استخدام الأسمدة.

  • Several rutabaga (Imago/Redeleit)

    نباتات عام 2018

    الخضروات الكلاسيكية

    نالت خضرة الروتاباغا على لقب خضار العام، وهي خضرة هجينة بين اللفت والملفوف، ويتوقع الخبراء أن تصبح هذه الخضرة أكلت المستقبل. ومن خلال نيلها لهذا اللقب، يريد الخبراء تشجيع الناس على زيادة استهلاك هذه الخضرة وانتشارها عالميا.

  • Ginger root (picture-alliance/H. Hollemann)

    نباتات عام 2018

    النبتة الصحية

    حصل الزنجبيل على لقب النبتة الصحية لعام 2018. ويساعد الزنجبيل على التخفيف من الغثيان والقيء وكذلك يعالج ظاهرة دوار السفر. ويضاف، كذلك، إلى قائمة فوائد الزنجبيل، تحسين عملية الهضم ويجنب انتفاخ البطن بعد الاكل.

  • Horehound plants (picture-alliance/dpa/Universität Würzburg/Tobias Niedenthal)

    نباتات عام 2018

    النبتة المفضلة

    كان النعناع من بين النباتات الطبية الأكثر شعبية في أوروبا، حيث بات في الوقت الحاضر شبه غير معروف. ويساعد النعناع على علاج مشاكل الجهاز التنفسي والهضمي، ويرى الخبراء أن لديه خصائص مضادة للالتهابات.

  • A pink western marsh orchid (picture-alliance/blickwinkel/E. Kajan)

    نباتات عام 2018

    رائعة.. لكنها مهددة بالانقراض

    تم اختيار السحلبية زهرة العام من قبل مجموعة محبي هذا النوع من الزهور. وتنمو فقط في مناطق المستنقعات الحمضية ويصعب مصادفة هذه المستنقعات حاليا في ألمانيا. وتبلغ ذروة التزهير في شهر حزيران/يونيو وتترواح الألوان من الأحمر الفاتح إلى الوردي.

  • Common apple-moss (picture-alliance/OKAPIA KG, Germany/F. Naroska)

    نباتات عام 2018

    البيئة المهددة

    ينمو طحلب التفاح في الطبيعة الكثيفة بالنباتات وعلى الصخور الغنية بالمعادن وكذلك في الأماكن المظلمة. وتم اختياره طحلب العام، لأنه مهدد بالانقراض في بعض الولايات الألمانية وذلك بسبب التوسع العمراني والبنية التحتية.

  • A castor oil plant (Giftpflanze des Jahres 2018) (Imago/M. Ruckszio)

    نباتات عام 2018

    احذر، سام!

    بذور فول الخروع، المعروف أيضا باسم نبتة زيت الخروع، وهي سامة جدا، وتم اختيارها كالنبتة السامة لعام 2018. وتنمو نبتة زيت الخروع في الكثير من المتنزهات والحدائق. ويمكن لزيت بذور الخروع تسبب في ارتفاع درجة الحرارة والقيء وكذلك في انهيار الدورة الدموية للإنسان. عدم تلقي الاسعافات الطبية اللازمة يمكن أن يؤدي إلى الموت خلال 48 ساعة.


مختارات

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هل كنت تتوقع بوجود شيء مشترك بين الفطر الأبيض والحليب، ما عدا اللون الأبيض؟ فقد أظهرت الأبحاث أن الفطر والحليب ينظمان مستويات الغلوكوز في الدم، الأمر الذي يعتبر هاماً للوقاية من عدة أمراض. نتعرف عليها في هذا التقرير. (28.09.2018)  

دراسة: الفطر يحتوي على مواد تحارب الشيخوخة

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تماثيل فنية تنتج فطراً صالحاً للأكل.. كيف ذلك؟

قطعٌ فنية وبيولوجية بآن معاً، مصنوعة بتقنية غريبة من نوعها من ابتكار فنان في نيويورك بالولايات المتحدة. ومن المنتظر أن ينمو فطراً صالحاً للأكل على سطحها في الأشهر القادمة. (09.07.2018)  

نباتات عام 2018

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