الفطر الريشي - الغذاء الصحي المميز لحياة أفضل

يعتبر الفطر في كثير من أنواعه من النباتات الصحية جدا، باستثناء تلك السامة منها. ومن بين الأنواع الصحية يبرز الفطر الريشي (ويعرف أيضا باسم المشروم الأحمر أو ملك الأعشاب). هذا الفطر عرفته شعوب عدة منذ زمن بعيد، ويستخدمه الصينيون منذ 4000 عام كمادة علاجية.
ويعود الفضل في ذلك لخليط المواد المتنوعة الموجودة في الفطر الريشي. وبالتحديد لنوع من النشويات (الكربوهيدرات)، يعرف باسم السكريات المتعددة، والتي تعمل على مكافحة الفيروسات. وتم إثبات وجود أكثر من 100 نوع من هذه السكريات المتعددة في الفطر الريشي، ولذلك يمكن أن يكون مادة وقائية من عدوى الزكام، بحسب موقع "فيت فور فن" الإلكتروني. إضافة لذلك فإن هذا الفطر يحتوي على مواد فعالة ومفيدة ضد أمراض الكبد، والاكتئاب، وأمراض الحساسية.
كما أن الفطر الريشي مفيد لمن يعانون من صعوبة في النوم، وذلك من خلال تهدئة الأعصاب. وهو مفيد أيضا في علاج الربو، وتخفيف الالتهابات. ومن إحدى المواد، التي تعرف باسم التيربينات (الفحوم الهيدروجينية)، يتم استخلاص مواد نباتية لخفض مستوى الكوليسترول، وتجنب ارتفاع ضغط الدم. وله كذلك فعالية في مساعدة المصابين بأمراض السرطان ويخضعون لعلاجات صعبة، كما يذكر مركز الصحة الألماني. وله تأثير إيجابي كذلك لمساعدة المصابين بمرض الإيدز. ويتمتع هذا الفطر بقدرة على تعزيز الجهاز المناعي في جسم الإنسان، كما أعلن عن ذلك فريق بحث في جامعة برلين الحرة.
ف.ي/ ط.أ
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نباتات عام 2018
مذاق لذيذ
تحتوي الكستناء على كمية كبيرة من النشا (43 %) وظلت لعدة قرون الطعام الشعبي في جنوب أوروبا وكانت تسمى كذلك بـ"خبز الفقراء". وتنمو الكستناء في ألمانيا على طول نهر الراين، في مناطق زراعة النبيذ الخفيف، وبدأت زراعتها في ألمانيا منذ العصر الروماني. ويصل ارتفاع شجرة الكستناء إلى 30 مترا.
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نباتات عام 2018
زهرة النهر
اختارت مؤسسة لوكي شميدت نبتة السبيدويل ذو اللون الأزرق الأرجواني زهرة العام. وتنمو هذه الزهرة بشكل رئيسي على ضفاف الأنهار الطبيعية الكبيرة، وتعتبر هذه المناطق من أكثر النظم الإيكولوجية المهددة على الصعيد الأوروبي. وهي مصنفة ضمن نباتات مهددة بالانقراض في ألمانيا، فيما انقرضت كليا في ولاية توبينغن.
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نباتات عام 2018
سحر ألوان زهرة الزنبق
تحظى زهرة الزنبق بشعبية كبيرة من قبل عشاق المزارع والحدائق، ولذلك تم اختيارها كنبتة المعمرة لهذا العام. وتنفتح أزهارها في مجموعة متنوعة من الألوان على شكل نجمة تتخللها عناقيد ملونة.
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نباتات عام 2018
في المنزل وفي الطبيعة
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الخضروات الكلاسيكية
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نباتات عام 2018
النبتة الصحية
حصل الزنجبيل على لقب النبتة الصحية لعام 2018. ويساعد الزنجبيل على التخفيف من الغثيان والقيء وكذلك يعالج ظاهرة دوار السفر. ويضاف، كذلك، إلى قائمة فوائد الزنجبيل، تحسين عملية الهضم ويجنب انتفاخ البطن بعد الاكل.
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نباتات عام 2018
النبتة المفضلة
كان النعناع من بين النباتات الطبية الأكثر شعبية في أوروبا، حيث بات في الوقت الحاضر شبه غير معروف. ويساعد النعناع على علاج مشاكل الجهاز التنفسي والهضمي، ويرى الخبراء أن لديه خصائص مضادة للالتهابات.
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نباتات عام 2018
رائعة.. لكنها مهددة بالانقراض
تم اختيار السحلبية زهرة العام من قبل مجموعة محبي هذا النوع من الزهور. وتنمو فقط في مناطق المستنقعات الحمضية ويصعب مصادفة هذه المستنقعات حاليا في ألمانيا. وتبلغ ذروة التزهير في شهر حزيران/يونيو وتترواح الألوان من الأحمر الفاتح إلى الوردي.
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نباتات عام 2018
البيئة المهددة
ينمو طحلب التفاح في الطبيعة الكثيفة بالنباتات وعلى الصخور الغنية بالمعادن وكذلك في الأماكن المظلمة. وتم اختياره طحلب العام، لأنه مهدد بالانقراض في بعض الولايات الألمانية وذلك بسبب التوسع العمراني والبنية التحتية.
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نباتات عام 2018
احذر، سام!
بذور فول الخروع، المعروف أيضا باسم نبتة زيت الخروع، وهي سامة جدا، وتم اختيارها كالنبتة السامة لعام 2018. وتنمو نبتة زيت الخروع في الكثير من المتنزهات والحدائق. ويمكن لزيت بذور الخروع تسبب في ارتفاع درجة الحرارة والقيء وكذلك في انهيار الدورة الدموية للإنسان. عدم تلقي الاسعافات الطبية اللازمة يمكن أن يؤدي إلى الموت خلال 48 ساعة.