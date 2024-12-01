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الابنكارعالمي

الفضاء الجديد - الفرص والمخاطر

٥ ديسمبر ٢٠٢٤

يرغب عالم الفيزياء الفلكية غيرنوت غرومر في الترويج للسفر إلى الفضاء ولهذه الغاية أسس منتدى الفضاء النمساوي. يعتبر غرومر نفسه "صانع مركبات فضائية" وهو يعمل على جعل الرحلة إلى المريخ ممكنة في غضون 20 إلى 30 عامًا.

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ولتحقيق هذه الغاية، يقوم ببعثات تناظرية يقوم فيها ما يسمى برواد الفضاء التناظريين على الأرض بجمع المعرفة للرحلة إلى الكوكب الأحمر. AMADEE-24 هو اسم المهمة الحالية التي ستتم في عام 2024 بالتعاون مع وكالة الفضاء الأرمينية في منطقة أرارات، وهي بيئة ذات جيولوجيا شبيهة بالمريخ من جهة ومشاكل بنيوية من جهة أخرى. ويرافق الفيلم المهمة من خلال مشاهد عالية ومنخفضة. ومع ذلك فإن منتدى الفضاء النمساوي والعديد من المتطوعين فيه لا يتدربون فقط على استعمار المريخ. فهم يعملون أيضاً تحت إشراف غيرنوت غرومر على تطوير قمر صناعي نانوي يبحث عن الحطام الفضائي. قد يكون الفضاء غير محدود لكن المدارات القريبة من الأرض أصبحت الآن أشبه بمكب نفايات كبير. يجب على أوروبا أن "تحتفظ بمفتاحها الخاص للفضاء" وألا تترك الفضاء للصين والولايات المتحدة الأمريكية. هذا هو الهدف الرئيسي لمهندس الصواريخ في أوغسبورغ شتيفان بريشينك. فقد أسس مصنعا للصواريخ في أوغسبورغ في عام 2018. وهو يعمل بشكل مكثف هناك وفي أقصى شمال السويد على صاروخ سيطلق قريبًا أقمارًا صناعية إلى الفضاء من أوروبا - وبسعر لا يُضاهى. يستخدم مصنع الصواريخ قطعًا مسبقة الصنع من قطاعات صناعية أخرى، مثل خزانات من مصانع إنتاج المشروبات الكحولية. فيلم يسلط الضوء على فرص ومخاطر "الفضاء الجديد". 

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