 الفصل - هل هذا ممكن؟ | صنع في ألمانيا | DW | 02.08.2023

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صنع في ألمانيا

الفصل - هل هذا ممكن؟

منذ بعض الوقت، يتحدث الغرب عن الانفصال - الانفصال عن الصين. يهدف هذا إلى تقليل التبعية وتقوية الاقتصاد المحلي. ولكن هل يمكن أن ينجح ذلك على الإطلاق في عالم تسوده العولمة؟

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