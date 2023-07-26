صنع في ألمانيا

الفصل - هل هذا ممكن؟

منذ بعض الوقت، يتحدث الغرب عن الانفصال - الانفصال عن الصين. يهدف هذا إلى تقليل التبعية وتقوية الاقتصاد المحلي. ولكن هل يمكن أن ينجح ذلك على الإطلاق في عالم تسوده العولمة؟