الفصل - هل هذا ممكن؟

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منذ بعض الوقت، يتحدث الغرب عن الانفصال - الانفصال عن الصين. يهدف هذا إلى تقليل التبعية وتقوية الاقتصاد المحلي. ولكن هل يمكن أن ينجح ذلك على الإطلاق في عالم تسوده العولمة؟
أثار تضامن الصين العلني مع روسيا استياء مسؤولي الاتحاد الأوروبي. ورغم المخاوف من احتمالية أن تُقدم بكين على تسليح موسكو، إلا أنه في الوقت نفسه لا يرغب التكتل الأوروبي في انتهاج سياسة إدارة الظهر للصين.
لقاء ممثلي الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في إطار مجلس التجارة والتكنولوجيا "TTC"، حمل جوانب اتفاق وتقدما في العلاقات، ولكن عددا من المسائل الهامة بقيت مفتوحة، مما يضع مصير التعاون الاقتصادي بين الجانبين على المحك.
تواجه الشركات الألمانية الصغيرة والمتوسطة الحجم أو ما تعرف بـ "الأبطال الخفيون" منافسة شرسة من الشركات الصينية. ويشعر البعض بالخوف حيال ذلك، فيما يعتبر آخرون هذا الأمر فرصة للتأكيد على قوة شعار "صنع في ألمانيا".
على خلاف المستشارين السابقين، اختار المستشار الألماني أولاف شولتس اليابان كأول دولة آسيوية يزورها، معتبراً أن ذلك "ليس صدفة". وأشاد شولتس من طوكيو بدعم اليابان لأوكرانيا، مؤكداً أن الديمقراطيات القوية اقتصادياً تتكاتف.
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