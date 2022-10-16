"الفصل الذهبي" في ألمانيا ـ عندما يأبى الصيف أن يرحل!

راكبو الأمواج في أيسباخ

يمكن القول إن صيف عام 2023 كان صيفًا جيدًا لهواة ركوب الأمواج. على الأقل من حيث الأنشطة في نهر أيسباخ في ميونيخ، العاصمة البافارية. وعلى أطراف الحديقة الإنجليزية، يراقب المارة مهارة راكبي الأمواج الذين ما زالوا يستمتعون بدرجات حرارة في حدود 25 درجة مئوية. يجري هناك ركوب الأمواج أيضًا في فصل الشتاء. فكرة باردة جدًا تبعثر الأفكار.