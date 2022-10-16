 "الفصل الذهبي" في ألمانيا ـ عندما يأبى الصيف أن يرحل! | جميع المحتويات | DW | 05.10.2023

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بيئة ومناخ

"الفصل الذهبي" في ألمانيا ـ عندما يأبى الصيف أن يرحل!

تتباين مشاعر الناس إزاء فصول السنة، بعضهم لا يمكنه الانتظار لارتداء ملابس الخريف والتمتع بالطقس الغائم مع كوب ساخن من الكاكاو، بينما يسعد البعض الآخر بكل يوم صيفي إضافي يستمتع فيه بدفء الشمس.

  • eine Frau joggt bei Sonnenaufgang am Main.

    الصيف المتأخر

    إنها بالفعل بداية أكتوبر والصيف لا يزال يتشبث بالبقاء. يُعتبر سبتمبر وفقًا للمعهد الألماني للأرصاد الجوية والمرصد الأوروبي للمناخ أدفأ شهر منذ بداية السجلات. هل تريد الجري في الصباح تحت أشعة الشمس الدافئة، مثلما هو الحال هنا في فرانكفورت آم ماين؟ لا يزال ذلك ممكنًا. ليس هناك مؤشر على انخفاض درجة الحرارة المفاجئ. سيضطر محبو فصل الخريف إلى الانتظار لبضعة أيام إضافية.

  • Blaue Stunde über einem Fluss

    الساعة الزرقاء الجميلة

    في فولفسبورغ فوق قناة ميتلاند، تتحول السماء إلى أجمل الألوان خلال "الساعة الزرقاء". الساعة الزرقاء هي ظاهرة تقدر كثيرًا من قبل المصورين بسبب الأجواء الخاصة التي توفرها الإضاءة. عادةً ما تحدث هذه الظاهرة قبل شروق الشمس أو بعد غروبها. ليس هناك موسم "أفضل" لهذا الغرض بالضبط.

  • Surfer im Eisbach in München

    راكبو الأمواج في أيسباخ

    يمكن القول إن صيف عام 2023 كان صيفًا جيدًا لهواة ركوب الأمواج. على الأقل من حيث الأنشطة في نهر أيسباخ في ميونيخ، العاصمة البافارية. وعلى أطراف الحديقة الإنجليزية، يراقب المارة مهارة راكبي الأمواج الذين ما زالوا يستمتعون بدرجات حرارة في حدود 25 درجة مئوية. يجري هناك ركوب الأمواج أيضًا في فصل الشتاء. فكرة باردة جدًا تبعثر الأفكار.

  • Sonnenblumen auf einem Feld

    زهور صفراء سوداء رائعة

    ما زالت زهور عباد الشمس تزهر هنا وهناك في الحقول. بعد مرور حوالي 150 يومًا من فترة النمو، يتم عادة حصادها بين نهاية أغسطس وبداية أكتوبر. يتم تحديد وقت حصاد هذه الزهور الصفراء الرائعة عندما تصبح البذور في وسط السلة سوداء ويصبح لون الجزء الخلفي من السلة باللون البني الغامق إلى الأسود.

  • Morgenspaziergang mit Hund im Nebel

    الضباب يؤثر على شمس الصباح

    حتى إذا وصلت درجة الحرارة في بعض المناطق إلى أكثر من 25 درجة مئوية نهارًا، يظهر الخريف ببطء ولكن بوضوح. تتعلق أمواج الضباب الكثيفة مثلما هو ,واضح في الصورة هنا في ريدلينغن في بادن فورتمبيرغ صباحًا فوق الحقول. يصبح التنزه اليومي مع الكلب في ساعات الصباح الباكرة أكثر برودة. وتُستخدم أحيانًا القبعة من أجل التدفئة.

  • Geschmückter Vorgarten zum Erntedankfest

    غنى وتنوع خريفي

    في كثير من البلديات يتم الاحتفال بعيد الشكر في هذا الوقت من السنة. وبهذه المناسبة يزين العديد من الأشخاص حدائق منازلهم بمحصول الحقول المحصود مثل القرع والذرة والتفاح والبطاطس والملفوف. هذا يبدو بالفعل خريفيًا للغاية، حتى وإن تولت الدمى عرض هذه الديكورات.

  • Ein mit Kürbissen und alten Kutschenwagen dekorierter Garten.

    إعلان حب باللون البرتقالي

    عندما يقترب الخريف تتحول المروج مقابل محل الفلاحة "رينيغارب" في ستيمفيده في فيزرلاند إلى بحر من القرع بأشكال وألوان مختلفة. تُقدم محصولات القرع المتنوعة بأنواعها المختلفة بعناية فائقة على القش والمقاعد وعربات الزراعة التاريخية وبالطبع على المروج الخضراء. يمكن للخريف الآن أن يحل بالفعل. إعداد: كلاوديا دين/ م .م.


  • eine Frau joggt bei Sonnenaufgang am Main.

    الصيف المتأخر

    إنها بالفعل بداية أكتوبر والصيف لا يزال يتشبث بالبقاء. يُعتبر سبتمبر وفقًا للمعهد الألماني للأرصاد الجوية والمرصد الأوروبي للمناخ أدفأ شهر منذ بداية السجلات. هل تريد الجري في الصباح تحت أشعة الشمس الدافئة، مثلما هو الحال هنا في فرانكفورت آم ماين؟ لا يزال ذلك ممكنًا. ليس هناك مؤشر على انخفاض درجة الحرارة المفاجئ. سيضطر محبو فصل الخريف إلى الانتظار لبضعة أيام إضافية.

  • Blaue Stunde über einem Fluss

    الساعة الزرقاء الجميلة

    في فولفسبورغ فوق قناة ميتلاند، تتحول السماء إلى أجمل الألوان خلال "الساعة الزرقاء". الساعة الزرقاء هي ظاهرة تقدر كثيرًا من قبل المصورين بسبب الأجواء الخاصة التي توفرها الإضاءة. عادةً ما تحدث هذه الظاهرة قبل شروق الشمس أو بعد غروبها. ليس هناك موسم "أفضل" لهذا الغرض بالضبط.

  • Surfer im Eisbach in München

    راكبو الأمواج في أيسباخ

    يمكن القول إن صيف عام 2023 كان صيفًا جيدًا لهواة ركوب الأمواج. على الأقل من حيث الأنشطة في نهر أيسباخ في ميونيخ، العاصمة البافارية. وعلى أطراف الحديقة الإنجليزية، يراقب المارة مهارة راكبي الأمواج الذين ما زالوا يستمتعون بدرجات حرارة في حدود 25 درجة مئوية. يجري هناك ركوب الأمواج أيضًا في فصل الشتاء. فكرة باردة جدًا تبعثر الأفكار.

  • Sonnenblumen auf einem Feld

    زهور صفراء سوداء رائعة

    ما زالت زهور عباد الشمس تزهر هنا وهناك في الحقول. بعد مرور حوالي 150 يومًا من فترة النمو، يتم عادة حصادها بين نهاية أغسطس وبداية أكتوبر. يتم تحديد وقت حصاد هذه الزهور الصفراء الرائعة عندما تصبح البذور في وسط السلة سوداء ويصبح لون الجزء الخلفي من السلة باللون البني الغامق إلى الأسود.

  • Morgenspaziergang mit Hund im Nebel

    الضباب يؤثر على شمس الصباح

    حتى إذا وصلت درجة الحرارة في بعض المناطق إلى أكثر من 25 درجة مئوية نهارًا، يظهر الخريف ببطء ولكن بوضوح. تتعلق أمواج الضباب الكثيفة مثلما هو ,واضح في الصورة هنا في ريدلينغن في بادن فورتمبيرغ صباحًا فوق الحقول. يصبح التنزه اليومي مع الكلب في ساعات الصباح الباكرة أكثر برودة. وتُستخدم أحيانًا القبعة من أجل التدفئة.

  • Geschmückter Vorgarten zum Erntedankfest

    غنى وتنوع خريفي

    في كثير من البلديات يتم الاحتفال بعيد الشكر في هذا الوقت من السنة. وبهذه المناسبة يزين العديد من الأشخاص حدائق منازلهم بمحصول الحقول المحصود مثل القرع والذرة والتفاح والبطاطس والملفوف. هذا يبدو بالفعل خريفيًا للغاية، حتى وإن تولت الدمى عرض هذه الديكورات.

  • Ein mit Kürbissen und alten Kutschenwagen dekorierter Garten.

    إعلان حب باللون البرتقالي

    عندما يقترب الخريف تتحول المروج مقابل محل الفلاحة "رينيغارب" في ستيمفيده في فيزرلاند إلى بحر من القرع بأشكال وألوان مختلفة. تُقدم محصولات القرع المتنوعة بأنواعها المختلفة بعناية فائقة على القش والمقاعد وعربات الزراعة التاريخية وبالطبع على المروج الخضراء. يمكن للخريف الآن أن يحل بالفعل. إعداد: كلاوديا دين/ م .م.


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