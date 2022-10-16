الفصل الذهبي.. خريف دافئ في أوروبا

ليس هناك فصل آخر يزخر بتنوع الألوان مثل الخريف، نقدم لكم في هذه الجولة المصورة أجمل الصور من جميع أنحاء العالم. وخريف هذا العام يتميز بحلته الخلابة بسبب درجات الحرارة العالية نسبيا بالنسبة لهذا الفصل الجميل.
جسر معلق
اسكتلندا في الخريف: متنزهون يعبرون جسرا على نهر بالقرب من بيتلورتشي والذي يبدو وكأنه يتمايل فوق أوراق أشجار ملونة بالأصفر والبرتقالي. لكن رغم روعة الألوان فإن أجواء الخريف لا توجد في جميع أنحاء أوروبا ـ والسبب هو الطقس الحار في كثير من المواقع.
فرحة السباحة في المياه الدافئة
الجو في خريف عام 2022 ليس معتدلا فقط، بل إن درجات الحرارة مرتفعة أيضا. وفي منطقة البحر التوسط كانت الحرارة تجاوزت في أكتوبر/ تشرين الثاني 30 درجة مئوية. هذه الصورة من كورسيكا حيث يستغل سكان محليون وسياح موجة الحر المتأخرة للاستمتاع بالسباحة في مياه البحر الدافئة.
أفق بعيد..
في نهاية موسم الحر والسباحة اثنان من بحارة النجدة يراقبان في نهاية أكتوبر/ تشرين الأول أشخاصا يسبحون قرب شاطئ بجنوب فرنسا. وسبب الطقس الدافئ يعود حسب وكالة الأرصاد الجوية الألمانية لكتل هوائية ساخنة عبرت إسبانيا وفرنسا إلى وسط أوروبا.
حفلة قوارب
حتى في ألمانيا ظلت درجات الحرارة مرتفعة نسبيا، ففي نهاية الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر/ تشرين الأول وصلت إلى 27 درجة مئوية، جو رائع للاسيتماع بشرب فنجان قهوة في أحد المقاهي. وهذه القوارب هي الأخرى يمكن استخدامها في هذا الجو المعتدل.
طفرة الفطر
هل هذا خريف ذهبي أم أنه تغير المناخ؟ الكثير من خبراء الأرصاد الجوية ينطلقون من أن احترار الأرض يلعب دورا في درجات الحرارة المرتفعة. وجامعو الفطر سعيدون بهذا الجو المعتدل الذي يسمح هذا العام بنمو الفطر بشكل أكبر. لكن هذا النموذج من الفطر في إحدى غابات ساكسونيا السفلى غير قابل للأكل.
فن البقاء على قيد الحياة
الصيف الحار تسبب في الطبيعة بسقوط العديد من الضحايا: بعض الأشجار الملونة بحلة الخريف تسقط على الأرض وسط أشجار مماثلة ميتة بسبب الجفاف والخنافس. والأوراق الملونة للأشجار تعكس التباين القوي في الطبيعة.
مدينة أشباح
الخريف جاء أيضا بالضباب المألوف في هذا الفصل من السنة، ويستمر أحيانا حتى منتصف النهار. وفي فرانكفورت على نهر الماين يحجب ضباب الصباح الباكر في أكتوبر/ تشرين الأول ناطحات السحاب في المدينة برمتها ـ فقط بعض البنايات العالية في حي البنوك تظهر فوق الضباب.
القفز في الهواء
وخارج أوروبا يظهر الخريف في كثير من المواقع بحلته المعروفة: في كانساس سيتي بالولايات المتحدة تقفز امرأة تحت شجرة قيقب كبيرة في الهواء، وأوراق الشجرة تلمع بلونها الأحمر الداكن.
الصيف الهندي!
ليس هناك منطقة مشهورة بخريفها الساخن وألوانها الزاخرة مثل الولايات المتحدة ألأمريكية وشرق كندا. ولماذا يجتذب ما يسمى بالصيف الهندي الكثير من السياح في كل سنة؟ الإجابة في هذه الصورة الرائعة والتجديف في نهر باس لايك بمحافظة أونتاريو الكندية.
قلب ينبض في الخريف!
الغابات ملونة: بحيرة بايكر لايك في محافظة كيبك بكندا تقع وسط منظر خلاب حيث الأشجار تكتسي حلة الخريف الملونة.
أفق ملون
ليس فقط أوراق الشجر ملونة، فحتى السماء تعكس ألوانا ساحرة، حيث الأطفال يلعبون في كراكاو البولندية بفقاعات صابون كبيرة مستمتعين بالألوان الجميلة.
موسم الحصاد الأحمر!
كل الناس يستمتعون بأشعة الشمس الدافئة، حتى الفلاحون حيث هنا في الصين فصل الخريف هو موسم الحصاد. هنا ينشر فلاحون صينيون أطنانا من الفلفل الأحمر لتجفيفه.
فصل الحصاد الذهبي
فلاحون يحصدون الرز في حقل بالقرب من سرينغار في الجزء الذي تسيطر عليه الهند في إقليم كشمير. وتعد الزراعة المجال الأساسي للعمل والدخل والغذاء في هذه المنطقة.
مناطق رطبة
في الأعلى ملونة وفي الأسفل تبقى زرقاء: أشجار ملونة في نهر هونغزي في محافظة جيانغزو الصينية. هذه المنطقة المعروفة برطوبة جوها تعد جنة للطيور، وهي ملجأ لأكثر من مائتي نوع من الطيور، وفي الربيع يتوقف نحو نصف مليون طائر عابر في هذه المنطقة. إعداد نيل ينش/ م.ز
جسر معلق
اسكتلندا في الخريف: متنزهون يعبرون جسرا على نهر بالقرب من بيتلورتشي والذي يبدو وكأنه يتمايل فوق أوراق أشجار ملونة بالأصفر والبرتقالي. لكن رغم روعة الألوان فإن أجواء الخريف لا توجد في جميع أنحاء أوروبا ـ والسبب هو الطقس الحار في كثير من المواقع.
فرحة السباحة في المياه الدافئة
الجو في خريف عام 2022 ليس معتدلا فقط، بل إن درجات الحرارة مرتفعة أيضا. وفي منطقة البحر التوسط كانت الحرارة تجاوزت في أكتوبر/ تشرين الثاني 30 درجة مئوية. هذه الصورة من كورسيكا حيث يستغل سكان محليون وسياح موجة الحر المتأخرة للاستمتاع بالسباحة في مياه البحر الدافئة.
أفق بعيد..
في نهاية موسم الحر والسباحة اثنان من بحارة النجدة يراقبان في نهاية أكتوبر/ تشرين الأول أشخاصا يسبحون قرب شاطئ بجنوب فرنسا. وسبب الطقس الدافئ يعود حسب وكالة الأرصاد الجوية الألمانية لكتل هوائية ساخنة عبرت إسبانيا وفرنسا إلى وسط أوروبا.
حفلة قوارب
حتى في ألمانيا ظلت درجات الحرارة مرتفعة نسبيا، ففي نهاية الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر/ تشرين الأول وصلت إلى 27 درجة مئوية، جو رائع للاسيتماع بشرب فنجان قهوة في أحد المقاهي. وهذه القوارب هي الأخرى يمكن استخدامها في هذا الجو المعتدل.
طفرة الفطر
هل هذا خريف ذهبي أم أنه تغير المناخ؟ الكثير من خبراء الأرصاد الجوية ينطلقون من أن احترار الأرض يلعب دورا في درجات الحرارة المرتفعة. وجامعو الفطر سعيدون بهذا الجو المعتدل الذي يسمح هذا العام بنمو الفطر بشكل أكبر. لكن هذا النموذج من الفطر في إحدى غابات ساكسونيا السفلى غير قابل للأكل.
فن البقاء على قيد الحياة
الصيف الحار تسبب في الطبيعة بسقوط العديد من الضحايا: بعض الأشجار الملونة بحلة الخريف تسقط على الأرض وسط أشجار مماثلة ميتة بسبب الجفاف والخنافس. والأوراق الملونة للأشجار تعكس التباين القوي في الطبيعة.
مدينة أشباح
الخريف جاء أيضا بالضباب المألوف في هذا الفصل من السنة، ويستمر أحيانا حتى منتصف النهار. وفي فرانكفورت على نهر الماين يحجب ضباب الصباح الباكر في أكتوبر/ تشرين الأول ناطحات السحاب في المدينة برمتها ـ فقط بعض البنايات العالية في حي البنوك تظهر فوق الضباب.
القفز في الهواء
وخارج أوروبا يظهر الخريف في كثير من المواقع بحلته المعروفة: في كانساس سيتي بالولايات المتحدة تقفز امرأة تحت شجرة قيقب كبيرة في الهواء، وأوراق الشجرة تلمع بلونها الأحمر الداكن.
الصيف الهندي!
ليس هناك منطقة مشهورة بخريفها الساخن وألوانها الزاخرة مثل الولايات المتحدة ألأمريكية وشرق كندا. ولماذا يجتذب ما يسمى بالصيف الهندي الكثير من السياح في كل سنة؟ الإجابة في هذه الصورة الرائعة والتجديف في نهر باس لايك بمحافظة أونتاريو الكندية.
قلب ينبض في الخريف!
الغابات ملونة: بحيرة بايكر لايك في محافظة كيبك بكندا تقع وسط منظر خلاب حيث الأشجار تكتسي حلة الخريف الملونة.
أفق ملون
ليس فقط أوراق الشجر ملونة، فحتى السماء تعكس ألوانا ساحرة، حيث الأطفال يلعبون في كراكاو البولندية بفقاعات صابون كبيرة مستمتعين بالألوان الجميلة.
موسم الحصاد الأحمر!
كل الناس يستمتعون بأشعة الشمس الدافئة، حتى الفلاحون حيث هنا في الصين فصل الخريف هو موسم الحصاد. هنا ينشر فلاحون صينيون أطنانا من الفلفل الأحمر لتجفيفه.
فصل الحصاد الذهبي
فلاحون يحصدون الرز في حقل بالقرب من سرينغار في الجزء الذي تسيطر عليه الهند في إقليم كشمير. وتعد الزراعة المجال الأساسي للعمل والدخل والغذاء في هذه المنطقة.
مناطق رطبة
في الأعلى ملونة وفي الأسفل تبقى زرقاء: أشجار ملونة في نهر هونغزي في محافظة جيانغزو الصينية. هذه المنطقة المعروفة برطوبة جوها تعد جنة للطيور، وهي ملجأ لأكثر من مائتي نوع من الطيور، وفي الربيع يتوقف نحو نصف مليون طائر عابر في هذه المنطقة. إعداد نيل ينش/ م.ز