 الفصل الذهبي.. خريف دافئ في أوروبا | جميع المحتويات | DW | 08.11.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

بيئة ومناخ

الفصل الذهبي.. خريف دافئ في أوروبا

ليس هناك فصل آخر يزخر بتنوع الألوان مثل الخريف، نقدم لكم في هذه الجولة المصورة أجمل الصور من جميع أنحاء العالم. وخريف هذا العام يتميز بحلته الخلابة بسبب درجات الحرارة العالية نسبيا بالنسبة لهذا الفصل الجميل.

  • BG Herbst weltweit

    جسر معلق

    اسكتلندا في الخريف: متنزهون يعبرون جسرا على نهر بالقرب من بيتلورتشي والذي يبدو وكأنه يتمايل فوق أوراق أشجار ملونة بالأصفر والبرتقالي. لكن رغم روعة الألوان فإن أجواء الخريف لا توجد في جميع أنحاء أوروبا ـ والسبب هو الطقس الحار في كثير من المواقع.

  • BG Herbst weltweit

    فرحة السباحة في المياه الدافئة

    الجو في خريف عام 2022 ليس معتدلا فقط، بل إن درجات الحرارة مرتفعة أيضا. وفي منطقة البحر التوسط كانت الحرارة تجاوزت في أكتوبر/ تشرين الثاني 30 درجة مئوية. هذه الصورة من كورسيكا حيث يستغل سكان محليون وسياح موجة الحر المتأخرة للاستمتاع بالسباحة في مياه البحر الدافئة.

  • BG Herbst weltweit

    أفق بعيد..

    في نهاية موسم الحر والسباحة اثنان من بحارة النجدة يراقبان في نهاية أكتوبر/ تشرين الأول أشخاصا يسبحون قرب شاطئ بجنوب فرنسا. وسبب الطقس الدافئ يعود حسب وكالة الأرصاد الجوية الألمانية لكتل هوائية ساخنة عبرت إسبانيا وفرنسا إلى وسط أوروبا.

  • BG Herbst weltweit

    حفلة قوارب

    حتى في ألمانيا ظلت درجات الحرارة مرتفعة نسبيا، ففي نهاية الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر/ تشرين الأول وصلت إلى 27 درجة مئوية، جو رائع للاسيتماع بشرب فنجان قهوة في أحد المقاهي. وهذه القوارب هي الأخرى يمكن استخدامها في هذا الجو المعتدل.

  • BG Herbst weltweit

    طفرة الفطر

    هل هذا خريف ذهبي أم أنه تغير المناخ؟ الكثير من خبراء الأرصاد الجوية ينطلقون من أن احترار الأرض يلعب دورا في درجات الحرارة المرتفعة. وجامعو الفطر سعيدون بهذا الجو المعتدل الذي يسمح هذا العام بنمو الفطر بشكل أكبر. لكن هذا النموذج من الفطر في إحدى غابات ساكسونيا السفلى غير قابل للأكل.

  • BG Herbst weltweit

    فن البقاء على قيد الحياة

    الصيف الحار تسبب في الطبيعة بسقوط العديد من الضحايا: بعض الأشجار الملونة بحلة الخريف تسقط على الأرض وسط أشجار مماثلة ميتة بسبب الجفاف والخنافس. والأوراق الملونة للأشجار تعكس التباين القوي في الطبيعة.

  • BG Herbst weltweit

    مدينة أشباح

    الخريف جاء أيضا بالضباب المألوف في هذا الفصل من السنة، ويستمر أحيانا حتى منتصف النهار. وفي فرانكفورت على نهر الماين يحجب ضباب الصباح الباكر في أكتوبر/ تشرين الأول ناطحات السحاب في المدينة برمتها ـ فقط بعض البنايات العالية في حي البنوك تظهر فوق الضباب.

  • BG Herbst weltweit

    القفز في الهواء

    وخارج أوروبا يظهر الخريف في كثير من المواقع بحلته المعروفة: في كانساس سيتي بالولايات المتحدة تقفز امرأة تحت شجرة قيقب كبيرة في الهواء، وأوراق الشجرة تلمع بلونها الأحمر الداكن.

  • BG Herbst weltweit

    الصيف الهندي!

    ليس هناك منطقة مشهورة بخريفها الساخن وألوانها الزاخرة مثل الولايات المتحدة ألأمريكية وشرق كندا. ولماذا يجتذب ما يسمى بالصيف الهندي الكثير من السياح في كل سنة؟ الإجابة في هذه الصورة الرائعة والتجديف في نهر باس لايك بمحافظة أونتاريو الكندية.

  • BG Herbst weltweit

    قلب ينبض في الخريف!

    الغابات ملونة: بحيرة بايكر لايك في محافظة كيبك بكندا تقع وسط منظر خلاب حيث الأشجار تكتسي حلة الخريف الملونة.

  • BG Herbst weltweit

    أفق ملون

    ليس فقط أوراق الشجر ملونة، فحتى السماء تعكس ألوانا ساحرة، حيث الأطفال يلعبون في كراكاو البولندية بفقاعات صابون كبيرة مستمتعين بالألوان الجميلة.

  • BG Herbst weltweit

    موسم الحصاد الأحمر!

    كل الناس يستمتعون بأشعة الشمس الدافئة، حتى الفلاحون حيث هنا في الصين فصل الخريف هو موسم الحصاد. هنا ينشر فلاحون صينيون أطنانا من الفلفل الأحمر لتجفيفه.

  • BG Herbst weltweit

    فصل الحصاد الذهبي

    فلاحون يحصدون الرز في حقل بالقرب من سرينغار في الجزء الذي تسيطر عليه الهند في إقليم كشمير. وتعد الزراعة المجال الأساسي للعمل والدخل والغذاء في هذه المنطقة.

  • BG Herbst weltweit

    مناطق رطبة

    في الأعلى ملونة وفي الأسفل تبقى زرقاء: أشجار ملونة في نهر هونغزي في محافظة جيانغزو الصينية. هذه المنطقة المعروفة برطوبة جوها تعد جنة للطيور، وهي ملجأ لأكثر من مائتي نوع من الطيور، وفي الربيع يتوقف نحو نصف مليون طائر عابر في هذه المنطقة. إعداد نيل ينش/ م.ز


  • BG Herbst weltweit

    جسر معلق

    اسكتلندا في الخريف: متنزهون يعبرون جسرا على نهر بالقرب من بيتلورتشي والذي يبدو وكأنه يتمايل فوق أوراق أشجار ملونة بالأصفر والبرتقالي. لكن رغم روعة الألوان فإن أجواء الخريف لا توجد في جميع أنحاء أوروبا ـ والسبب هو الطقس الحار في كثير من المواقع.

  • BG Herbst weltweit

    فرحة السباحة في المياه الدافئة

    الجو في خريف عام 2022 ليس معتدلا فقط، بل إن درجات الحرارة مرتفعة أيضا. وفي منطقة البحر التوسط كانت الحرارة تجاوزت في أكتوبر/ تشرين الثاني 30 درجة مئوية. هذه الصورة من كورسيكا حيث يستغل سكان محليون وسياح موجة الحر المتأخرة للاستمتاع بالسباحة في مياه البحر الدافئة.

  • BG Herbst weltweit

    أفق بعيد..

    في نهاية موسم الحر والسباحة اثنان من بحارة النجدة يراقبان في نهاية أكتوبر/ تشرين الأول أشخاصا يسبحون قرب شاطئ بجنوب فرنسا. وسبب الطقس الدافئ يعود حسب وكالة الأرصاد الجوية الألمانية لكتل هوائية ساخنة عبرت إسبانيا وفرنسا إلى وسط أوروبا.

  • BG Herbst weltweit

    حفلة قوارب

    حتى في ألمانيا ظلت درجات الحرارة مرتفعة نسبيا، ففي نهاية الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر/ تشرين الأول وصلت إلى 27 درجة مئوية، جو رائع للاسيتماع بشرب فنجان قهوة في أحد المقاهي. وهذه القوارب هي الأخرى يمكن استخدامها في هذا الجو المعتدل.

  • BG Herbst weltweit

    طفرة الفطر

    هل هذا خريف ذهبي أم أنه تغير المناخ؟ الكثير من خبراء الأرصاد الجوية ينطلقون من أن احترار الأرض يلعب دورا في درجات الحرارة المرتفعة. وجامعو الفطر سعيدون بهذا الجو المعتدل الذي يسمح هذا العام بنمو الفطر بشكل أكبر. لكن هذا النموذج من الفطر في إحدى غابات ساكسونيا السفلى غير قابل للأكل.

  • BG Herbst weltweit

    فن البقاء على قيد الحياة

    الصيف الحار تسبب في الطبيعة بسقوط العديد من الضحايا: بعض الأشجار الملونة بحلة الخريف تسقط على الأرض وسط أشجار مماثلة ميتة بسبب الجفاف والخنافس. والأوراق الملونة للأشجار تعكس التباين القوي في الطبيعة.

  • BG Herbst weltweit

    مدينة أشباح

    الخريف جاء أيضا بالضباب المألوف في هذا الفصل من السنة، ويستمر أحيانا حتى منتصف النهار. وفي فرانكفورت على نهر الماين يحجب ضباب الصباح الباكر في أكتوبر/ تشرين الأول ناطحات السحاب في المدينة برمتها ـ فقط بعض البنايات العالية في حي البنوك تظهر فوق الضباب.

  • BG Herbst weltweit

    القفز في الهواء

    وخارج أوروبا يظهر الخريف في كثير من المواقع بحلته المعروفة: في كانساس سيتي بالولايات المتحدة تقفز امرأة تحت شجرة قيقب كبيرة في الهواء، وأوراق الشجرة تلمع بلونها الأحمر الداكن.

  • BG Herbst weltweit

    الصيف الهندي!

    ليس هناك منطقة مشهورة بخريفها الساخن وألوانها الزاخرة مثل الولايات المتحدة ألأمريكية وشرق كندا. ولماذا يجتذب ما يسمى بالصيف الهندي الكثير من السياح في كل سنة؟ الإجابة في هذه الصورة الرائعة والتجديف في نهر باس لايك بمحافظة أونتاريو الكندية.

  • BG Herbst weltweit

    قلب ينبض في الخريف!

    الغابات ملونة: بحيرة بايكر لايك في محافظة كيبك بكندا تقع وسط منظر خلاب حيث الأشجار تكتسي حلة الخريف الملونة.

  • BG Herbst weltweit

    أفق ملون

    ليس فقط أوراق الشجر ملونة، فحتى السماء تعكس ألوانا ساحرة، حيث الأطفال يلعبون في كراكاو البولندية بفقاعات صابون كبيرة مستمتعين بالألوان الجميلة.

  • BG Herbst weltweit

    موسم الحصاد الأحمر!

    كل الناس يستمتعون بأشعة الشمس الدافئة، حتى الفلاحون حيث هنا في الصين فصل الخريف هو موسم الحصاد. هنا ينشر فلاحون صينيون أطنانا من الفلفل الأحمر لتجفيفه.

  • BG Herbst weltweit

    فصل الحصاد الذهبي

    فلاحون يحصدون الرز في حقل بالقرب من سرينغار في الجزء الذي تسيطر عليه الهند في إقليم كشمير. وتعد الزراعة المجال الأساسي للعمل والدخل والغذاء في هذه المنطقة.

  • BG Herbst weltweit

    مناطق رطبة

    في الأعلى ملونة وفي الأسفل تبقى زرقاء: أشجار ملونة في نهر هونغزي في محافظة جيانغزو الصينية. هذه المنطقة المعروفة برطوبة جوها تعد جنة للطيور، وهي ملجأ لأكثر من مائتي نوع من الطيور، وفي الربيع يتوقف نحو نصف مليون طائر عابر في هذه المنطقة. إعداد نيل ينش/ م.ز


المزيد من المركز الإعلامي

DW Sendungslogo DokFilm arabisch

الأرجنتين - عودة الجاغوار 16.10.2022

DW Dokumentationen | The Heart of Brazil - A Fight for the Rainforest

قلب البرازيل ـ الكفاح لأجل الحفاظ على الغابات المطيرة، الجزء الأول 05.08.2022

DW Nahaufnahme Program Guide Sendungslogo arabisch

الصيد الجائر في جنوب إفريقيا - جهود لإنقاذ وحيد القرن من الانقراض 03.03.2022

DW Kultur.21 Sendungslogo arabisch

واحة الثقافة - الثقافة والمناخ ـ عوالم مثالية للغابات المطيرة 05.02.2022