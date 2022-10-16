الفصل الذهبي.. خريف دافئ في أوروبا

مناطق رطبة

في الأعلى ملونة وفي الأسفل تبقى زرقاء: أشجار ملونة في نهر هونغزي في محافظة جيانغزو الصينية. هذه المنطقة المعروفة برطوبة جوها تعد جنة للطيور، وهي ملجأ لأكثر من مائتي نوع من الطيور، وفي الربيع يتوقف نحو نصف مليون طائر عابر في هذه المنطقة. إعداد نيل ينش/ م.ز