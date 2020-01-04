الفصائل الفلسطينية في غزة تقيم بيت عزاء لقاسم سليماني

جرى فتح بيت عزاء للجنرال قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني الذي قتل مع آخرين في غارة أمريكية في العراق، في ساحة الجندي المجهول الرئيسية وسط مدينة غزة اليوم (السبت الرابع من كانون الثاني/ يناير 2020) من قبل الفصائل الفلسطينية حسبما نقلت وكالة الأنباء الألمانية.
وتضمن مجلس العزاء رفع صور لسليماني وأعلام فلسطينية وإيرانية. وكانت حركتا حماس والجهاد الإسلاميتان إضافة إلى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين اليسارية وفصائل أخرى قد أصدروا بيانات إدانة لعملية قتل سليماني. وحمّلت حماس الولايات المتحدة الأمريكية "المسؤولية عن الدماء التي تسيل في المنطقة العربية"، مشيرة إلى أن سليماني "كان له دور بارز في دعم المقاومة الفلسطينية في مختلف المجالات".
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أمس أن إسرائيل نقلت رسائل تحذير إلى حماس والجهاد عبر مصر من مغبة المشاركة في أي رد انتقامي لمقتل سليماني انطلاقا من قطاع غزة. في المقابل امتنعت السلطة الفلسطينية وحركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن إصدار أي موقف بشأن عملية اغتيال سليماني وتصاعد التوتر الحاصل بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية.
م.م/ ع.خ (د ب أ)
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تعاطف مع الجنود
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تصعيد حتى اللحظة الأخيرة
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الكاتب: دنيس شتوته/ ياسمينا الجنابي