 الفصائل الفلسطينية في غزة تقيم بيت عزاء لقاسم سليماني | أخبار | DW | 04.01.2020

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أخبار

الفصائل الفلسطينية في غزة تقيم بيت عزاء لقاسم سليماني

أقامت فصائل فلسطينية في غزة بيت عزاء لقاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني الذي قتل مع آخرين في غارة أمريكية في العراق، فيما امتنعت السلطة الفلسطينية وحركة فتح عن إصدار أي موقف بشأن عملية الاغتيال.

عناصر من كتائب عز الدين القسّام الجناح العسكري لحركة حماس، وهم يرتدون على جباههم رايات خضراء على الطريقة الايرانية

أقامت الفصائل الفلسطينية في غزة مجلس عزاء للجنرال الإيراني قاسم سليماني الذي قتل بغارة أمريكية قرب مطار بغداد الدولي

جرى فتح بيت عزاء للجنرال قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني الذي قتل مع آخرين في غارة أمريكية في العراق، في ساحة الجندي المجهول الرئيسية وسط مدينة غزة اليوم (السبت الرابع من كانون الثاني/ يناير 2020) من قبل الفصائل الفلسطينية حسبما نقلت وكالة الأنباء الألمانية.

مختارات

وتضمن مجلس العزاء رفع صور لسليماني وأعلام فلسطينية وإيرانية. وكانت حركتا حماس والجهاد الإسلاميتان إضافة إلى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين اليسارية وفصائل أخرى قد أصدروا بيانات إدانة لعملية قتل سليماني. وحمّلت حماس الولايات المتحدة الأمريكية "المسؤولية عن الدماء التي تسيل في المنطقة العربية"، مشيرة إلى أن سليماني "كان له دور بارز في دعم المقاومة الفلسطينية في مختلف المجالات".

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أمس أن إسرائيل نقلت رسائل تحذير إلى حماس والجهاد عبر مصر من مغبة المشاركة في أي رد انتقامي لمقتل سليماني انطلاقا من قطاع غزة. في المقابل امتنعت السلطة الفلسطينية وحركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن إصدار أي موقف بشأن عملية اغتيال سليماني وتصاعد التوتر الحاصل بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية.

م.م/ ع.خ (د ب أ)

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    هدم الإنفاق

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    الكاتب: دنيس شتوته/ ياسمينا الجنابي


مختارات

ثمن الحرب الدامي

أكثر من ألفي قتيل فلسطيني ونحو 70 آخرين على الجانب الإسرائيلي. الحرب الأخيرة بين غزة وإسرائيل كان ثمنها مرتفعاً في الأرواح والممتلكات. وبعد وقف إطلاق النار بين الجانبين أتضح مدى الدمار الذي لحق بقطاع غزة. (28.08.2014)  

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