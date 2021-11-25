الفشل الكلوي - سبب إضافي يحصد أرواح اليمنيين

اليمن ـ تسليم الحديدة للحوثيين والحكومة تنفي صلتها بالأمر

في تطور لافت على الأرض أعلن الحوثيون استيلائهم على مناطق واسعة جنوب مدينة الحديدة، وذلك بعد انسحاب قوات مدعومة من الإمارات من مواقعها. وفيما نفى مصدر حكومي صلة الحكومة بالأمر، قالت الأمم المتحدة إنها تراقب الوضع عن كثب.