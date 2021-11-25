الفشل الكلوي - سبب إضافي يحصد أرواح اليمنيين

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وسط ظروف الحرب يعاني كثير من اليمنيين من ضعف الخدمات الصحية ويعاني مرضى الفشل الكلوي بشكل خاص من صعوبة الوصول إلى مراكز غسيل الكلى. زيارة لمركز في الحديدة.
خلال الحرب السورية استعان الباحثون بـ"المصادر مفتوحة المصدر" لكشف جرائم حرب مشتبه بارتكابها، ومع تشابه الوضع في أوكرانيا مع الوضع في سوريا إلى حد كبير، اصبح لدى الباحثين خبرة في توثيق جرائم الحرب المحتملة هناك أيضا.
بعدما صعد الحوثيون هجماتهم بالصواريخ والمسيرات على منشآت ومواقع سعودية حيوية، ورد التحالف بقصف صنعاء والحديدة، أعلن المتمردون أنهم سيوقفون "ضرباتهم" على السعودية و"المواجهات" في اليمن "لثلاثة أيام". فماذا كان الرد؟
يتواصل الغزو الروسي لأوكرانيا للأسبوع الثالث وتزداد معاناة المدنيين. وفيما لم يسفر أول لقاء بين وزيري الخارجية الروسي والأوكراني عن أي نتيجة، طالب المستشار الألماني والرئيس الفرنسي في اتصال مع بوتين بوقف الحرب فورا.
في تطور لافت على الأرض أعلن الحوثيون استيلائهم على مناطق واسعة جنوب مدينة الحديدة، وذلك بعد انسحاب قوات مدعومة من الإمارات من مواقعها. وفيما نفى مصدر حكومي صلة الحكومة بالأمر، قالت الأمم المتحدة إنها تراقب الوضع عن كثب.
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