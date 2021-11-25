 الفشل الكلوي - سبب إضافي يحصد أرواح اليمنيين | DW الأخبار | DW | 30.03.2022

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الفشل الكلوي - سبب إضافي يحصد أرواح اليمنيين

وسط ظروف الحرب يعاني كثير من اليمنيين من ضعف الخدمات الصحية ويعاني مرضى الفشل الكلوي بشكل خاص من صعوبة الوصول إلى مراكز غسيل الكلى. زيارة لمركز في الحديدة.

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