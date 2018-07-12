الفرنسي كورنتين توليسو ينقذ تاريخ حضور بايرن في المونديال

بفضل نجم منتخب فرنسا كورنتين توليسو يواصل بايرن ميونيخ الألماني كتابة سجل فريد في المباريات النهائية لبطولة كأس العالم، سطره في النهائيات العشرة الماضية. فبعدما شارك توليسو أمس الثلاثاء في فوز منتخب بلاده على بلجيكا بهدف لصفر وصعود الديوك للمباراة النهائية ، التي تقام الأحد المقبل، أصبح لفريق بايرن ميونيخ لاعب على الأقل في نهائي المونديال مثلما حدث في المرات التسع الماضية.

وبناء على ما كتبه موقع "شبورت 1" الألماني فإن آخر مرة لم يشارك فيها أي لاعب من بايرن في المباراة النهائية بكأس العالم كانت عام 1978 عندما التقى في النهائي منتخبا الأرجنتين وهولندا، وفازت الأرجنتين بالبطولة لأول مرة في تاريخها.

بعد ذلك في نهائي مونديال إسبانيا عام 1982 لعبت ألمانيا أمام إيطاليا وشارك مع المانشافت لاعبون من بايرن على رأسهم كارل هاينز رومينيغه، الرئيس الحالي لمجلس إدارة الفريق.

وتكررت مشاركة لاعبي بايرن في النهائي عام 1986 حينما خسرت ألمانيا اللقب أمام الأرجنتين في المكسيك، وكان من أبرزهم لوتار ماتيوس، أما رومينيغه فكان في تلك الفترة لاعبا في انترميلان الإيطالي.

وفي عام 1990 بإيطاليا، ثأر الألمان لهزيمتهم السابقة وفازوا بالبطولة على حساب مارادونا ورفاقه، وكان هناك لاعبون من بايرن ميونيخ أيضا على رأسهم المدافع كلاوس أوغنتالر. أما لوتار ماتيوس فكان في تلك الفترة لاعبا بانترميلان أيضا.

وفي عام 1994 بالولايات المتحدة كان البرازيلي جورجينهو هو سفير بايرن ميونيخ في المباراة النهائية، التي فازت بها البرازيل على حساب إيطاليا.

إذا غاب الألمان حضر الفرنسيون!

لاعبو بايرن الأجانب خلال زيارتهم لفعاليات "عيد أكتوبر" في ميونيخ. الفرنسيون كومان وريبيري وتوليسو ومعهم آلابا وخاميس ورافينيا.

أما في مونديال فرنسا عام 1998، فكان الفرنسي ليزارازو هو اللاعب البافاري الوحيد في النهائي الذي فازت فيه صاحبة الأرض على منتخب السامبا.

وفي عام 2002 بمونديال كوريا واليابان وصل المنتخب الألماني للمباراة النهائية، التي خسرها أمام البرازيل. وكان على رأس ممثلي بايرن في النهائي، الحارس العملاق أوليفركان قائد منتخب ألمانيا.

وفي عام 2006 على ملعب برلين الأولمبي شارك فرنسي آخر من بايرن في المباراة النهائية. إنه ويلي سانيول، الذي خسر مع رفاقه وعلى رأسهم زيدان، مباراة النهائي أمام إيطاليا. وفي نهائي مونديال جنوب إفريقيا عام 2010، شارك أرين روبين لاعب بايرن مع منتخب هولندا أمام إسبانيا وخسر النهائي أيضا.

أما في مونديال البرازيل 2014 فقد فازت ألمانيا باللقب على حساب الأرجنتين وكان من أبرز الحاضرين في النهائي من بايرن القائد فيليب لام، والعملاق مانويل نوير، أحسن حارس في البطولة.

ومن هذا التاريخ يتضح أن ممثلين من بايرن ميونيخ حضروا تسع مباريات نهائية لكأس العالم حتى الآن، حصلوا في أربعة منها على البطولة وأخفقوا في الفوز خمس مرات، حسب "شبورت 1".

الآن توليسوا في النهائي كلاعب وحيد من بايرن، فهل سيحقق النجم الفرنسي الفوز كخامس لاعب بافاري يحقق اللقب في آخر نسخ من كأس العالم؟ هذا ما سنعرفه يوم الأحد المقبل.

صلاح شرارة