 الفرنسي برنارد أرنو: أغنى رجل في العالم | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 21.12.2022

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منوعات

الفرنسي برنارد أرنو: أغنى رجل في العالم

بنى الملياردير الفرنسي برنارد أرنو إمبراطورية تجارية ضخمة ومربحة وتمكن من انتزاع لقب أغنى رجل في العالم من إيلون ماسك. من هو برنارد أرنو؟ وكيف أصبح أغنى من أثرياء العالم المشاهير مثل ماسك وجيف بيزوس؟

Bernard Arnault

الملياردير الفرنسي برنارد أرنو

لم يدم إيلون ماسك طويلاً في تصدره لترتيب أغنياء العالم. فبعد أكثر من عام بقليل من وصوله إلى القمة، انتزع منه الملياردير الفرنسي برنار أرنو البالغ من العمر 73 عاما تلك الرتبة، وفقًا لمحللين في مجلة فوربس.

مختارات

قدرت ثروة أرنو في 20 كانون الأول/ ديسمبر بـ 180.2 مليار دولار (169.8 مليار يورو)، أي ما يقرب 17 مليار دولار أكثر من ثروة ماسك.

أرنو هو المؤسس المشارك ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة الأزياء العملاقة ( LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton )، المعروفة باسم (لوي فيتون) LVMH، والذي تشكل حصته فيها القسم الأكبر المسيطر.

هذه ليست المرة الأولى له كأغنى شخص في العالم. فقد حصل على هذا التصنيف لفترة وجيزة في 2019 و 2020 ، ومرة أخرى في عام 2021. ولكن إذا تمكن  ماسك  من قلب الموازين من خلال تويتر بسرعة، فقد لا يحصل أرنو على اللقب لفترة طويلة. غير أن ذلك لا يغير من أن الانجازات الأسطورية للفرنسي.

إمبراطورية فاخرة

(LVMH) هي تكتل شركات مقره باريس يتكون من 75 علامة تجارية معظمها من المشروبات والأزياء الراقية ومستحضرات التجميل. في عام 2021، حققت إيرادات قدرها 64.2 يورو (68.2 مليار دولار) ، بزيادة 20 في المائة عن عام 2019. وقد شكلت الأزياء والسلع الجلدية 48 في المائة من الإيرادات.

وتعتبر شركة (LVMH) أكبر شركة فاخرة في العالم، يعمل لديها أكثر من 175 ألف موظف و أكثر من 5 آلاف متجر. في تشرين الثاني/ نوفمبر 2022 ، بلغت قيمتها السوقية حوالي 371 مليار يورو، وفقا لحسابات (ستاتيستا) ، مما يجعلها واحدة من أكثر الشركات قيمة في العالم متقدمة بذلك على (ماستركارد) و (شيفرون)و (نستله).

مقارنة بالآخرين في قائمة أثرياء العالم، فإن أرنو غير معروف خارج فرنسا. إلا أن العلامات التجارية التي لعب دورا أساسيا في تطورها مثل بولغاري وديور وفندي وجيفنشي وبالطبع لويس فويتون، قد أصبحت أسماء فاخرة معروفة.

 إضافة إلى متاجر التجزئة (سيفورا) والمتاجر الكبرى في باريس. ويذكر أن أقدم علامة تجارية للشركة هي (Chateau d’Yquem) للنبيذ، الذي تأسس في أواخر القرن السادس عشر.

في أمريكا، استحوذ أرنو على الاهتمام عندما اشترى متجر المجوهرات الشهير (تيفاني ان كو) في عام 2019 مقابل ما يقرب من 16 مليار دولار. في ألمانيا، احتل عناوين الصحف في أوائل عام 2021 عندما اشترى حصة مسيطرة في (Birkenstock).

تحويل حقائب لوي فيتون إلى مليارات

ولد أرنو في شمال فرنسا بالقرب من الحدود البلجيكية. بعد تخرجه من كلية الهندسة، التحق بشركة بناء يملكها والده، حيث ركز جهوده على التطوير العقاري وسرعان ما أصبح رئيسا للشركة.

في عام 1984، تولى إدارة شركة مفلسة تضمنت كريستيان ديور ومتجر لو بون ماركي، التي كانت محطة دخوله إلى سوق السلع الفاخرة. في عام 1987، تم تشكيل (LVMH) عن طريق دمج لوي فيتو وموي هينيسي. وعُين رئيسا لمجلس الإدارة التنفيذية في عام 1989 - وهو الدور الذي ظل يحتفظ به منذ ذلك الحين.

اليوم (LVMH) هي عمل عائلي، حيث يعمل معه أولاده الخمسة بوظائف ومناصب مختلفة في الشركة.

ر.ض

  • Lidl Store Lidl)

    من هم أثرى أثرياء ألمانيا؟

    مؤسس سلسلة المحلات التجارية العالمية (ليدل) ديتر شفارتس، البالغ من العمر 77 عاماً، والذي قدرت ثروته بنحو 37 مليار يورو، الأمر الذي جعله أغنى رجل ألماني على الإطلاق وفقاً لمجلة بلانتس بزنس. افتتحت فروع ليدل الأولى في سبعينيات القرن الماضي، حول مدينة لودفيغ شافين، وتوسعت في الوقت نفسه في جميع أنحاء العالم. ووصلت هذا العام إلى الولايات المتحدة، حيث تشكل ليدل منافسة شرسة لوول مارت.

  • Wella Logo (AP)

    من هم أثرى أثرياء ألمانيا؟

    صنفت المجلة عائلة رايمان في المرتبة الثانية في قائمة أثرياء ألمانيا. مع مقتنياتها في مجموعة صحة المستهلك (ريكيت بنكيسر) ومنتجات الشعر ويللا. وصلت ثروتها إلى الـ 30 مليار يورو. إذ أن ما بدأ كمؤسسة كيميائية في القرن الـ19، هو الآن إمبراطورية تشمل العلامات التجارية الشهيرة المتنوعة مثل كلياراسيل، كوتي، جيمي تشو وكرسبي كريم (دونات).

  • Georg Schaeffler and Elisabeth Schaeffler-Thumann (picture-alliance/SvenSimon)

    من هم أثرى أثرياء ألمانيا؟

    إليزابيث شيفلر- تومان، وابنها غيورغ، أصحاب شركة شيفلر العالمية لصناعة الآلات ومعدات السيارات العالمية والصناعية، والمساهمين الرئيسيين في شركة (كونتيننتال) لصناعة الإطارات. إذ احتلت عائلة شيفلر المرتبة الثالثة بين أغنى العائلات في ألمانيا مع ثروة قدرت بنحو 25.5 مليار يورو.

  • Aldi Logo (picture-alliance/dpa)

    من هم أثرى أثرياء ألمانيا؟

    ألدي اسم مألوف في ألمانيا.. صُنفت عائلة كارل ألبريشت، رئيس ألدي زود (جنوب) والمؤسس المشارك لسلسلة المحلات التجارية الناجحة هذه، في المرتبة الرابعة في قائمة أثرياء ألمانيا بثروة قدرت حوالي الـ23 مليار يورو. توفي المؤسس المشارك لألدي في عام 2014 - غير أن امبراطوريته تنبض في جميع أنحاء العالم وفي منافسة قوية مع ليدل في ألمانيا.

  • woman with shopping cart (picture-alliance/dpa/R. Weihrauch)

    من هم أثرى أثرياء ألمانيا؟

    كذلك، فإن ثيو شقيق كارل ألبريشت، المؤسس الآخر لسلسلة ألدي، يدير سلسلة متاجر ألدي الألمانية الشمالية (ألدي نورد). وبحسب التقديرات صنفت هذه العائلة في المرتبة الخامسة لأغنى العائلات الألمانية في عام 2017، بثروة قدرت نحو الـ18.5 مليار يورو. إضافة إلى ذلك، تدير العائلة أيضاً سلسلة متاجر البقالة ( جو تريدر) بالولايات المتحدة.

  • Susanne Klatten (picture-alliance/dpa/A. Geber)

    من هم أثرى أثرياء ألمانيا؟

    صنفت مجلة بلانتس بزنس سوزان كلاتن سيدة الأعمال الألمانية البالغة من العمر 55 عاما، ووريثة شركة صناعة السيارات الفاخرة بي إم دبليو، والشركة المصنعة للأدوية والكيماويات "أتلانتا"، السادسة على قائمة أغنى الأغنياء الألمان، بثروة بلغت الـ 18.5 مليار يورو. داغمر برايتنباخ/ ريم ضوا.