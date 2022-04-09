الفرنسيون في أقاليم ما وراء البحار يختارون الرئيس المقبل

يتوجه المواطنون الفرنسيون في بعض الأراضي ما وراء البحار في الأمريكيتين ومنطقة جنوب المحيط الهادئ إلى مراكز الاقتراع اليوم السبت (9 إبريل/نيسان 2022) لاختيار الرئيس المقبل، قبل يوم من نظرائهم في البر الرئيسي.

وتفتح مراكز الاقتراع أبوابها الأحد عند الساعة الثامنة (السادسة ت غ). ونظراً لفرق الوقت، سيدلي الناخبين في مناطق ومقاطعات ما وراء البحار بأصواتهم اليوم السبت.

ونظراً لفرق التوقيت في الأراضي البعيدة، فإن التصويت يجرى اليوم السبت في كثير منها، بينما سان بيير وميكلون، التي تقع قبالة الساحل الشرقي لكندا، إلى جانب جويانا الفرنسية، جوادلوب، ومارتينيك، وبولينيزيا الفرنسية.

وتفتح مراكز الاقتراع أبوابها في البر الرئيس الفرنسي غدا الأحد في الثامنة صباحا (0600 بتوقيت جرينتش). ومن المنتظر صدور التوقعات الأولى على الفور بعدما تُغلق مراكز الاقتراع الأخيرة في الثامنة مساء.

فرص محدودة لمنافسي ماكرون ولوبان

ويواجه إيمانويل ماكرون المنتمي لتيار الوسط والذي اختير رئيسا لفرنسا في 2017، العديد من المنافسين ولكن أكثرهم صعوبة هي اليمينية المتطرفة مارين لوبان.

يشار إلى أن فرنسا هي سابع أكبر اقتصاد في العالم، ومحرك رئيس للسياسة في الاتحاد الأوروبي. ويمكن أن يؤدي فوز لوبان - وهي متشككة في أوروبا بشكل حاد ومؤيدة لسياسات صارمة مناهضة للهجرة - إلى قلب سياسات التكتل رأسا على عقب.

من المتوقع أن تحل لوبن في المركز الثاني للجولة الأولى من الانتخابات بنسبة 25%

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء، أنه وفقا لاستطلاع رأي أجرته شركة إيلاب الفرنسية للأبحاث والاستشارات ونشرت نتائجه يوم الجمعة، سيفوز ماكرون بالجولة الأولى من التصويت يوم الأحد المقبل بنسبة 26%.

وستحل لوبن في المركز الثاني بنسبة 25%، مرتفعة بواقع نقطتين. وسيفوز ماكرون على لوبن بنسبة 51%49-% في جولة الإعادة، وكان ماكرون يتفوق بنسبة 53% مقابل 47% للوبن في استطلاع سابق لشركة إيلاب.

وسيحل المرشح اليساري المتطرف جان لوك ميلينشون في المركز الثالث في الجولة الأولى بنوايا تصويت تبلغ 17.5%، مرتفعا نقطتين.

ويأتي الخبير اليميني المتطرف إيريك زيمور في المركز الرابع بنسبة 8.5 % منخفضاً 0.5 نقطة. وفي المركز الخامس، مرشحة الجمهوريين فاليري بيكريس بنسبة 8%.

وتبدو فرص المرشحين العشرة الآخرين أمام ماكرون ولوبان محدودة جداً إلا أن عدم اليقين يتواصل، إذ يؤكد الخبير السياسي باسكال بيرينو أن "هذا الاقتراع هو الأول الذي تبلغ فيه نسبة الأشخاص المترددين أو الذين غيروا موقفهم هذا المستوى مع خمسين بالمئة تقريباً".

مشاهدة الفيديو 04:32 هكذا زادت حرب أوكرانيا فرص إعادة انتخاب فرنسا لماكرون

ولا يزال الغموض يلف نسبة المقاطعة لهذا الاقتراع الذي ستكون نتائجه موضع ترقب كبير في أوروبا وخارجها. ويخشى الكثير من الخبراء السياسيين أن يتخطى مستوى المقاطعة في الدورة الأولى النسبة القياسية المسجلة العام 2002 وقدرها 28.4% أي أن تكون أعلى بكثير من النسبة المسجلة العام 2017 والبالغة 22.2%.وقد أثرت الحرب في أوكرانيا على الحملة التي انطلقت من دون حماسة لكنها انتعشت بعض الشيء في الأيام الأخيرة مع بروز فرضية احتمال فوز مارين لوبن التي ستكون أول امرأة وممثل لليمين المتطرف تصل إلى الرئاسة في حال فوزها.

ونجحت لوبن أبنة جان ماري لوبن ممثل اليمين المتطرف على مدى عقود في فرنسا، في إظهار حزبها بصورة أكثر اعتدالاً مع شنها حملة مقنعة ركزتها على القدرة الشرائية التي يضعها المواطنون في أعلى سلم أولياتهم في حين يرتفع التضخم جراء الحرب في أوكرانيا.

وبانتظار صدور النتائج الأحد عند الساعة 18:00 ت غ. يحظر منذ منتصف ليل الجمعة على المرشحين عقد اجتماعات عامة وتوزيع منشورات والقيام بالدعاية عبر الإنترنت، ولن تنشر أي مقابلة أو استطلاع للرأي أو تقديرات. لكن يمكن لبعض المرشحين أن يظهروا السبت من خلال المشاركة في تظاهرات. وأعلن عن تنظيم "مسيرات من أجل المستقبل" في فرنسا بمبادرة من منظمات يسارية.

ع.ح./خ.س. (د ب أ، أ ف ب)