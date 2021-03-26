الفرنسية فرابار أول امرأة تدير مباراة بتصفيات كأس العالم للرجال

حققت الفرنسية ستيفاني فرابار انجازا جديدا السبت (28 مارس/ آذار 2021) عندما أصبحت أول امرأة تتولى إدارة مباراة بتصفيات كأس العالم لكرة القدم للرجال والتي جمعت بين منتخبي هولندا ولاتفيا في أمستردام وانتهت بفوز أصحاب الأرض بهدفين دون رد.

وأحرز ستيفن برخيس ولوك دي يونغ هدفي هولندا التي أهدرت عددا كبيرا من الفرص على مدار الشوطين ليعوض المنتخب الهولندي خسارته المفاجئة في مباراته الأولى 4-2 أمام تركيا.





وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي أصبحت فرابار أول سيدة تتولي إدارة مباراة في دوري أبطال أوروبا للرجال والتي فاز فيها يوفينتوس بطل إيطاليا على دينامو كييف الأوكراني بثلاثية نظيفة في دور المجموعات في مدينة تورينو الإيطالية.

كما تولت فرابار إدارة مباراة كأس السوبر الأوروبية بين ليفربول وتشيلسي في 2019 كما أدارت المباراة النهائية لكأس العالم للكرة النسائية بين منتخبي هولندا والولايات المتحدة في نفس العام.

و.ب/ م.س(رويترز، أ ف ب)