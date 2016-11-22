يعد نهر الفرات أحد أكبر أنهار غرب أسيا بطول يزيد على 2900 كلم. ينبع النهر من تركيا ويعبر الأراضي السورية ليجري في الأراضي العراقية حيث يلتقي في جنوبها مع نهر دجلة ليشكلا شط العرب.

ينبع نهر الفرات من تركيا ويخترق جبال طوروس التركية باتجاه الجنوب نحو سوريا حيث يدخلها عند مدينة جرابلس. يمر الفرات في الرقة وبعدها بدير الزور ثم يخرج من الأراضي السورية عند مدينة البوكمال ليدخل العراق عند مدينة القائم في الأنبار. بعد ذلك يدخل النهر بابل إلى كربلاء ثم إلى النجف والديوانية فالمثنى ثم ذي قار ليشكل بعدها منطقة الأهوار جنوب العراق، وفي الجنوب يتحد معه نهر دجلة فيشكلان شط العرب الذي تجري مياهه مسافة 120 كيلومترا جنوبا لتصب في اعالي الخليج.