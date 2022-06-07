 الفحوص تثبت إصابته بكورونا.. بايدن يقول إنه بصحة جيدة | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 21.07.2022

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أخبار

الفحوص تثبت إصابته بكورونا.. بايدن يقول إنه بصحة جيدة

أعلن البيت الأبيض إصابة الرئيس الأمريكي جو بايدن بفيروس كورونا. وبحسب البيانات فإن أكبر رئيس في التاريخ الأمريكي (79 عاماً) لديه "أعراض بسيطة للغاية". بايدن علق قائلا إنه "بصحة جيدة" ومشغول للغاية في أعماله.

يبلغ الرئيس الأمريكي من العمر 79 عاماً

يبلغ الرئيس الأمريكي من العمر 79 عاماً

قال البيت الأبيض اليوم الخميس (21 تموز/يوليو 2022) إن الفحوص أثبتت إصابة الرئيس الأمريكي جو بايدن، أكبر من شغل منصب رئيس الولايات المتحدة سناً إلى الآن، بكوفيد-19 وإنه يعاني من أعراض طفيفة وسيواصل العمل لكن من العزل.

وقالت المتحدثة باسمه كارين جان بيير إن بايدن (79 عاماً) بدأ في تناول باكسلوفيد المضاد للفيروسات. وأضافت في بيان "تلقى تطعيماً كاملاً وحصل على جرعتين معززتين ويعاني من أعراض طفيفة للغاية".

ومضت قائلة "التزاماً بإرشادات المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها سيعزل نفسه في البيت الأبيض وسيواصل أداء جميع مهامه كاملة خلال هذا الوقت".

وقال الرئيس بايدن إنه "بصحة جيدة" ومشغول للغاية في أعماله بعد ثبوت إصابته بكوفيد-19. وكتب على حسابه الرسمي على تويتر "أيها المواطنون، أنا بخير. شكرا لاهتمامكم. اتصلت للتو بالسيناتور كيسي، وعضو الكونغرس كارترايت، والعمدة كوجنيتي وأبناء عمي في سكرانتون لإبداء أسفي على عدم حضور مناسبة اليوم".

 

مختارات

هل تخفي الصين فعلا معلومات "حيوية" بخصوص منشأ فيروس كورونا؟ هذا ما يعتقده الرئيس الأمريكي جو بايدن بعد استبعاد مخابرات بلاده أن تكون الصين قد طورت الفيروس كسلاح بيولوجي.

بين المزاح والهجوم والمواربة، عقد الرئيس الأمريكي جو بايدن مؤتمرا صحفيا مطولا قيم فيه لنحو ساعتين "سنة من التحديات" منذ توليه السلطة. الملف الأوكراني كان حاضراً بقوة، وتصريحاته حول ذلك جلبت انتقادات حادة داخليا وخارجيا.

بالرغم من عدم التيقن من فعاليته، يزداد في الولايات المتحدة اللجوء إلى عقار مخدر للعلاج من الاكتئاب. ودفعت القيود الصحية خلال الجائحة إلى سماح السلطات للأطباء بوصف الأدوية عن بُعد، ومن ضمنها هذا العقار ذي السمعة السيئة.

وفي الشهور الماضية أثبتت الفحوص إيجابية إصابة عدد كبير من أعضاء إدارة بايدن وكبار الشخصيات الأخرى في واشنطن بفيروس كورونا، من بينهم كمالا هاريس نائبة الرئيس في نيسان/أبريل ورئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي والمدعي العام ميريك جارلاند. وأثبتت الفحوص سلبية إصابتهم جميعاً منذ ذلك الوقت واستأنفوا العمل.

وقالت جان بيير إن بايدن يتحدث مع العاملين معه بالهاتف وسيواصل المشاركة في الاجتماعات بالهاتف وعبر تطبيق زوم من البيت الأبيض خلال تعافيه. وأضافت أن بايدن سيؤدي العمل مباشرة عندما تثبت الفحوص سلبية الإصابة. وأوضحت أن البيت الأبيض سيصدر نشرة يومية عن صحة الرئيس.

وذكرت قناة تلفزيون سي.إن.إن الإخبارية نقلاً عن منسق كوفيد في البيت الأبيض أن بايدن مصاب برشح في الأنف وتعب لكنه لا يعاني من الحمى.

وأصيب دونالد ترامب سلف بايدن بكوفيد-19 في أواخر 2020 وعولج في المستشفى لعدة أيام.

وقال عزقيل إيمانويل وهو طبيب وعضو سابق في فريق بايدن الانتقالي لشؤون كوفيد على تويتر "نحن في مكان مختلف للغاية عن آخر مرة أصيب فيها رئيس للولايات المتحدة بكوفيد".

وأضاف "بايدن مطعم بالكامل/معزز وتفيد التقارير بأنه يتناول علاجا (باكسلوفيد). إذا كان من شأن ذلك إظهار شيء فهو كم هو معد هذا المتحور الخامس. اطمئنوا".

وتسجل الولايات المتحدة حالياً حوالى 130 ألف اصابة بكوفيد-19 يومياً، وهو رقم أقل من الواقع وفقاً للخبراء، كما أن حالات الاستشفاء آخذة في الارتفاع. وينتشر متغيّر أوميكرون BA.5 الشديد العدوى في البلاد، ويشكل نحو 80 في المئة من الإصابات.

خ.س/أ.ح (رويترز، د ب أ،أ ف ب)

  • Kenia Corona l Medizinstudenten in Nairobi (John Muchucha/AP Photo/picture-alliance)

    كورونا أم الاختراع ـ أفكار خلاقة في إفريقيا لمواجهة الجائحة

    أجهزة تنفس مبتكرة

    في نيروبي الكينية يجرب طلبة طب جهاز تنفس موجه بالكومبيوتر مبتكر بجامعة كينياتا. وباحثون كل جميع أنحاء افريقيا يبحثون عن إمكانيات إنتاج أجهزة التنفس والألبسة الوقائية ومواد تعقيم اليد، لأن بلدانا مثل الولايات المتحدة استنفدت مخزونا عالميا.

  • Uganda Kampala | Technikindustrie sucht man kreativen Mitteln Corona zu behandeln (Prof. Vincent Sembetya)

    كورونا أم الاختراع ـ أفكار خلاقة في إفريقيا لمواجهة الجائحة

    حلول رخيصة

    فانسان سيمباتيا، أستاذ بجامعة ماكيريري في كامبالا بأوغندا طور أجهزة تنفس رخيصة لتزويد نظام الصحة الضعيف من الناحية المالية. وتعاون في ذلك مع شركة إنتاج السيارات كيرا موتورز. "الجميع يطالب بنفس المنتوج، ولذلك لافريقيا فرصة ضعيفة في الحصول عليه" من الأسواق العالمية، كما قال سيمباتيا لـدويتشه فيله.

  • Senegal Dakar Ecole Superieur de Polytechnique (ESP) (Seyllou/AFP)

    كورونا أم الاختراع ـ أفكار خلاقة في إفريقيا لمواجهة الجائحة

    دفعة الابتكار في السنغال

    طلبة الهندسة في السنغال أشتركوا في مكافحة بلادهم لوباء كورونا: غيانا أندجيمبي، طالب في تقنية الالكترونيات يعرض جهاز مواد تعقيم اليد ابتكره هو. ويريد الطلبة توظيف إمكانياتهم الفنية لتقليص الضغط الحاصل على أقسام المرضى.

  • Senegal Dakar Ecole Superieur de Polytechnique (ESP) (Seyllou/AFP)

    كورونا أم الاختراع ـ أفكار خلاقة في إفريقيا لمواجهة الجائحة

    "الدكتور كير" يتولى التواصل مع المرضى

    وحتى الروبوت الصغير "الدكتور كير" هو من ابتكار الطلبة من السنغال. ويُراد له أن يقيس ضغط الدم ودرجة الحرارة لدى المرضى بكورونا. والأطباء بإمكانهم توجيه "الدكتور كير" بمساعدة كاميرا مثبتة وتطبيق ومن تم التواصل مع المرضى دون التعرض للخطر. وحتى الأشخاص في مناطق ريفية وعرة يمكن الوصول إليهم.

  • Äthiopien Addis Abeba | Coronavirus | Ezedin, Erfinder (DW/T. Filate)

    كورونا أم الاختراع ـ أفكار خلاقة في إفريقيا لمواجهة الجائحة

    جاهز لمواجهة انقطاع التيار الكهربائي

    في إثيوبيا طور المخترع الشاب عزالدين جهاز تنفس ميكانيكي وآلة غسيل. و13 من بين ابتكاراته الـ 20 حاصلة على براءة اختراع. وموزع الصابون الالكتروني يحمل مجسا يمكن تشغيله بدواسة ميكانيكية في حال انقطاع التيار الكهربائي.

  • Kenia Corona Graffiti (Getty Images/AFP/S. Maina)

    كورونا أم الاختراع ـ أفكار خلاقة في إفريقيا لمواجهة الجائحة

    نماذج مزركشة

    قوة الإبداع ليس لها حدود في افريقيا. من لاغوس إلى نيروبي يستخدم فنانون جدران البيوت في مدنهم للتذكير بقواعد الحفاظ على التبعاد الاجتماعي وغسل اليدين واستخدام الكمامة. وهذه التحفة الفنية موجودة في حي الصفيح كيبيرا في نيروبي.

  • Afrika Kenia Corona Frisur (Donwolson Odhiambo)

    كورونا أم الاختراع ـ أفكار خلاقة في إفريقيا لمواجهة الجائحة

    تسريحة الشعر كورونا

    بهذه الجدائل يتم التوعية والتحذير من كورونا: " بتسريحة كورونا نرغب أن نطلب من الناس الحفاظ على التباعد ووضع الكمامة وغسل اليدين بانتظام أو استخدام مواد التعقيم لضمان الحماية"، تقول المخترعة مابله ايتامبو من كيبيرا. وهي تستخدم في ذلك أيضا ألوان الفيروس.

  • Simbabwe Harare Gemüsemarkt während Coronakrise (DW/P. Musvanhiri)

    كورونا أم الاختراع ـ أفكار خلاقة في إفريقيا لمواجهة الجائحة

    تغذية صحية حتى البيت

    وتصعِب إجراءات حظر التجول على الناس الحصول على القوت اليومي. فشركة ناشئة في هاراري بزيمبابوي تنقل مواد طازجة من المزارع إلى باب المنزل. والشركة تستخدم تطبيقا ودراجات نارية تسير على عجلات ثلاثية توزع صناديق المواد الغذائية: أكل متوازن مع تفادي التواصل. ومن يرغب في ذلك يطلب كمامة.

  • Afrika Schule Schüler Kinder Covid-19 Coronavirus Technik (Yasuyoshi Chiba/AFP/Getty Images)

    كورونا أم الاختراع ـ أفكار خلاقة في إفريقيا لمواجهة الجائحة

    إيصال المعرفة في زمن الحجر الصحي

    بسبب إعلاق كثير من المدارس في جميع أنحاء افريقيا توقف التعليم، فوجب البحث عن حلول: ففي تانزانيا مثلا يمكن للتلاميذ في استقلالية العمل من خلال منصة الانترنيت „Smartclass“. والمنصة تربط التلاميذ مع 5000 معلم حتى يتمكن الشباب رغم الحجر الصحي من مواصلة التعلم.

  • Benin Smartphone-User (Yanick Folly/AFP/Getty Images)

    كورونا أم الاختراع ـ أفكار خلاقة في إفريقيا لمواجهة الجائحة

    تتبع الوباء

    في كل مكان تتحول مواقع التواصل الاجتماعي والتطبيقات إلى سلاح ضد كورونا. في نيجيريا وغانا يمكِن تطبيق كوفيد 19 Triage Tool من معرفة خطر الإصابة بكورونا. والحكومة الجنوب افريقية تستخدم عبر واتس آب روبوت دردشة تفاعلي يجيب على أسئلة حول كوفيد 19. وطلبة سابقون في مدينة كابشتات ابتكروا تطبيقا لمحاربة الأخبار الزائفة.


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