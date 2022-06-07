الفحوص تثبت إصابته بكورونا.. بايدن يقول إنه بصحة جيدة

قال البيت الأبيض اليوم الخميس (21 تموز/يوليو 2022) إن الفحوص أثبتت إصابة الرئيس الأمريكي جو بايدن، أكبر من شغل منصب رئيس الولايات المتحدة سناً إلى الآن، بكوفيد-19 وإنه يعاني من أعراض طفيفة وسيواصل العمل لكن من العزل.
وقالت المتحدثة باسمه كارين جان بيير إن بايدن (79 عاماً) بدأ في تناول باكسلوفيد المضاد للفيروسات. وأضافت في بيان "تلقى تطعيماً كاملاً وحصل على جرعتين معززتين ويعاني من أعراض طفيفة للغاية".
ومضت قائلة "التزاماً بإرشادات المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها سيعزل نفسه في البيت الأبيض وسيواصل أداء جميع مهامه كاملة خلال هذا الوقت".
وقال الرئيس بايدن إنه "بصحة جيدة" ومشغول للغاية في أعماله بعد ثبوت إصابته بكوفيد-19. وكتب على حسابه الرسمي على تويتر "أيها المواطنون، أنا بخير. شكرا لاهتمامكم. اتصلت للتو بالسيناتور كيسي، وعضو الكونغرس كارترايت، والعمدة كوجنيتي وأبناء عمي في سكرانتون لإبداء أسفي على عدم حضور مناسبة اليوم".
وفي الشهور الماضية أثبتت الفحوص إيجابية إصابة عدد كبير من أعضاء إدارة بايدن وكبار الشخصيات الأخرى في واشنطن بفيروس كورونا، من بينهم كمالا هاريس نائبة الرئيس في نيسان/أبريل ورئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي والمدعي العام ميريك جارلاند. وأثبتت الفحوص سلبية إصابتهم جميعاً منذ ذلك الوقت واستأنفوا العمل.
وقالت جان بيير إن بايدن يتحدث مع العاملين معه بالهاتف وسيواصل المشاركة في الاجتماعات بالهاتف وعبر تطبيق زوم من البيت الأبيض خلال تعافيه. وأضافت أن بايدن سيؤدي العمل مباشرة عندما تثبت الفحوص سلبية الإصابة. وأوضحت أن البيت الأبيض سيصدر نشرة يومية عن صحة الرئيس.
وذكرت قناة تلفزيون سي.إن.إن الإخبارية نقلاً عن منسق كوفيد في البيت الأبيض أن بايدن مصاب برشح في الأنف وتعب لكنه لا يعاني من الحمى.
وأصيب دونالد ترامب سلف بايدن بكوفيد-19 في أواخر 2020 وعولج في المستشفى لعدة أيام.
وقال عزقيل إيمانويل وهو طبيب وعضو سابق في فريق بايدن الانتقالي لشؤون كوفيد على تويتر "نحن في مكان مختلف للغاية عن آخر مرة أصيب فيها رئيس للولايات المتحدة بكوفيد".
وأضاف "بايدن مطعم بالكامل/معزز وتفيد التقارير بأنه يتناول علاجا (باكسلوفيد). إذا كان من شأن ذلك إظهار شيء فهو كم هو معد هذا المتحور الخامس. اطمئنوا".
وتسجل الولايات المتحدة حالياً حوالى 130 ألف اصابة بكوفيد-19 يومياً، وهو رقم أقل من الواقع وفقاً للخبراء، كما أن حالات الاستشفاء آخذة في الارتفاع. وينتشر متغيّر أوميكرون BA.5 الشديد العدوى في البلاد، ويشكل نحو 80 في المئة من الإصابات.
خ.س/أ.ح (رويترز، د ب أ،أ ف ب)
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