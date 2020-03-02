"الفحص داخل السيارة".. مبادرة للحد من انتشار كورونا

في مدينة غروس-غيراو بولاية هيسن الألمانية يمكن لأي شخص يشك في أنه مصاب بفيروس كورونا المتحور أن يحصل على فحص طبي داخل سيارته. فعند الاتصال بمركز الرعاية الطبية يحضر فريق طبي ويحصل من خلال نافدة السيارة على "فحص مسحة الفم" وإخضاعها للاختبار دون أن يغادر الشخص سيارته.

ويقدم مركز الرعاية الطبية بالمدينة هذه الخدمة منذ نهاية الأسبوع المنصرم حيث تم إجراء ست اختبارات باسخدام هذه الطريقة وكانت كلها سلبية.

ويقول المتحدث باسم مركز الرعاية الطبية مارتن فولغابه: "تُقدَّمُ خدمة اختبار كورونا في السيارة بعين المكان كبديل للفحص الطبيعي بمركز الرعاية الطبية". وأضاف أن لهذا الفحص جوانب إيجابية ومزايا كبيرة، خصوصا أنه يتم داخل السيارة بعيدا عن المراكز الصحية. كما يتم بذلك حماية المرضى والأطباء والعاملين في المستشفى من العدوى ويقلل من احتمال انتشار الفيروس المعدي عند ثبوته.

ومنذ أن أصبح معروفا أنه بإمكان أي شخص تلقي الفحص في عين المكان (في سيارته)، تلقى المركز الصحي 30 طلبا من أشخاص يريدون اختبار أنفسهم.

في كوريا الجنوبية، ومع الانتشار السريع لهذه العدوى، تقوم المزيد من المدن بإنشاء مراكز اختبار للأشخاص داخل سياراتهم. وقد ارتفع عدد هذه المراكز الآن إلى 48 مركزا، حسبما أفاد التلفزيون الرسمي "أريرانغ". كما أكد عمدة مدينة "غويانغ"، شمال غرب سول، لي جاي جون، أن هذه المبادرة "تحمي الطاقم الطبي".

ويشار إلى أن غويانغ كانت أول مدينة أنشأت مراكز للاختبار بعيدا عن المستشفيات.

ع.اع. / ... (د ب أ)