"الفحص داخل السيارة".. مبادرة للحد من انتشار كورونا

في مدينة غروس-غيراو بولاية هيسن الألمانية يمكن لأي شخص يشك في أنه مصاب بفيروس كورونا المتحور أن يحصل على فحص طبي داخل سيارته. فعند الاتصال بمركز الرعاية الطبية يحضر فريق طبي ويحصل من خلال نافدة السيارة على "فحص مسحة الفم" وإخضاعها للاختبار دون أن يغادر الشخص سيارته.
ويقدم مركز الرعاية الطبية بالمدينة هذه الخدمة منذ نهاية الأسبوع المنصرم حيث تم إجراء ست اختبارات باسخدام هذه الطريقة وكانت كلها سلبية.
ويقول المتحدث باسم مركز الرعاية الطبية مارتن فولغابه: "تُقدَّمُ خدمة اختبار كورونا في السيارة بعين المكان كبديل للفحص الطبيعي بمركز الرعاية الطبية". وأضاف أن لهذا الفحص جوانب إيجابية ومزايا كبيرة، خصوصا أنه يتم داخل السيارة بعيدا عن المراكز الصحية. كما يتم بذلك حماية المرضى والأطباء والعاملين في المستشفى من العدوى ويقلل من احتمال انتشار الفيروس المعدي عند ثبوته.
ومنذ أن أصبح معروفا أنه بإمكان أي شخص تلقي الفحص في عين المكان (في سيارته)، تلقى المركز الصحي 30 طلبا من أشخاص يريدون اختبار أنفسهم.
في كوريا الجنوبية، ومع الانتشار السريع لهذه العدوى، تقوم المزيد من المدن بإنشاء مراكز اختبار للأشخاص داخل سياراتهم. وقد ارتفع عدد هذه المراكز الآن إلى 48 مركزا، حسبما أفاد التلفزيون الرسمي "أريرانغ". كما أكد عمدة مدينة "غويانغ"، شمال غرب سول، لي جاي جون، أن هذه المبادرة "تحمي الطاقم الطبي".
ويشار إلى أن غويانغ كانت أول مدينة أنشأت مراكز للاختبار بعيدا عن المستشفيات.
ع.اع. / ... (د ب أ)
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مكافحة مرض كورونا تنطلق من ووهان
عمل سبعة ايام
قبل أسبوع كانت الأرض خالية، الآن يتم بناء مستشفيين يضمان حوالي 2300 سرير في ووهان – وذلك في أقل من أسبوعين. في المباني الجديدة سيتم علاج مرضى كورونا. العيادات العادية أصبحت مكتظة.
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مكافحة مرض كورونا تنطلق من ووهان
الحفارات الملونة
بدأ العمل قبل أسبوع فقط، البث المباشر من موقع العمل عبر الانترنت متاح. وعلى الرغم من أنه لا يوجد شيء يمكن رؤيته هناك سوى صورة ثابتة من مسافة بعيدة إلا أن عدد الزوار عبر الواقع الافتراضي لمتابعة سير العمل يفوق التوقعات، ولقد أعطى المشاهدون بعضًا من ألقاب الآلات استنادًا إلى ألوانها.
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مكافحة مرض كورونا تنطلق من ووهان
مباني مجهزة
تتكون المستشفيات من مباني جاهزة الصنع، مما يجعل وقت البناء القصير هذا ممكنًا في المقام الأول. ومع ذلك، من المذهل كيف يمكن جلب الكثير من العمال والمعدات والمواد اللازمة إلى مدينة ووهان.
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مكافحة مرض كورونا تنطلق من ووهان
العمل حتى الإنهاك
يوجد أكثر من 3000 عامل في كل من موقعي البناء. كما ذكرت هيئة الإذاعة الصينية CGTN ، كان على العمال في البداية العمل اثنتي عشر ساعة في اليوم. بسبب العدد القليل للعمال. يتم العمل الآن في ثلاث نوبات في اليوم.
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مكافحة مرض كورونا تنطلق من ووهان
تغطية الوجه والأقدام
حتى أثناء الليل، وأثناء المطر فإن موقع البناء يشهد حركة دؤوبة، أقنعة الوجه إلزامية للعمال. كما يتم فحص درجة حرارة جسم العمال مرارًا، وفقًا لوكالة الأنباء الفرنسية. وبعد أيام من انتشار المرض ،توفي 179 شخصًا بسبب الفيروس في الصين. رسميا، في حين أصيب أكثر من7800 بالمرض.
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مكافحة مرض كورونا تنطلق من ووهان
في صف واحد
بدون تنظيم جيد فإن العمل لن يكون ناجحا. الصين لديها بالفعل تجربة مع هذه العيادات السريعة. في عام 2003 ، تم بناء مستشفى يضم 1000 سرير في بكين في ستة أيام خلال وباء السارس. في ذلك الوقت، تم علاج كل مريض سارس صيني هناك، حسبما ذكرت هيئة الاذاعة الصينية. كان هذا العمل هو مصدر إلهام لإنجاز المبنيين الحاليين.
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مكافحة مرض كورونا تنطلق من ووهان
سرعة العمل
لكن حتى مع مهارة وسرعة العمال الصينين إلا أنهم لا يستطيعون السحر أيضا.. ومع ذلك، نشرت بعض وسائل الإعلام الحكومية خبرًا بأن المبنى الأول كان جاهزًا بعد 16 ساعة. وكدليل على ذلك استخدموا صورة منزل يبعد أكثر من 800 كيلومتر عن الموقع الأصلي. هنا تظهر أحدث صور حقيقية لموقع البناء، تُظهر أن العمل ما زال ساريا.
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مكافحة مرض كورونا تنطلق من ووهان
ليست للأبد
يعتقد الخبراء أن المستشفيات السريعة لن تظل قائمة إلى الأبد. بناؤها في وقت قياسي هو رد فعل على انتشار المرض، المرضى يجب عزلهم وعلاجهم بشكل أفضل. بيد أن المباني ليست مصممة لتكون دائمة. (اوتا شتاينفير/ علاء جمعة)
الكاتب: علاء جمعة