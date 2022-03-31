الفحص الطبي لكشف التهاب الكبد

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يحدث التهاب الكبد بسبب البكتيريا أو الفطريات، لكن الفيروسات هي أكثر المسببات شيوعا. الكشف المبكر لالتهاب الكبد، بالفحص الطبي الوقائي مثلا، يتيح شفاءه بشكل فعّال بالعلاج والأدوية.
التهابات الكبد الفيروسية تنتشر بصورة كبيرة في الكثير من بلدان العالم. لكن فهم كيفية انتشارها وكيفية الحد من انتقالها هي الخطوات الأولى لتقليل تأثيرها. وهناك الكثير من الخرافات مرتبطة بها، نتعرف على بعضها في هذا التقرير.
يعاني أكثر من 300 مليون شخص في العالم من مرض التهاب الكبد الفيروسي الذي يؤدي بحياة مئات الآلاف سنوياً. فما هي أهم مسببات المرض؟ وكيف يمكن الوقاية منه؟
منحت جائزة نوبل للطب هذا العام للبريطاني مايكل هيوتون والأميركيين هارفي ألتر وتشارلز رايس لـ"اكتشاف فيروس التهاب الكبد سي"، وفق ما أعلن معهد كارولينسكا السويدي في ستوكهولم.
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