 الفحص الطبي لكشف التهاب الكبد | صحتك بين يديك | DW | 31.03.2022

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صحتك بين يديك

الفحص الطبي لكشف التهاب الكبد

يحدث التهاب الكبد بسبب البكتيريا أو الفطريات، لكن الفيروسات هي أكثر المسببات شيوعا. الكشف المبكر لالتهاب الكبد، بالفحص الطبي الوقائي مثلا، يتيح شفاءه بشكل فعّال بالعلاج والأدوية.

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