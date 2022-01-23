الفتاة الزرقاء - كرة القدم النسائية ضد الرقابة

لكن الأمر ليس سهلا بالنسبة لهم. فالمكان الوحيد الذي يمكن تحويله إلى ملعب هو على إحدى قمم الطبيعة الجبلية التي تحيط بالقرية. بيد أن ذلك لا يثبط عزيمة هؤلاء الأولاد والبنات. بكثير من الحماس والجهد البدني يبذلون أقصى ما في وسعهم لتحقيق حلمهم المنشود. بفيلمه "الفتاة الزرقاء" يعرض المخرج الإيراني كيفان مجيدي أول دراما وثائقية له - تمتزج فيها عناصر وثائقية بالخيال. يؤدي الأطفال الأدوار بأنفسهم ويروون قصتهم الخاصة. وعلى الرغم من الرقابة الصارمة في إيران، نجح الفيلم في معالجة قضايا مثل التمييز ضد الفتيات الكرديات، اللاتي لا يسمح لهن تقليديا بلعب كرة القدم. هيما مشجعة شغوفة لنادي الاستقلال الإيراني لكرة القدم المشهور بقمصانه الزرقاء. إنها تقود القصة المثيرة التي تدور أحداثها وسط الطبيعة الخلابة لكردستان. عنوان الفيلم يشير أيضا إلى المصير المأساوي لسحر الخضيري. في عام 2019 تحدت الشابة الإيرانية حظر دخول الاستاد على النساء في ذلك الوقت. تم اكتشافها، وبعد رفع قضية جنائية ضدها أضرمت النار في نفسها، ثم ماتت بسبب الحروق الشديدة. كانت هي أيضا من مشجعي نادي الاستقلال.