 الفتاة الزرقاء - كرة القدم النسائية ضد الرقابة | تقارير جديدة | DW | 13.01.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

تقارير جديدة

الفتاة الزرقاء - كرة القدم النسائية ضد الرقابة

في قرية نائية في جبال كردستان، يعشق الجميع كرة القدم. لكن لا يوجد ملعب لكرة القدم. يريد أطفال القرية تغيير ذلك ويخرجون لتحقيق حلمهم في امتلاك ملعب كرة قدم خاص بهم.

Dokumentation Blue Girl – Fußball auf dem Gipfel

Dokumentation Blue Girl – Fußball auf dem Gipfel


لكن الأمر ليس سهلا بالنسبة لهم. فالمكان الوحيد الذي يمكن تحويله إلى ملعب هو على إحدى قمم الطبيعة الجبلية التي تحيط بالقرية. بيد أن ذلك لا يثبط عزيمة هؤلاء الأولاد والبنات. بكثير من الحماس والجهد البدني يبذلون أقصى ما في وسعهم لتحقيق حلمهم المنشود.
 

Dokumentation Blue Girl – Fußball auf dem Gipfel


بفيلمه "الفتاة الزرقاء" يعرض المخرج الإيراني كيفان مجيدي أول دراما وثائقية له - تمتزج فيها عناصر وثائقية بالخيال. يؤدي الأطفال الأدوار بأنفسهم ويروون قصتهم الخاصة. وعلى الرغم من الرقابة الصارمة في إيران، نجح الفيلم في معالجة قضايا مثل التمييز ضد الفتيات الكرديات، اللاتي لا يسمح لهن تقليديا بلعب كرة القدم.

Dokumentation Blue Girl – Fußball auf dem Gipfel


هيما مشجعة شغوفة لنادي الاستقلال الإيراني لكرة القدم المشهور بقمصانه الزرقاء. إنها تقود القصة المثيرة التي تدور أحداثها وسط الطبيعة الخلابة لكردستان. عنوان الفيلم يشير أيضا إلى المصير المأساوي لسحر الخضيري. في عام 2019 تحدت الشابة الإيرانية حظر دخول الاستاد على النساء في ذلك الوقت. تم اكتشافها، وبعد رفع قضية جنائية ضدها أضرمت النار في نفسها، ثم ماتت بسبب الحروق الشديدة. كانت هي أيضا من مشجعي نادي الاستقلال.

مواعيد البث
DW  عربية

الأحد 06 فبراير/شباط 2022 – 03:15 UTC
الأحد 06 فبراير/شباط 2022 – 11:15 UTC
الأحد 06 فبراير/شباط 2022 – 16:15 UTC
الإثنين 07 فبراير/شباط 2022 – 01:15 UTC
الإثنين 07 فبراير/شباط 2022 – 05:15 UTC
الإثنين 07 فبراير/شباط 2022 – 09:15 UTC
الإثنين 07 فبراير/شباط 2022 – 22:15 UTC
الثلاثاء 08 فبراير/شباط 2022 – 15:15 UTC
الخميس 10 فبراير/شباط 2022 – 07:15 UTC
الخميس 10 فبراير/شباط 2022 – 13:15 UTC
 

الجزائر UTC +1

القاهرة  UTC + 2

دبي  UTC + 4

 UTC تعني توقيت عالمي منسق 

مواضيع ذات صلة

Maryam Zaree beim Vorempfang zur 54. Verleihung des Grimme Preises 2018 im Grimme-Institut. Marl, 13.04.2018 | Verwendung weltweit

فيلم "ولد في سجن إيفين" .. تجربة شخصية لمهاجرة من أصول إيرانية 22.01.2020

مريم زاري إيرانية الأصل هي ممثلة ومخرجة ناجحة في برلين. قبل أعوام، اكتشفت سرا تكتمت عائلتها عليه طويلا، وهي أنها ولدت داخل سجن إيفين الشهير في إيران، الأمر الذي جعلها تنتج فيلما وثائقيا لتسليط الضوء على تاريخ هجرتها.

إعلان