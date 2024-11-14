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ملاكمة أم عرض سرك..تايسون أمام يوتيوبر يصغره بـ 31 عاما

١٤ نوفمبر ٢٠٢٤

يعود الأسطورة مايك تايسون إلى عالم الملاكمة بعد عشرين عاما على اعتزاله لمنافسة اليوتيوبر جايك بول الذي يصغره بـ 31 عاما. وتعرض النزال لانتقادات. فما السبب؟

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صورة تجمع مايك تايسون وجايك بول
بعد 19 عاما على اعتزاله، يعود مايك تايسون إلى ساحة الملاكمة ليواجه اليوتيوبر جايك بول صورة من: Cooper Neill/Netflix/Getty Images

سيدخل مايك تايسون البالغ من العمر 58 عامًا إلى حلبة  الملاكمة  مرة أخرى يوم غد الجمعة (15 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024) من أجل نزال يخوضه ضد اسم ربما غير معروف للكثيرين حول العالم ألا وهو: صانع المحتوى على موقع يوتيوب جايك بول الذي يصغره بـ 31 عاما.

سيخوض أسطورة الملاكمة تايسون نزال الجمعة، الذي ستنقله منصّة نتفليكس، بعد قرابة 40 عاما من نزاله الأول الاحترافي وبعد 19 عاما على اعتزاله.

وستكون ساحة النزال ملعب "إيه تي أند تي" في أرلينغتون بولاية تكساس، موطن فريق دالاس كاوبويز لكرة القدم الأمريكية.

ويتألف النزال من ثماني جولات مدة كل منها دقيقتان وسط تساؤلات حيال صحة الأسطورة تايسون، الذي أرعب منافسيه في فئة الوزن الثقيل في حقبتي الثمانينات والتسعينات، بعد إصابته بقرحة نازفة ما أدى إلى تأجيل المنافسة عدة مرات.

منافسة حقيقية أم عرض سرك؟

وعلى وقع حالته الصحية، تعرض النزال إلى انتقادات؛ إذ اعتبروه البعض أشبه بـ "عرض في سيرك" يقدّم مستوى غير مقبول من المخاطرة بالنسبة لتايسون الذي كان آخر ظهور له في عالم الاحتراف عام 2005، عندما هُزم بالضربة القاضية بعد انسحابه أمام الملاكم الإيرلندي كيفن ماكبرايد.

وقال مروّج النزالات البريطاني إيدي هيرن: "قبل عشرين عاما، اعتزل مايك تايسون الملاكمة، وتم تمزيقه إلى أجزاء، أليس كذلك؟ أعني، تمزق إلى أجزاء بالكامل".

وأضاف بالقول: "إذا كان أي شخص يعتقد أن مايك تايسون يجب أن يكون داخل الحلبة في هذا العمر، فإما أنه لا يشعر بأي مشاعر عاطفية تجاه الرجل، أو أنه أحمق. لا ينبغي أن يحدث هذا".

في المقابل، لم تجد هذه التصريحات صدى عند تايسون الذي سيتقاضى نحو 20 مليون دولار مقابل النزال؛ إذ أكد في المؤتمر الصحافي الاخير قبل النزال في تكساس: "أنا مستعد للقتال فقط. أتطلع للقتال".

مواجهة تايسون تريفور بيربيك عام 1986
أعرب تايسون منافسيه في فئة الوزن الثقيل في حقبتي الثمانينات والتسعيناتصورة من: AFP/dpa/picture-alliance

ويقف بول الذي وُلد قبل ستة أشهر من قضم تايسون لجزء من أذن إيفاندر هوليفيلد في "نزال القرن" عام 1997، تحت الأضواء بعدما انتقل من مؤثر على موقع يوتيوب إلى ملاكم على الحلبات.

ومنذ نزاله الأول أمام صانع محتوى آخر على يوتيوب في عام 2018، ارتدى بول القفازات لمنازلة لاعب كرة سلة ونجوم في فنون القتال المختلطة (أم أم ايه) وملاكمين محترفين. وفي 11 نزالا، فاز بـ 10، سبعة منها بالضربة القاضية، وخسر مرة واحدة.

 وفاز تايسون الملقّب بـ "الرجل الحديدي" بلقب بطل العالم للوزن الثقيل لأول مرة عام 1986 واحتفظ باللقب من 1987 إلى 1990. وبعد خسارته الكبيرة التي مُنيَ بها أمام جيمس "باستر" دوغلاس عام 1990 في طوكيو، عاد تايسون إلى البطولة العالمية في 1996 لكنه خسر النهائي أمام إيفاندر هوليفيلد.

ولم يفز تايسون بطل الملاكمة الأمريكي العالمي السابق (50 فوزاً بينها 44 بالضربة القاضية و6 خسائر)، بأي نزالٍ منذ فوزه على كليفورد إتيان في 2003.

م . ف (أ ف ب)

 

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