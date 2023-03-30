الفاتيكان يدين "مراسيم بابوية" مهدت لاستعمار شعوب غير مسيحية

بينما أثار إعلان دخول البابا فرنسيس المستشفى تكهّنات بشأن مدى خطورة حالته الصحية، نشر الفاتيكان وثيقة الخميس (30 مارس/ آذار 2023) لينأى بنفسه عن التجاوزات الاستعمارية للكنيسة الكاثوليكية، "رفض" فيها المراسيم البابوية الصادرة في القرن الخامس عشر والتي أجازت استعباد السكان الأصليين وخصوصا في أمريكا.
ويشير هذا الموقف إلى الحملات الرهيبة التي قامت الكنيسة الكاثوليكية بها لفرض اعتناق المسيحية بعد وصول الأوروبيين إلى القارة الأمريكية في أعقاب حملة كريستوفر كولومبوس في 1492.
مأساة أطفال سكان كندا الأصليين
وسيكون لهذا النص صدى خاص في كندا حيث انتزع بين نهاية القرن التاسع عشر وتسعينات القرن العشرين نحو 150 ألف طفل من السكان الأصليين من عائلاتهم وأدخلوا قسرًا إلى 139 مدرسة داخلية تدير الكنيسة الكاثوليكية معظمها وأبعدوا فيها كليا عن أسرهم ولغتهم وثقافتهم.
وخلال زيارة البابا فرنسيس لكندا في يوليو/ تموز 2022، طلبت منه جمعيات للسكان الأصليين إلغاء "المراسيم" البابوية وهي وثائق رسمية موقعة من قبل البابا صدرت باسم "عقيدة الاستكشاف" وسمحت للقوى الأوروبية باستعمار الأراضي والشعوب غير المسيحية.
وكان البابا اعترف أن مأساة المدارس الداخلية ترقى إلى إبادة جماعية.
وفي المذكرة التي نشرتها الخميس إدارات (وزارات) الثقافة والتعليم وخدمة التنمية البشرية المتكاملة، يشير الفاتيكان إلى ثلاثة "مراسيم" بابوية أصدرها في القرن الخامس عشر نيكولاس الخامس وألكسندر السادس.
ويعتبر الفاتيكان أن هذه المراسيم هي "وثائق سياسية تم استغلالها لأعمال غير أخلاقية" و"لم تعتبر يوما تعبيرا عن الإيمان الكاثوليكي".
ويعترف الكرسي الرسولي أيضا بأنها "لم تعكس بشكل كاف المساواة في الكرامة والحقوق للشعوب الأصلية".
وقال الفاتيكان إن "الكنيسة الكاثوليكية ترفض بذلك المفاهيم التي لا تعترف بحقوق الإنسان الخاصة بالشعوب الأصلية، بما في ذلك ما يُعرف بالاسم القانوني والسياسي "عقيدة الاستكشاف"".
وتقر وثيقة الفاتيكان بأن "الكثير من المسيحيين ارتكبوا أفعالًا خبيثة ضد الشعوب الأصلية، طلب الباباوات الحديثون الصفح عنها مرارًا وتكرارًا". وتضيف أن الكنيسة الكاثوليكية "باتت تدرك معاناتهم، في الماضي والحاضر، بسبب مصادرة أراضيهم (...) إلى جانب سياسات الاستيعاب القسري".
وأعلن مجلس الأساقفة الكاثوليك في كندا في بيان أنه "ممتن" للكرسي الرسولي على نشر هذا النص.
تحسن الحالة الصحية للبابا
وفي سياق آخر، أفاد الفريق الطبي لمستشفى جيميلي الخميس أن البابا فرنسيس الذي نقل الى المستشفى المذكور الأربعاء يعاني "التهابا معديا في الشعب الهوائية"، لكنه يتلقى علاجا بالمضادات الحيوية أتاح "تحسنا واضحا" لحاله الصحية.
وقال الفريق في بيان وزعه الفاتيكان إن البابا الأرجنتيني البالغ 86 عاما يتلقى "علاجا بالمضادات الحيوية أدى إلى النتائج المتوخاة"، موضحا أنه قد يتمكن من مغادرة المستشفى "في الأيام المقبلة".
وفي البيان نفسه، قال المتحدث باسم الكرسي الرسولي ماتيو بروني إن البابا خصص فترة بعد الظهر "للراحة والصلاة و(اداء) بعض المهمات".
ص.ش/أ.ح (أ ف ب)
-
مفاجأة الكرادلة: اليسوعي فرنسيس الأول بابا روما الجديد
اليسوعي فرنسيس الأول
اختير الأرجنتيني خورخي برغوليو على رأس الكنيسة الكاتوليكية خلفا لبنديكت السادس عشر، رغم أن جل وسائل الاعلام اعتبرته من المرشحين الأقل حظا لتولي كرسي البابوية. ومن ثمة أصبح كاردينال بوينس آريس أول يسوعي وأول بابا من الأمريكيتين على رأس الفاتيكان.
-
مفاجأة الكرادلة: اليسوعي فرنسيس الأول بابا روما الجديد
"جئت من نهاية العالم"
".. كما تعلمون فإن واجب الكرادلة هو انتخاب بابا لروما ويبدو أن أشقائي الكرادلة اختاروه من نهاية العالم". هذا بعض ما جاء في خطبة البابا فرنسيس الأول، داعيا المسيحيات والمسيحيين للصلاة من أجل البابا القدبم ومن أجله.
-
مفاجأة الكرادلة: اليسوعي فرنسيس الأول بابا روما الجديد
"أصبح لنا بابا"
في مساء الأربعاء (13 آذار/ مارس 2013) تصاعد الدخان الأبيض من مدخنة كنيسة السيستين في الفاتيكان، ودقت أجراس كنيسة بطرس تأكيدا على انتخاب البابا الجديد. وذلك بعد دخان أسود أعقب جولات الاقتراع التي انطلقت الثلاثاء وصباح الأربعاء.
-
مفاجأة الكرادلة: اليسوعي فرنسيس الأول بابا روما الجديد
حشود تنتظر
وكانت حشود من المؤمنين قد اجتمعت في الساحة أمام كاتدرائية القديس بطرس بانتظار الاعلان عن اسم البابا الجديد.
-
مفاجأة الكرادلة: اليسوعي فرنسيس الأول بابا روما الجديد
المفاجأة أم الفرحة؟
بين وقع المفاجأة والفرحة، تلقت الراهبة خبر اختيار الأرجنتيني خورخي ماريو برغوليو بابا جديدا للكنيسة.
-
مفاجأة الكرادلة: اليسوعي فرنسيس الأول بابا روما الجديد
فرحة تعم الأرجنتين
وما أن أذيع الخبر وأعلن عن اسم البابا الجديد، حتى خرج الآلاف إلى شوارع بوينس آريس للاحتفال...
-
مفاجأة الكرادلة: اليسوعي فرنسيس الأول بابا روما الجديد
كنائس الأرجنتين تحتفل أيضا
...وفي الكنائس احتشد المؤمون احتفالا
-
مفاجأة الكرادلة: اليسوعي فرنسيس الأول بابا روما الجديد
الصحافة الأرجنتينية
كتبت في اليوم التالي: "البابا منا" ..."البابا أرجنتيني"
-
مفاجأة الكرادلة: اليسوعي فرنسيس الأول بابا روما الجديد
وفي الهند
صورة من الرمل لفرانسيس الأول على الشواطئ الهندية.
-
مفاجأة الكرادلة: اليسوعي فرنسيس الأول بابا روما الجديد
رئيس أساقفة بوينس آريس
شغل خورخي برغوليو منصب رئيس أساقفة بوينس آريس عام 1998، ثم أصبح كاردينالا على يد البابا يوحنا بولس الثاني عام 2001.
-
مفاجأة الكرادلة: اليسوعي فرنسيس الأول بابا روما الجديد
فرنسيس الأسيزي القدوة
اختياره لاسم فرانسيس، جاء تيمنا بالقديس فرانسيس الأسيزي الذي تحول إلى أكبر المدافعين عن الفقراء بعد حياة من البدخ...
-
مفاجأة الكرادلة: اليسوعي فرنسيس الأول بابا روما الجديد
رفض حياة البدخ
... ومن ثم رفض البابا الجديد جميع مظاهر البدخ، وفضل مواصلة حياة بسيطة.
-
مفاجأة الكرادلة: اليسوعي فرنسيس الأول بابا روما الجديد
البابا الرياضي
وفي بلد مرادونا، رجال الكنيسة أيضا يعشقون كرة القدم وباقي الرياضات الجماعية. وهذه بطاقة الاشتراك لفرانسيس الأول من عام 2008 في نادي أتلاتكو سان لورينسو.
-
مفاجأة الكرادلة: اليسوعي فرنسيس الأول بابا روما الجديد
من أصول إيطالية
ولد خورخي برغليو ( الثاني من اليسار) عام 1936لأبوين إيطاليين. حصل على شهادة من المعهد التقني، ليبدأ بعد ذلك دراسته اللاهوتية.
-
مفاجأة الكرادلة: اليسوعي فرنسيس الأول بابا روما الجديد
لقاء البابا الجديد والقديم
هذه الصورة تعود إلى عام 2007، أخذت للبابا المستقيل بنديكت السادس عشر وخلفه فرانسيس الأول.
-
مفاجأة الكرادلة: اليسوعي فرنسيس الأول بابا روما الجديد
استقالة بنديكت
وكان بندكت السادس عشر قد أعلن تنحيه عن مهام البابوية لأسباب وصفها بالصحية.
-
مفاجأة الكرادلة: اليسوعي فرنسيس الأول بابا روما الجديد
إصلاح الكنيسة
وعد بنديكت المسيحيين قبل ثماني سنوات بتقوية الكنيسة. غير أنه لم يستجب إلى مطالب إصلاح الكنيسة التي علت داخل أوروبا. ويذلك سيصبح فرانسيس الأول مطالبا بالحسم في قضايا مثل الإجهاض والعلاقات الجنسية واستعمال العزل الطبي، أو السماح بزواج المثليين.
الكاتب: وفاق بنكيران