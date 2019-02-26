 الفاتيكان يحقق بملابسات اعتداء على أطفال بعد إدانة المحكمة | أخبار | DW | 27.02.2019

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أخبار

الفاتيكان يحقق بملابسات اعتداء على أطفال بعد إدانة المحكمة

في تطور لملابسات الكاردينال الأسترالي جورج بيل بعد إدانته بالاعتداء جنسياً على طفلين، أعلن الفاتيكان عن عزمه فتح تحقيق داخلي بحق أرفع رجل دين في الكنيسة الكاثوليكية تتم إدانته بالاعتداء على أطفال.

Australien, Melbourne: Kardinal George Pell wegen Kindesmissbrauchs verurteilt (picture-alliance/AP/A. Ratnayake)

الكاردينال الاسترالي جورج بيل

يعتزم الفاتيكان أن يفتح تحقيقا داخليا بحق الكاردينال الأسترالي، جورج بيل في أعقاب إدانته بالاعتداء جنسيا على طفلين في جوقة كنيسة، بحسب ما أعلن متحدث باسم الكرسي الرسولي  اليوم الأربعاء (27 فبراير/ شباط).  وبيل الذي كان في السابق أحد أقرب مستشاري البابا فرنسيس هو أرفع رجل دين كاثوليكي تتم ادانته بجرائم جنسية ضد أطفال.

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بعدما وجدت لجنة تأديبية أن كبير أساقفة واشنطن السابق ثيودور ماكاريك "مذنب" بارتكاب خطايا مع قصر وبالغين، أعلن الفاتيكان تجريد ماكاريك، الذي يعد من أكثر قادة الكنيسية الكاثوليكية الأمريكية نفوذا، من وضعه الكنسي. (16.02.2019)

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وقال المتحدث باسم الفاتيكان اليساندرو غيسوتي في بيان "بعد حكم الإدانة في المحكمة الأولى في ملبورن بخصوص الكاردينال بيل فإن مجمع عقيدة الإيمان سيتولى القضية بحسب الاجراءات وضمن الوقت الذي تحدده القواعد الكنسية". ويمكن أن يؤدي التحقيق الى محاكمة كنسية واحتمال فصله من منصبه الكهنوتي.

وقد يواجه بيل نفس مصير الكاردينال الأميركي السابق تيودور ماكاريك الذي عُزل في وقت سابق هذا العام في أول خطوة من نوعها للكنيسة الكاثوليكية بعد اتهامه بالإساءة جنسيا إلى طفل.

 وأجمعت هيئة محلفين أسترالية في كانون الاول/ديسمبر 2018 على أن بيل مذنب بتهمة واحدة باعتداء جنسي وأربع تهم باعتداء غير لائق ضد صبيين في كاتدرائية سانت باتريك في ملبورن في تسعينات القرن الماضي.

 ويواجه الكاردينال البالغ من العمر 77 عاما عقوبة بالسجن قد تصل إلى 50 عاما بعد إدانته بخمس تهم باعتداءات جنسية وغير لائقة بصبيين في غرفة المقدسات في كاتدرائية سانت باتريك بين عامي 1996 و1997 بعد وقت قصير على تعيينه رئيسا لأساقفة ملبورن. وخلال الجلسة في المحكمة كان الكاردينال صامتا وعند انتهاء الجلسة انحنى أمام القاضي واقتيد بدون أصفاد خارج القاعة.

 وينتظر بيل الذي استأنف القرار صدور الحكم بحقه في 13 آذار/مارس. وكان من المقرر أن يمضي ليلته الأولى وراء القضبان، في سقوط مدو لأحد أكثر رجال الدين نفوذا في الكنيسة الكاثوليكية.

ع.أ.ج/ هـ د (أ ف ب)

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  • US-Schauspieler Kevin Spacey (picture alliance/dpa/M. Balk)

    هؤلاء النجوم متهمون بالتحرش الجنسي والاغتصاب

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  • Film Die Wonder Boys (Imago/Granata Images)

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  • Ben Affleck wirbt im Senat für Dritte Welt (picture-alliance/dpa/Reynolds)

    هؤلاء النجوم متهمون بالتحرش الجنسي والاغتصاب

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  • Dustin Hoffman und Anne Bancroft im Film Die Reifeprüfung (Studiocanal)

    هؤلاء النجوم متهمون بالتحرش الجنسي والاغتصاب

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  • Pennsylvania Bill Cosby Prozess (Reuters/C. Mostoller)

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    هؤلاء النجوم متهمون بالتحرش الجنسي والاغتصاب

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    اعتقل المخرج البولندي رومان بولانسكي عام 1977 في الولايات المتحدة الأمريكية بتهمة اغتصاب قاصر بعد تخذيرها وهو الأمر الذي اعترف به المخرج الحاصل على الأوسكار، غير أنه هرب من الولايات المتحدة الأمريكية إلى أوروبا وظل ملاحقا قضائيا ولم يتمكن من دخول الأراضي الأمريكية مرة أخرى.

  • Mariah Carey Silvester 2016/ 2017 New York Times Square (Getty Images/E.Gologursky)

    هؤلاء النجوم متهمون بالتحرش الجنسي والاغتصاب

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  • Symbolbild Bildkombi Opfer sexuelle Belästigung Harvey Weinstein (getty images / picture-alliance)

    هؤلاء النجوم متهمون بالتحرش الجنسي والاغتصاب

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مختارات

هؤلاء النجوم متهمون بالتحرش الجنسي والاغتصاب

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وعد بابا الفاتيكان فرنسيس الأول بأن الكنيسة الكاثوليكية سوف تتوقف عن التستر على جرائم تحرش القساوسة بالأطفال. كما شبه، الاعتداءات الجنسية على القاصرين "بأضاحي" الأطفال في "الطقوس الوثنية".

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