الفائزة بنوبل نرجس محمدي... مناضلة حتى من خلف القضبان
كرّست الناشطة الإيرانية نرجس محمدي حياتها للدفاع عن حقوق الإنسان في إيران ما كلّفها سنوات خلف القضبان وانفصالا مؤلما عن عائلتها.
تقبع نرجس محمدي في السجن منذ أكثر من عام
تناضل نرجس محمدي البالغة 51 عاما والتي فازت بجائزة نوبل للسلام الجمعة (السادس من تشرين الأول/أكتوبر 2023) ضد إلزامية وضع الحجاب وعقوبة الإعدام وتندّد بالعنف الجنسي الذي يحدث في السجون وتواصل نضالها بلا كلل، حتى من داخل زنزانتها في سجن إيوين في طهران حيث أعيد احتجازها منذ أكثر من عام.
"لا رجعة" عن التغيير
وقال زوجها تقي رحماني الذي لجأ إلى فرنسا منذ عام 2012 مع توأميهما لوكالة فرانس برس إن نرجس "هي أكثر الأشخاص الذين أعرفهم من حيث قوة التصميم".
أوقفت نرجس محمدي مرات عدة منذ العام 1998 وحُكم عليها بالسجن مرات عدة ويفترض أن تحاكم قريبا بتهم جديدة. وتعتبر منظمة مراسلون بلا حدود أن نرجس هي ضحية "مضايقة قضائية حقيقية".
ويعدّ منح جائزة نوبل للسلام لهذه الناشطة رمزيا للغاية، في حين تهزّ حركة "امرأة، حياة، حرية" إيران منذ أكثر من عام. وقمعت الاحتجاجات التي انطلقت عقب وفاة الشابة الكردية الإيرانية مهسا أميني بعد توقيفها من شرطة الأخلاق لعدم التزامها قواعد اللباس الصارمة بعنف. لكن بالنسبة إلى محمدي، فإن التغيير في إيران "لا رجعة فيه".
وهي قالت في مقابلة حصرية تمكّنت وكالة فرانس برس من إجرائها معها بالمراسلة من خلف القضبان الشهر الماضي إن "الحركة الاحتجاجية ساهمت في تسريع عملية السعي الى الديموقراطية والحرية والمساواة" التي أصبحت الآن "لا رجعة فيها".
أطلقت وفاة الشابة الكردية الإيرانية مهسا أميني بعد توقيفها من شرطة الأخلاق لعدم التزامها قواعد اللباس احتجاجات عارمة
انتقادات للغرب
ورأت محمدي أن "الحركة الثورية" لا تقتصر على النخب الشابة وسكان المدن، موضحة أن "الاستياء والاحتجاجات وصلا إلى مناطق الضواحي والقرى"، مشيرة الى البطالة والتضخم والفساد كعوامل مؤججة للغضب. وتابعت الناشطة "أصبح الناس مستائين وعدائيين، حتى تجاه الدين"، لافتة إلى أن الاحتجاجات المتكررة التي هزّت إيران في السنوات الأخيرة، خصوصا تلك التي جاءت ردا على الضائقة الاقتصادية "تظهر حجم الاحتجاجات وطابعها الذي لا رجعة عنه".
قبل شهرين من بدء الاحتجاجات في 16 أيلول/سبتمبر 2022، نشرت نرجس محمدي منشورا على حسابها على إنستغرام الذي تديره عائلتها، يعارض إلزامية وضع الحجاب. وجاء في المنشور "في هذا النظام الاستبدادي، أصوات النساء ممنوعة، شعر النساء ممنوع (...) أنا نرجس محمدي (...) أعلن أنني لن أقبل الحجاب الإلزامي". بعد شهرين، انتشرت مقاطع فيديو تظهر نساء يحرقن حجابهن في إيران.
وفي المقابلة نفسها، رأت محمدي أن الدول الغربية لا تريد أو لا تستطيع أن ترى أهمية هذه الاحتجاجات. وانتقدت "سياسة الاسترضاء التي تنتهجها الحكومات الغربية التي لا تعترف بالقوى والشخصيات التقدمية في إيران، ناهيك عن سياساتها الهادفة إلى الإبقاء على النظام الديني السلطوي" في البلاد.
"صوتمن لا صوت لهم"
درست نرجس محمدي المولودة عام 1972 في زنجان في شمال غرب إيران، الفيزياء قبل أن تصبح مهندسة. كذلك، انطلقت في مجال الصحافة متعاونة مع صحف إصلاحية.
في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، انضمت محمدي إلى مركز المدافعين عن حقوق الإنسان (الذي تشغل اليوم منصب نائبة الرئيس فيه) والذي أسسته المحامية الإيرانية شيرين عبادي الحائزة جائزة نوبل للسلام عام 2003. وهي تناضل خصوصا من أجل إلغاء عقوبة الإعدام.
وقال رضا معيني، وهو ناشط إيراني في مجال حقوق الإنسان مقيم في باريس يعرف محمدي جيدا، "كانت لدى نرجس فرصة لمغادرة البلاد لكنها رفضت ذلك (...) أصبحت صوت الذين لا صوت لهم. حتى في السجن، لا تنسى واجباتها وتبلغ عن أوضاع السجناء".
وندّدت محمدي في كتاب بعنوان "التعذيب الأبيض" بظروف احتجاز السجناء، خصوصا وضعهم في الحبس الانفرادي الذي تقول إنها كانت هي أيضا ضحية له. وهي مسجونة حاليا في جناح سجن إيوين للنساء مع حوالى خمسين سجينة، بحسب زوجها تقي رحماني. وشدّد رحماني على أن نرجس "لديها ثلاث معارك في حياتها: احترام حقوق الإنسان والتزامها النسوي والمحاسبة على الجرائم التي ارتكبت".
حرمانها من رؤية طفليها وسماع صوتهما
وسجنت نرجس محمدي بين أيار/مايو 2015 وتشرين الأول/أكتوبر 2020 بتهمة "تشكيل وفتح مكتب لمنظمة لم تحصل على ترخيص قانوني" تدعو إلى إلغاء عقوبة الإعدام.
وحُكم عليها مجددا بالجلد وبالسجن لسنوات بتهم "الدعاية ضد النظام" و"التجمع والتواطؤ لارتكاب جرائم ضد الأمن الوطني" و"تأسيس جماعة غير مشروعة".
وحرمت محمدي التي تعدّها منظمة العفو الدولية "سجينة رأي"، من رؤية طفليها، كيانا وعلي، منذ العام 2015. وقالت محمدي لوكالة فرانس برس في المقابلة "لم أرَ طفلَي كيانا وعلي منذ أكثر من ثماني سنوات، ولم أسمع صوتيهما منذ عام ونصف عام. إنها معاناة لا تحتمل ولا توصف". ويعيش زوجها وطفلاها التوأمان البالغان 16 عاما في فرنسا.
من جهته، قال زوجها "خلال 24 عاما من الزواج، عشنا خمس أو ست سنوات معا!". لكنّه أضاف أنها "لم تستسلم أبدا، ولا يمكن كسرها. لقد حاولوا لكنهم لم ينجحوا حتى الآن، وبدلا من ذلك عززوا تصميمها". وختم قائلا "إن نرجس شخص مفعم بالحيوية ومتفائل جدا".
خ.س/ع.ش (أ ف ب، رويترز)
إيران - الأناقة الناعمة تتحدى الحجاب
تحجيب النساء أول قوانين "الثورة الإسلامية"
قبل قيام الثورة الإسلامية في إيران لم يكن ارتداء الحجاب شائعاً، بل كنّ أغلب المحجبات يرتدين "تشادور"، والذي هو عبارة عن عباءة سوداء تغطيهن من قمة الرأس إلى أخمص القدمين. لكن بعض طالبات الجامعة اخترن ارتداء ربطة الرأس. بعد قيام الثورة تغير الوضع فشاع الحجاب الإسلامي في إيران ومنها انتشر إلى العالم العربي والإسلامي.
إيران - الأناقة الناعمة تتحدى الحجاب
الأناقة ظاهرة "طاغوتية"!
نهاية سبعينات ومطلع ثمانينات القرن العشرين إبان سنوات الحرب مع العراق، فرضت الأزمات الاقتصادية الخانقة صعوبات حياتية جمّة على الإيرانيين، ولم يعد أحد يفكر في الأناقة ومستلزماتها، وهكذا باتت الموضة ظاهرة كمالية يصفها الثوريون بأنّها "طاغوتية". آنذاك شاعت الجبة (مانتو) وربطة الرأس داكنة اللون وباتت إلزامية.
إيران - الأناقة الناعمة تتحدى الحجاب
نهاية الحرب أعادت ذائقة المجتمع العصرية
مع انتهاء الحرب أواخر ثمانينات القرن العشرين، تراجعت الأزمات الاقتصادية والسياسية، ما انعكس على ملابس الناس بشكل مباشر، لاسيما أن انتشار أجهزة عرض الفيديو وأشرطته أعاد الحياة إلى ذائقة المجتمع العصرية؛ فظهرت على الجبة ألوان تنوعت بين الخردلي والحشيشي والبنفسجي الداكن. لكن الأقمشة خشنة الملمس بقيت سائدة.
إيران - الأناقة الناعمة تتحدى الحجاب
الجبة المزررة والسروال الفضفاض إجبارية!
خلال الثمانينات كانت الجبة فضفاضة طويلة تصل إلى مفصل القدم. أزياء النساء في تلك الفترة مقارنة بمرحلة التسعينات كانت أشبه بالمعاطف، وما لبثت أن زحفت على أكتفاها البطانات الضخمة. وكانت الجبب تزرر حتى نهايتها، بحيث لا يظهر سوى طرف سروال فضفاض من تحتها.
إيران - الأناقة الناعمة تتحدى الحجاب
من الجبة المعطفية الى الجبة الخفاشية
مطلع الثمانينات كانت ربطة الرأس قاتمة اللون، وتربط حافتها بإحكام تحت الحنك بحيث تغطي الرقبة، لكن انفتاح الاستيراد في مطلع التسعينات، أغرق الأسواق بسراويل الجينز القادمة من آسيا فبات شائعاً تحت الجبة التي تحول تصميمها إلى شكل "خفاشي" كما يصفنه الإيرانيات.
إيران - الأناقة الناعمة تتحدى الحجاب
"المقنعة" ربطة رأس إجبارية منذ سن السادسة!
شاعت خلال الثمانينات والتسعينات "المقنعة" وهي ربطة رأس مخاطة مقفلة ترتديها المرأة كما تظهر الصورة. شاعت المقنعة في البداية في المدارس الابتدائية حيث ترتديها البنات منذ سن السادسة، ثم باتت إلزامية في المدارس وعلى العاملات في المصانع ودوائر ومؤسسات الدولة، واللواتي لم يلتزمن بها يجري نقلهن إلى أماكن نائية لإجبارهن على الاستقالة.
إيران - الأناقة الناعمة تتحدى الحجاب
الجبة أقصر وأضيق وربطة الرأس زاهية الألوان
بحلول منتصف التسعينات تقاصرت جبب النساء لتصل مستوى الركبة وباتت ضيقة تظهر استدارات الجسد، كما تغيرت خاماتها إلى أقمشة رقيقة، وتغيرت موديلاتها فباتت تكشف عن مساحات أكبر من ملابس المرأة ولم تعد معطفاً محكم الغلق. واختفت الجبة الخفاشية بألوانها المعتمة. كانت قوات السباه تطارد النساء في المدن وتمنع التطور الجديد.
إيران - الأناقة الناعمة تتحدى الحجاب
الشال طرد المقنعة وباتت الجبة معطفا قصيراً
منذ الألفية الثالثة باتت الجبب أقصر وأشد ضيقاً، وحلّ شال خفيف يلقى على الرأس بعفوية مقصودة محل ربطة الرأس والمقنعة. أكمام الجبة القصيرة اختلفت أيضا عن الجبة القديمة وكذلك ياقاتها فباتت أكثر انفتاحاً وتظهر جزءاً من عنق المرأة. وشاعت في طهران الجبب الكتانية ولم يعد للجبة الإسفنجية المعطفية وجود.
إيران - الأناقة الناعمة تتحدى الحجاب
جبة طويلة ضيقة بلا أزرار وربطة رأس رمزية
مع هذا الانفتاح بدأت الشرطة بالتشدد، وللالتفاف على إجراءاتهم التعسفية شاعت المعاطف الضيقة الطويلة الخالية من الأزرار التي مهما طالت تبقى كاشفة عن مساحة كبيرة من ملابس المرأة، وشاع تحتها ما يعرف ب "ليغنغ" أي السروال الملتصق بالجسد كما شاعت الأحذية الرياضية من الماركات الشهيرة. أما ربطات الراس فأضحت تكشف عن مقدمة ونهاية شعر المرأة بإصرارٍ شديدٍ رغم القيود.
إيران - الأناقة الناعمة تتحدى الحجاب
وداعاً للجبة وللربطة وللسروال الفضفاض!
منذ العقد الثاني من الألفية الثانية شاعت موضة "سابورت" وبات زيا لكل البنات، أما سروايل الفيزيون اللحمية فباتت زي الطهرانيات الثابت، وأمست الجبة مجرد عباءة عصرية بألوان أنيقة مفتوحة من كل الجهات، فيما استقر الشال كغطاء نهائي للشعر. مع كل ذلك تعاظمت كمية الماكياج الذي يضعنه الإيرانيات حتى نهاراً.
إيران - الأناقة الناعمة تتحدى الحجاب
الحجاب "الإسلامي" عنوان أنوثة المرأة وسحرها!
ببلوغ " الثورة الإسلامية" عقدها الرابع من العمر، لم يعد للحجاب المفروض على النساء أي شبه بالحجاب الذي فُرض في أعوام الثورة الأولى. بل أضحى زياً أنيقاً يميز المرأة الإيرانية عن غيرها ويكشف أكثر مما يخفي من أجسادهن وجمالهن. وبات إظهار الشعر الملون جزءاً من أناقة المرأة رغم ارتدائها الشال "الإسلامي".
إيران - الأناقة الناعمة تتحدى الحجاب
حملة "الى حجاب أفضل" جعلت الحجاب زياً أنيقاً
منذ 2015 بدأت الإيرانيات بالظهور في الميادين الرياضية دون حجاب وبشعور مكشوفة خاصة على سفوح التزلج على الجليد لجبال البرز المطلة على مناطق شمال طهران. المرأة الإيرانية ترى أنها قد نجحت في خلق زي جديد أنيق يليق بها من خلال حملة سلمية صامتة جرت تحت شعار "إلى حجاب أفضل".DW / م.م