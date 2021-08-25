الغيرة الرقمية

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هل يعد النظر في الهاتف المحمول لشريك حياتك هذه الأيام خيانة للثقة؟ لماذا يثير وجودنا على الإنترنت المزيد من الغيرة؟ وكيف يمكننا التعامل معها؟
لم يعد شراء حقيبة أصلية مستعملة من العلامة التجارية الشهيرة "لويس فيتون" على الإنترنت مغامرة محفوفة بالخطر أو حكرا على صائدي الصفقات. فقد شهدت الآونة الأخيرة ازدهارا لسوق السلع الفخمة المستعملة على الإنترنت.
أيحبني أم لا؟ سؤال يسأله الجميع في أي علاقة جديدة، ولكن في ذات الوقت هناك شعور غريب بأن أمرا ما ليس على ما يرام. إنها واحدة من العلامات التحذيرية. نتعرف على علامات غيرها، وعلى كيفية التصرف السليم.
توفي الرئيس الإيراني الأسبق أبو الحسن بني صدر عن 88 عاماً في منفاه بباريس، أول رئيس بعد قيام الجمهورية الإسلامية، وبعد صراع على السلطة مع رجال دين متشددين فر إلى فرنسا حيث قضى بقية حياته وتوفي فيها.
قامت الشرطة الألمانية بحملة مداهمات وتفتيش لمجموعة من العقارات، للاشتباه في جرائم متعلقة بتهريب البشر وتدبير إقرارات أبوة زائفة، كما شنت حملة أخرى لمكافحة منشورات الكراهية في الإنترنت.
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