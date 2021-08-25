الغيرة الرقمية

خمس علامات تحذيرية يجب الانتباه لها في أي علاقة عاطفية جديدة

أيحبني أم لا؟ سؤال يسأله الجميع في أي علاقة جديدة، ولكن في ذات الوقت هناك شعور غريب بأن أمرا ما ليس على ما يرام. إنها واحدة من العلامات التحذيرية. نتعرف على علامات غيرها، وعلى كيفية التصرف السليم.