 الغيرة الرقمية | صحتك بين يديك | DW | 16.12.2021

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صحتك بين يديك

الغيرة الرقمية

هل يعد النظر في الهاتف المحمول لشريك حياتك هذه الأيام خيانة للثقة؟ لماذا يثير وجودنا على الإنترنت المزيد من الغيرة؟ وكيف يمكننا التعامل معها؟

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