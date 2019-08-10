الغموض يخيم على مستقبل اليمن بعد استيلاء الانفصاليين على عدن

أعلن الانفصاليون الجنوبيون في اليمن مساء السبت (10 آب/ أغسطس 2019) أنهم سيطروا على القصر الرئاسي في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، وقال مسؤول في "قوات الحزام الأمني" لوكالة فرانس برس "تسلمنا قصر المعاشيق من القوات الرئاسية بدون مواجهات". وقال شاهد من رويترز إن الانفصاليين داخل القصر الآن. ويقيم الرئيس هادي في العاصمة السعودية الرياض.

ولم يصدر تعليق من التحالف العربي المدعوم من الغرب بقيادة السعودية والذي تدخل في اليمن بعد أن أطاح الحوثيون بحكومة هادي من السلطة في العاصمة صنعاء في أواخر عام 2014.

وأحكمت قوات الحزام الأمني، التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، سيطرتها على عدن، بعد معارك عنيفة استمرت لأربعة أيام مع قوات الحماية الرئاسية الموالية للحكومة الشرعية. وقالت مصادر طبية إن الاشتباكات أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن تسعة مدنيين وأكثر من 20 مقاتلا. كما أدت المعارك إلى محاصرة المدنيين في منازلهم مع تضاؤل إمدادات المياه.

وبحسب سكان محليين، فإن مدينة عدن، تشهد في الوقت الراهن هدوءً حذرا. وقال مسؤول بحكومة الرئيس هادي لرويترز "انتهى الأمر قوات (المجلس الجنوبي الانتقالي) تسيطر على جميع معسكرات الجيش".

وفي وقت سابق اليوم، أقر اللواء عبدالغني جميل وزير الدولة في الحكومة الشرعية، بسيطرة الانفصاليين على عدن، متهماً الإمارات بدعمهم. كما اتهمت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً قوات المجلس الانتقالي الجنوبي بالانقلاب على مؤسسات الدولة الشرعية، في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، حسب بيان لوزارة الخارجية السبت على موقع "تويتر".

"نبأ سار للحوثيين وسيئ للسعوديين"

ودعت الإمارات العضو في التحالف لكنها دربت وسلحت آلاف الانفصاليين الجنوبيين إلى الهدوء وحثت الجانبين على التركيز على مواجهة الحوثيين. ودعا وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان مبعوث الأمم المتحدة لليمن مارتن جريفيث إلى بذل الجهود وممارسة الضغوط من أجل تحقيق هذا الهدف.

وقد يضعف تحرك الانفصاليين ضد هادي قبضة التحالف في أي مفاوضات مع الحوثيين لتشكيل حكومة انتقالية لإنهاء الحرب. وقال فارع المسلمي من مؤسسة تشاتام هاوس البحثية في لندن لرويترز "هذا نبأ سار للحوثيين ونبأ سيئ للسعوديين... ينهي انفراد الحوثيين بالانقلاب على هادي".

وقال نائب وزير الخارجية في حكومة الحوثي اليوم السبت إن الأحداث التي وقعت في عدن أثبتت أن حكومة هادي، التي تسيطر على عدن وسلسلة من البلدات الساحلية الغربية، غير ملائمة للحكم.

وكانت الاشتباكات قد اندلعت يوم الأربعاء بين الانفصاليين وقوات الحكومة بعد أن اتهم الانفصاليون حزبا إسلاميا حليفا للرئيس هادي بالتواطؤ في هجوم صاروخي استهدف عرضا عسكريا في عدن وأعلن الحوثيون مسؤوليتهم عنه.

ص.ش/ز.أ.ب (أ ف ب، د ب أ، رويترز)