 الغموض يخيم على مستقبل اليمن بعد استيلاء الانفصاليين على عدن | أخبار | DW | 10.08.2019

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أخبار

الغموض يخيم على مستقبل اليمن بعد استيلاء الانفصاليين على عدن

في خطوة قد تُعقّد جهود الأمم المتحدة الرامية لإنهاء الحرب المستمرة في اليمن منذ أربع سنوات، سيطر الانفصاليون الجنوبيون على جميع معسكرات الجيش التابعة للحكومة المعترف بها في عدن، كما استولوا أيضا على قصر الرئاسة الفارغ.

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اليمن على شفا الهاوية بعد 5 سنوات من الحرب

أعلن الانفصاليون الجنوبيون في اليمن مساء السبت (10 آب/ أغسطس 2019) أنهم سيطروا على القصر الرئاسي في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، وقال مسؤول في "قوات الحزام الأمني" لوكالة فرانس برس "تسلمنا قصر المعاشيق من القوات الرئاسية بدون مواجهات". وقال شاهد من رويترز إن الانفصاليين داخل القصر الآن. ويقيم الرئيس هادي في العاصمة السعودية الرياض.

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أعلنا في البداية دعمهما لها، قبل أن تختلف الرياض وأبو ظبي في نظرتهما إلى حكومة هادي، لتأتي المواجهات الأخيرة بينها وبين الانفصاليين مؤكدة التساؤلات: هل أضحى التحالف قريبا من نهايته؟ ولم تراهن الإمارات على قوى انفصالية؟ (08.08.2019)

تشهد عدن منذ فترة صراعات داخلية بين قوى ينبغي أن تكون متحالفة في الصراع مع الحوثيين، آخر التطورات دعوة المجلس الانتقالي الانفصالي أنصاره والقوات التابعة له بالزحف إلى القصر الرئاسي وطرد حكومة عبد ربه منصور هادي منه. (07.08.2019)

ولم يصدر تعليق من التحالف العربي المدعوم من الغرب بقيادة السعودية والذي تدخل في اليمن بعد أن أطاح الحوثيون بحكومة هادي من السلطة في العاصمة صنعاء في أواخر عام 2014.

وأحكمت قوات الحزام الأمني، التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، سيطرتها على عدن، بعد معارك عنيفة استمرت لأربعة أيام مع قوات الحماية الرئاسية الموالية للحكومة الشرعية. وقالت مصادر طبية إن الاشتباكات أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن تسعة مدنيين وأكثر من 20 مقاتلا. كما أدت المعارك إلى محاصرة المدنيين في منازلهم مع تضاؤل إمدادات المياه.

وبحسب سكان محليين، فإن مدينة عدن، تشهد في الوقت الراهن هدوءً حذرا. وقال مسؤول بحكومة الرئيس هادي لرويترز "انتهى الأمر قوات (المجلس الجنوبي الانتقالي) تسيطر على جميع معسكرات الجيش".

وفي وقت سابق اليوم، أقر اللواء عبدالغني جميل وزير الدولة في الحكومة الشرعية، بسيطرة الانفصاليين على عدن، متهماً الإمارات بدعمهم. كما اتهمت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً قوات المجلس الانتقالي الجنوبي بالانقلاب على مؤسسات الدولة الشرعية، في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، حسب بيان لوزارة الخارجية السبت على موقع "تويتر".

"نبأ سار للحوثيين وسيئ للسعوديين"

ودعت الإمارات العضو في التحالف لكنها دربت وسلحت آلاف الانفصاليين الجنوبيين إلى الهدوء وحثت الجانبين على التركيز على مواجهة الحوثيين. ودعا وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان مبعوث الأمم المتحدة لليمن مارتن جريفيث إلى بذل الجهود وممارسة الضغوط من أجل تحقيق هذا الهدف.

وقد يضعف تحرك الانفصاليين ضد هادي قبضة التحالف في أي مفاوضات مع الحوثيين لتشكيل حكومة انتقالية لإنهاء الحرب. وقال فارع المسلمي من مؤسسة تشاتام هاوس البحثية في لندن لرويترز "هذا نبأ سار للحوثيين ونبأ سيئ للسعوديين... ينهي انفراد الحوثيين بالانقلاب على هادي".

وقال نائب وزير الخارجية في حكومة الحوثي اليوم السبت إن الأحداث التي وقعت في عدن أثبتت أن حكومة هادي، التي تسيطر على عدن وسلسلة من البلدات الساحلية الغربية، غير ملائمة للحكم.

وكانت الاشتباكات قد اندلعت يوم الأربعاء بين الانفصاليين وقوات الحكومة بعد أن اتهم الانفصاليون حزبا إسلاميا حليفا للرئيس هادي بالتواطؤ في هجوم صاروخي استهدف عرضا عسكريا في عدن وأعلن الحوثيون مسؤوليتهم عنه.

ص.ش/ز.أ.ب (أ ف ب، د ب أ، رويترز)

  • Kampfflugzeug F-16 Marokko (AFP/Getty Images)

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  • Saudi Arabien Jizan Grenze Jemen (Getty Images/AFP/F. Nureldine)

    بالصور .. ما تبقى من التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن

    شاركت قطر في التحالف العربي باعتبارها عضو في مجلس التعاون الخليجي، بعشر طائرات مقاتلة، وذلك ضمن طلعات جوية عام 2015. وفي يونيو/ حزيران 2017، أعلن التحالف إنهاء مشاركة قطر فيه عقب الأزمة الخليجية واتهامات متبادلة بين أطرافها بالتدخل في الشؤون الداخلية لكل منها ودعم الإرهاب.

  • Jemen Meerenge Bab al-Mandab (Getty Images/AFP/S. Al-Obeidi)

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    السودان هي ثاني أبرز مشارك بقوات برية في التحالف العربي بعد الإمارات العربية المتحدة، منذ بداية التدخل العسكري للتحالف العربي في اليمن، تكرر الحديث عن رغبة السودان في الانسحاب بسبب ما تتكبده من خسائر.

  • Jemen Hafenstadt Hudaida (Getty Images/AFP/S. Al-Obeidi)

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    تشارك مصر منذ البداية في التحالف العربي باليمن. وفي عام 2017، صرح المتحدث باسم قوات التحالف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي عرض إرسال 40 ألف جندي للمشاركة براً، إلا أن مصادر مُقربة من السلطات المصرية نفت تلك التصريحات.

  • Senegal Gambia Panzer vor Grenze (picture-alliance/AP Photo/S. Cherkaoui)

    بالصور .. ما تبقى من التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن

    في عام 2015، أعلن وزير خارجية السنغال إرسال بلاده 2100 جندي للانضمام إلى التحالف العربي بقيادة السعودية من أجل قتال الحوثيين في اليمن، دون ذكر أي تفاصيل أخرى حول مهمة ومستقبل هؤلاء الجنود. ويرى عدد من المحللين أن قرار السنغال كان نابعاً من رغبتها في التقرب من دول التعاون الخليجي.

  • Saudi Arabien - Kronprinz Mohammed bin Salman (picture-alliance/abaca/Balkis Press)

    بالصور .. ما تبقى من التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن

    تتزعم المملكة العربية السعودية التحالف العربي، وتتهمها منظمات دولية مع باقي أطراف النزاع المسلح في اليمن بالتورط في ارتكاب العديد من الانتهاكات. وفقاً للمفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، وصل عدد القتلى والمصابين من المدنيين منذ بدأ التحالف العربي عملياته العسكرية في اليمن إلى 17 ألف شخص.

  • Jemen Saudi-Arabische Truppen (picture-alliance/dpa)

    بالصور .. ما تبقى من التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن

    الإمارات العربية المتحدة هي ثاني أكبر عضو في التحالف العربي. وفي تقرير صدر مؤخراً، اتهمت منظمة العفو الدولية (آمنستي) الإمارات بـ"تقديم أسلحة بطرق غير مشروعة إلى ميليشيات غير خاضعة للمساءلة متهمة بارتكاب جرائم حرب"، بما يساهم في إشعال النزاع العسكري في اليمن، حسب تقرير المنظمة.

  • Jemen Militärparade in der Provinz Marib (picture alliance/dpa)

    بالصور .. ما تبقى من التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن

    بدأ التحالف العربي الداعم لحكومة اليمن المعترف بها دولياً ورئيسها عبد ربه منصور هادي عملياته العسكرية ضد جماعة الحوثيين عام 2015 بعضوية عشر دول: المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر والكويت والبحرين والمغرب ومصر والأردن والسودان وباكستان.


مختارات

بالصور .. ما تبقى من التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن

الانتقادات التي تتعرض لها السعودية بخصوص حرب اليمن والدعوات لإنهاء هذه الحرب كان لها تأثير على التحالف العربي بقيادة السعودية. مجموعة من الدول آخرها المغرب انسحبت من هذا التحالف. فهل هي بداية التفكك؟ (08.02.2019)  

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