 الغزو الروسي للأوكرانيا دفع أعضاء الناتو للتركيز على زيادة الإنفاق العسكري. | DW الأخبار | DW | 22.02.2023

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DW الأخبار

الغزو الروسي للأوكرانيا دفع أعضاء الناتو للتركيز على زيادة الإنفاق العسكري.

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