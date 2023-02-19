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الغزو الروسي للأوكرانيا دفع أعضاء الناتو للتركيز على زيادة الإنفاق العسكري. وكان الناتو قد عزز مؤخراً تواجدَه العسكري على حدوده الشرقية، بنشر قوات إضافية في دول البلطيق، إضافة إلى بولندا
منذ اندلاع الحرب الروسية في أوكرانيا، عمدت موسكو إلى استهداف حلف شمال الأطلسي (الناتو) من خلال حملات تضليل. خبراء يكشفون لـ DW أبزر الأمثلة على ذلك والطريقة التي تعمل بها آلة الدعاية الروسية.
جدد الرئيس الروسي اتهاماته للغرب باشعال فتيل النزاع مع أوكرانيا واستخدامه لمحاولة القضاء على روسيا، متهماً إياه بالمسؤولية عن تأجيج النزاع الأوكراني وتصعيده وعن عدد الضحايا، فيما وصفت واشنطن اتهامات بوتين بالـ "سخيفة".
أكد أمين عام حلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ رفضه طلب أوكرانيا تزويدها بذخائر عنقودية وأسلحة فسفورية. يذكر أن استخدام هذين النوعين من الأسلحة مثار جدل كبير كما أن الذخائر العنقودية محظورة بموجب القانون الدولي.
جاءت الزيارة التي قام بها الرئيس الأمريكي إلى كييف في ظل العدوان الروسي مفاجأة لكثيرين. واعتبرتها صحف أوروبية عن إرادة غربية متنامية لدعم أوكرانيا، فيما أكدت صحف أخرى أن الكلمات ليست هي التي تقرر الحرب، بل الأفعال.
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