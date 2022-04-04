 الغزو الروسي لأوكرانيا.. كيف يمكن إثبات جرائم الحرب؟ | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 06.04.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

سياسة واقتصاد

الغزو الروسي لأوكرانيا.. كيف يمكن إثبات جرائم الحرب؟

تُصنف جرائم الحرب بأنها انتهاكات للقانون الدولي الإنساني في النزاعات المسلحة. ووفقا لشهود عيان وتقارير، فقد جرى استهداف المدنيين في أوكرانيا في حلقة مستمرة وكان آخرها ما وقع في بوتشا. بيد أن إثبات جرائم الحرب مهمة صعبة.

طالبت ألمانيا بتوثيق فظائع التي وقعت في مدينة بوتشا الأوكرانية لمحاسبة مرتكبيها

طالبت ألمانيا بتوثيق "فظائع" التي وقعت في مدينة بوتشا الأوكرانية لمحاسبة مرتكبيها

وضعت اتفاقيات لاهاي لعامي 1899 و1907 وهي سلسلة من المعاهدات متعددة الأطراف، القواعد والقوانين التي يتعين على أطراف أي نزاع مسلح الالتزام بها. وكان تعريف "جرائم الحرب ضد المدنيين" جليا في المادة الثامنة من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وهو يستند على اتفاقيات جنيف لعام 1949 بشأن حماية المدنيين في وقت الحرب.

مختارات

وفي هذا الصدد، قالت ماريا فاراكي، المحاضرة في القانون والمديرة لمجموعة أبحاث جرائم الحرب في كينجز كوليدج لندن، إن السياسيين والمراقبين يتحدثون عن ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا، مشددة على أنّه "يتعين إثبات وقوعها بالأدلة بشكل كامل ومراجعتها مرة أخرى والتأكد من ارتكباها".

وفي مقابلة مع DW، قالت الخبيرة القانونية إننا في الوقت الحالي "نتحدث فقط عن مزاعم بارتكاب جرائم حرب".

ويشير خبراء القانون إلى جرائم الحرب باعتبارها انتهاكات جسيمة لاتفاقيات جنيف التي تكرس مبدأ أن للحروب حدودا.

وفي ذلك، أوضحت فاراكي "نتحدث عن قتل متعمد للمدنيين وعن وقوع أعمال تعذيب وتهجير قسري وعن شن هجمات عشوائية، وذلك لأن أحد المبادئ الأساسية لقوانين الحرب ينص على عدم استهداف المدنيين".

وفقا لذلك، فإن الهجمات التي استهدفت مدارس ومستشفيات للولادة في العاصمة الأوكرانية كييف بالإضافة إلى قصف مسرح في ماريوبول تعتبر انتهاكا لهذه القوانين.

وقالت فاراكي إنه خلال الساعات الثماني والأربعين الماضية "رأينا أناسا في ملابس مدنية في شوارع (بوتشا) وقد أُعدم بعضهم بإطلاق الرصاص على مؤخرة رؤوسهم. وفي هذا الإطار، تشكل (هذه الجرائم) فظائع بموجب القانون الدولي الإنساني".

مقابر جماعية في بوتشا الأوكرانية

مقابر جماعية في بوتشا الأوكرانية

مناطق رمادية قانونية

ورغم وجود العديد من القوانين والمعاهدات التي تُصنف جرائم الحرب، إلا أن هناك مناطق رمادية قانونية في إثبات جرائم ترتقي لأن تكون جرائم حرب.

وقد وضع القانون الدولي الإنساني ثلاثة مبادئ هي التمييز والتناسبية والحيطة من أجل تحديد تورط مسؤول أو جيش في ارتكاب جريمة حرب وتنص أيضا على أنه لا يجوز لأطراف النزاع استهداف المدنيين أو المواقع والمنشآت المدنية.

ويُجرى تعريف المنطقة الرمادية القانونية باعتبارها أنشطة تقوم بها دولة تعتبر ظاهريا أعمال حرب، لكنها من الناحية القانونية ليست أعمالا حربية.

وقد تبدو هذه المبادئ واضحة بشكل لا لبس فيه لكن على الورق إذ أنها عرضة للتفسير على أرض الواقع، فعلى سبيل المثال يمكن اعتبار أي منشأة مدنية هدفا عسكريا استنادا على كيفية استخدامها والغرض منها وما يُوجد بداخلها.

وفي هذا السياق، ضربت فاراكي مثالا على ذلك بواقعة قصف مركز تجاري في أوكرانيا، مضيفة "قال الأوكرانيون إن هذا المركز كان بنية تحتية مدنية فيما قال الروس إن لديهم معلومات استخبارية بأنه كان يُستخدم كمخزن للأغراض العسكرية".

ورغم وجود قواعد للحد من المعاناة الإنسانية في أوقات الحروب، إلا أنه في الغالب ما يتم إساءة استخدام هذه المبادئ أو تكون عرضة للتلاعب.

وفي ذلك، قالت فاراكي إن "كل شيء يعتمد على التفسير والحكم البشري خاصة المسائل المتعلقة بتوقيت الاستهداف أو أيضا المواقع التي يمكن استهدفها وإلى أي مدى يُمكن أن يمضي ذلك".

مشاهدة الفيديو 41:35

مذبحة بوتشا.. بين الاتهامات الغربية والنفي الروسي

جرائم الاغتصاب والاعتداءات الجنسية

تدخل جرائم الاغتصاب والاعتداءات الجنسية في إطار جرائم الحرب فيما يعد التورط في ارتكباها انتهاكا للقانون الدولي الإنساني وفقا للمادة السابعة والعشرين من اتفاقية جنيف لعام 1949.

كذلك حددت المحاكم الخاصة ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية قائمة مفصلة بالجرائم الجنسية والجرائم القائمة على نوع الجنس وأكد القرار الأممي رقم 1820 والذي صدر عام 2008 أن جرائم الاغتصاب يمكن أن ترتقي لتكون جرائم حرب أو يمكن أن يتخذ أطراف الصراع من الاغتصاب وسيلة أو سلاح حرب.

وفيما يتعلق بالصراع في أوكرانيا، أعلن المدعي العام الأوكراني والمحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيقات في تقارير عن وقوع جرائم عنف جنسي.

ومع ذلك، قالت الخبيرة القانونية، ماريا فاراكي، "هنا تكمن المشكلة". وأضافت "يمكن توثيق القضية بسهولة إذ أننا نتحدث عن ضحايا ضعفاء معرضين للخطر بشكل كبير. ما أفهمه هو أن الروس حاولوا التستر على بعض هذه الجرائم عن طريق حرق ضحايا العنف الجنسي."

ورغم محاولات إخفاء أي أدلة على وقوع مثل هذه الجرائم، إلا أن فاراكي تتوقع خروج المزيد من الوقائع إلى دائرة الضوء ومن ثم التحقيق فيها، مضيفة "لدينا ضحايا خرجوا من الأراضي الخاضعة لسيطرة الروس والآن سيتحدثون إلى العالم عن قصص مروعة وقعت داخل هذه المناطق".

Infografik Karte Ukraine Butscha AR

الإبادة الجماعية

يشار إلى أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اتهم القوات الروسية بارتكاب إبادة جماعية لقتلها مدنيين بمدينة بوتشا الأوكرانية حيث قال "هذه بالفعل إبادة جماعية. نحن مواطنون أوكرانيون ولا نريد أن نخضع لسياسة الاتحاد الروسي. وهذا هو السبب في تدميرنا ومحونا."

وتعتبر جرائم الإبادة الجماعية محاولات متعمدة للقضاء على جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية، بيد أن الأمر يكتنفه منطقة رماية قانونية.

وتعد الإبادة الجماعية جرائم ضد الإنسانية فيما يمكن أن تقع في أوقات السلم وليس فقط في أوقات الحروب والنزاعات والصراعات.

من جانبها، أكدت فاراكي "أنه من الصعب من الناحية القانونية إثبات ارتكاب جريمة إبادة جماعية، لأن هناك حاجة إلى وجود نية مبيتة لارتكاب إبادة جماعية بمعنى إثبات أن طرفا من أطراف الصراع تعمد إبادة مجموعة محددة من الأشخاص وذلك وفقا لما ينص عليه نظام روما الأساسي وأيضا اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها التي صدرت عام 1948."

وقالت الخبيرة القانونية إنه من المهم تقييم كلمة إبادة جماعية في إطار دلالتها السياسية، مضيفة "كلمة الإبادة لها جوانب عاطفية فعندما يتحدث السياسيون عنها فهم يثيرون رد فعل عاطفي كبير. ويمكن للسياسيين استخدام كلمة إبادة جماعية لأغراض أخرى. بيد أنه من الناحية القانونية، فإن إثبات جريمة الإبادة الجماعية يعد أمرا صعبا للغاية".

روب مودغ / م ع

  • الطفلة الأوكرانية ليليا لم تنس غيتارها في رحلة هروبها من بلدها إلى بولندا.

    بالصور.. نساء أوكرانيا يعشن معاناة الحرب واللجوء!

    لم تنس غيتارها رغم الحرب!

    الحرب في أوكرانيا دفعت أكثر من 1,5 مليون شخص للجوء إلى البلدان المجاورة، ومنهم الطفلة الأوكرانية ليليا التي لم تنس غيتارها رغم الحرب، وجلبته معها في رحلة لجوئها إلى الحدود البولندية. تجلس ليليا مع شقيقتها وقريبات لهما على جذع شجرة مقطوع ومغطى بالبطاطين. تعزف أغنية حزينة والجميع ينصت إليها، تبتسم، لكن يلوح من عينيها خوف كبير.

  • لاجئات أوكرانيات وأطفالهن في معبر ميديكا الحدودي مع بولندا

    بالصور.. نساء أوكرانيا يعشن معاناة الحرب واللجوء!

    نساء وأطفال

    تشكل النساء والأطفال الغالبية العظمى من لاجئي أوكرانيا إلى البلدان المجاورة، لأن كييف منعت خروج الذكور من سن 18 إلى 60 عاماً بسبب حالة الطوارئ، ليبقوا في البلاد ويدافعوا عنها. في الصورة عشرات اللاجئات الأوكرانيات يأخذن قسطاً من الراحة في معبر ميديكا الحدودي بعد دخولهن إلى بولندا.

  • فتاة أوكرانية مع قطتها في طريقها إلى المعبر الحدودي مع بولندا

    بالصور.. نساء أوكرانيا يعشن معاناة الحرب واللجوء!

    إنقاذ ما يمكن إنقاذه!

    ورغم اضطرار اللاجئات الأوكرانيات إلى الهرب دون أزواجهن أو إخوتهن، فقد جلبن معهن ما استطعن إنقاذه. مثل هذه الفتاة التي استطاعت إنقاذ قطتها من براثن الحرب. في الصورة التي التقطت بعد ثلاثة أيام من بدء الحرب، كانت الفتاة في طريقها إلى معبر ميديكا الحدودي مع بولندا.

  • سيدة أوكرانية تلوح لأهلها وهي في قطار إجلاء.

    بالصور.. نساء أوكرانيا يعشن معاناة الحرب واللجوء!

    وداع وقلق!

    حزن على فراق الأهل وقلق عليهم وخوف من المستقبل: قد تكون هذه بعض المشاعر التي تعكسها نظرة هذه السيدة الأوكرانية في الصورة، التي تظهر فيها وهي تلوح لأهلها، بينما يتم إجلاؤها بقطار مع أطفالها من مدينة بالقرب من كييف.

  • نساء أوكرانيات يختبئن من القصف في محطة مترو بكييف.

    بالصور.. نساء أوكرانيا يعشن معاناة الحرب واللجوء!

    نساء في الملاجئ ومحطات المترو!

    أما النساء اللواتي لم يستطعن الخروج بسبب الحرب، فيضطررن إلى التوجه إلى الملاجئ ومحطات المترو لحماية أنفسهن وعائلاتهن من القصف الروسي. في الصورة نساء وفتيات أوكرانيات يحتمين في محطة مترو بالعاصمة كييف.

  • أمهات أوكرانيات ومواليدهن في قبو مستشفى لحمايتهم من عمليات القصف الروسية.

    بالصور.. نساء أوكرانيا يعشن معاناة الحرب واللجوء!

    أمهات ومواليدهن في قبو المستشفى

    بالنسبة للنساء المرضى واللواتي أنجبن حديثاً، يتم نقلهن إلى أقبية المستشفيات. في الصورة أطفال مرضى وحديثو الولادة بجانب أمهاتهم، تم نقلهم إلى قبو بمستشفى الأطفال في كييف لحمايتهم من عمليات القصف. فحتى المستشفيات لم تسلم، إذ تعرض المستشفى المركزي في قلب المدينة للقصف، كما تم استهداف محطات للطاقة والكهرباء في ضواحي المدينة.

  • إنقاذ سيدة مسنة من على جسر في كييف استهدفه القصف الروسي.

    بالصور.. نساء أوكرانيا يعشن معاناة الحرب واللجوء!

    حرب في أوروبا بعد عقود من السلام!

    وتعاني النساء المسنات من الحرب بشكل خاص، مثل هذه السيدة التي تحمل عكازها في الصورة، والتي يتم إنقاذها من قبل فرق الطوارئ من على جسر في كييف استهدفه القصف الروسي. ولعل هذه السيدة لم تكن تتوقع مثل كثيرين أن تشهد أوروبا حرباً كهذه بعد عقود من السلام.

  • مسنة أوكرانية تتعلم استخدام السلاح لتدافع عن بلدها.

    بالصور.. نساء أوكرانيا يعشن معاناة الحرب واللجوء!

    مدافعات عن البلد مهما كان السن

    لكن التقدم في السن لم يمنع بعض النساء الأوكرانيات من تعلم كيفية الدفاع عن بلدهن. في الصورة تتعلم فالنتينا (79 عاماً) كيفية استخدام السلاح في دورة نظمها الحرس الوطني الأوكراني، لتساهم في الدفاع عن بلدها ضد الغزو الروسي.

  • الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان تاتيانا الأوكرانية

    بالصور.. نساء أوكرانيا يعشن معاناة الحرب واللجوء!

    مدافعات عن حقوق الإنسان

    كانت تاتيانا، التي تنتمي إلى أقلية الروما الغجربة، تجهز لعرسها وتستعد لتسلم وظيفة جديدة عندما بدأت الحرب. لكنها قررت البقاء في مدينتها الواقعة بين العاصمة كييف ومدينة خاركيف، وذلك لنقل الصورة الصحيحة وتسجيل انتهاكات حقوق الإنسان. تقول تاتيانا التي تعمل مدافعة عن حقوق الأقليات: "ما تقوم به روسيا جريمة حرب".

  • زواج الجندية في الجيش الأوكراني ليزا من حبيبها الجندي الأوكراني فاليري

    بالصور.. نساء أوكرانيا يعشن معاناة الحرب واللجوء!

    زواج رغم الحرب!

    ظروف الحرب لم تمنع أوكرانيات من التطلع إلى المستقبل، مثل ليزا الجندية في الجيش الأوكراني، والتي لم تمنعها ظروف الحرب ومعاناتها عن الاحتفال بزواجها من حبيبها فاليري، الجندي الأوكراني. احتفل الزوجان بزواجهما في السادس من آذار/مارس 2022 وهما في جبهة الدفاع عن العاصمة كييف. في الصورة يقدم فاليري باقة ورد لزوجته.

  • مراسلة DW فاني فاكسار تغطي الأحداث في أوكرانيا

    بالصور.. نساء أوكرانيا يعشن معاناة الحرب واللجوء!

    صحفيات يغطين الحرب!

    تفرض الحرب تحديات كبيرة على الصحفيات أيضاً. مراسلة DW فاني فاكسار تغطي الأحداث في أوكرانيا. وفي الصورة تتحدث عن الأوضاع في مدينة تشيرنيفتسي الأوكرانية بالقرب من الحدود مع رومانيا. تقول فاني: "يسأل الناس في تشيرنيفتسي: متى ستعود حياتهم إلى ما كانت عليه قبل 24 شباط/ فبراير؟".

  • لاجئة أوكرانية على الحدود البولندية

    بالصور.. نساء أوكرانيا يعشن معاناة الحرب واللجوء!

    متى تنتهي الحرب؟

    حتى الآن لا يعرف أحدٌ متى ستنتهي الحرب في أوكرانيا، لكن تبقى الآمال بأن تنتهي قريباً ليلتئم شمل العائلات الأوكرانية من جديد، كما تأمل هذه الفتاة الأوكرانية التي لجأت إلى الحدود البولندية. إعداد: محيي الدين حسين/عباس الخشالي


 

مواضيع ذات صلة

A journalist takes video of a mass grave in Bucha, on the outskirts of Kyiv, Ukraine, Sunday, April 3, 2022. (AP Photo/Rodrigo Abd)

غضب أوروبي عارم من جرائم "إبادة جماعية" روسية في بوتشا 04.04.2022

بعد العثور على نحو 340 جثة عقب "مذبحة" في بلدة بوتشا قرب كييف، تعالت أصوات مسؤولين أوروبيين لمحاسبة روسيا على "جرائم الحرب" و"الإبادة الجماعية المحتملة"، في وقت تنفي فيه موسكو مسؤوليتها.

March 23, 2022, Mariupol, Ukraine: A destroyed tank likely belonging to Russia / pro-Russian forces lies amidst rubble in the north of the ruined city. The battle between Russian / Pro Russian forces and the defencing Ukrainian forces lead by Azov battalion continues in the port city of Mariupol. (Credit Image: © Maximilian Clarke/SOPA Images via ZUMA Press Wire

الغزو الروسي لأوكرانيا.. ارتباك اليمين المتطرف في ألمانيا 04.04.2022

أثارت الحرب الروسية في أوكرانيا الارتباك في صفوف اليمين المتطرف والنازيين الجدد في ألمانيا، هل ينبغي عليهم دعم الرئيس الروسي أو تأييد القوميين من اليمين المتطرف الذين يقاتلون في الجانب الأوكراني.

In this video grab taken from a handout footage made available on the official web site of the Russian President (kremlin.ru) Russian President Vladimir Putin addresses the nation at the Kremlin in Moscow early on February 24, 2022. - Russian President Vladimir Putin announced a military operation in Ukraine on February 24 and called on soldiers there to lay down their arms, defying Western outrage and global appeals not to launch a war. (Photo by Handout / KREMLIN.RU / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT AFP PHOTO / KREMLIN.RU / handout - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS --- NO ARCHIVE ---

كيف يمكن محاكمة بوتين بتهمة ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا؟ 03.04.2022

بعد العثور على مقابر جماعية في مدينة بوتشا الأوكرانية بعد انسحاب القوات الروسية منها تعالت الأصوات المطالبة بمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم. فهل بالإمكان محاكمة بوتين أمام الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب؟