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الغرب يقرر عزل بعض البنوك الروسية عن نظام سويفت

تبنت الدول الغربية حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا ردا على غزوها لأوكرانيا. وتشمل هذه العقوبات استبعاد عدد من البنوك الروسية من نظام "سويفت" المصرفي الدولي. وتزيد هذه الخطوة من عزلة روسيا وقد تؤدي إلى شل تجارتها مع معظم دول العالم.