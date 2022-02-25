الغرب يقرر عزل بعض البنوك الروسية عن نظام سويفت

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تبنت الدول الغربية حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا ردا على غزوها لأوكرانيا. وتشمل هذه العقوبات استبعاد عدد من البنوك الروسية من نظام "سويفت" المصرفي الدولي. وتزيد هذه الخطوة من عزلة روسيا وقد تؤدي إلى شل تجارتها مع معظم دول العالم.
من شأن قرار الحلفاء الغربيون بفصل مجموعة "مختارة" من البنوك الروسية عن نظام "سويفت" للمدفوعات الدولية أن يوجه ضربة اقتصادية موجعة لروسيا؛ لكنه سيلحق أذى كبيراً بشركاتهم وبنوكهم في الوقت نفسه!
فيما يستمر الحلفاء الغربيون في تشديد العقوبات المالية المفروضة على روسيا واستبعادها من نظام سويفت المالي العالمي، حقق الجيش الروسي تقدماً ميدانياً مهماً بسيطرته على مدينة خاركيف ثاني أكبر مدن أوكرانيا وحاصره مدن أخرى.
رغم أنّ ألمانيا أعلنت عن استعدادها لفرض "قيود محددة" على روسيا فيما يتعلق بنظام سويفت للتبادلات المالية، يتعرض المستشار الألماني أولاف شولتس لضغوط خارجية وداخلية بسببه موقفه "المتحفظ" من العقوبات على روسيا.
تفاقمت عزلة روسيا سياسيا واقتصاديا في وقت تواجه فيه قواتها مقاومة شديدة في العاصمة الأوكرانية وغيرها للتصدي لأكبر هجوم على دولة أوروبية منذ الحرب العالمية الثانية، فيما اتخذت موسكو أولى الإجراءات لمواجهة آثار العقوبات.
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