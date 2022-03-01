 الغرب يطالب الفنانين الروس بإدانة الحرب الروسية | DW الأخبار | DW | 02.03.2022

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DW الأخبار

الغرب يطالب الفنانين الروس بإدانة الحرب الروسية

إقالة قائد أوركسترا ميونيخ، الروسي فاليري غرْغريف على خلفية علاقته بالرئيس الروسي بوتين.

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