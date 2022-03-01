الغرب يطالب الفنانين الروس بإدانة الحرب الروسية

مجموعات تقنية عملاقة بين معارضة الحرب والانتقام الروسي!

بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا الذي قد يجبرها على الوقوف في صف أحد الطرفين، تبدو مجموعات التكنولوجيا الأمريكية عالقة بين مطرقة الدعوات إلى معارضة الحرب التي تشنها موسكو وسندان إجراءات انتقامية محتملة من قبل الكرملين.