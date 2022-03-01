الغرب يطالب الفنانين الروس بإدانة الحرب الروسية

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إقالة قائد أوركسترا ميونيخ، الروسي فاليري غرْغريف على خلفية علاقته بالرئيس الروسي بوتين.
يثير غزو روسيا لأوكرانيا تساؤلاً أساسياً حول مدى استقرار حكم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وكلفة استمرار الحرب مقابل النتائج المرجوة منها. مجلة ناشيونال إنتريست الأمريكية تناولت الأمر بالتحليل.
بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا الذي قد يجبرها على الوقوف في صف أحد الطرفين، تبدو مجموعات التكنولوجيا الأمريكية عالقة بين مطرقة الدعوات إلى معارضة الحرب التي تشنها موسكو وسندان إجراءات انتقامية محتملة من قبل الكرملين.
فعّلت تركيا اتفاقية مونترو التي تخولها التحكم بعبور السفن الحربية التابعة لبلدان في حالة حرب من خلال مضيقي البوسفور والدردنيل. لكن هل يمكن أن يؤثر ذلك على مجريات الحرب الروسية على أوكرانيا؟
استضافة روسيا لمونديال 2018 وقبلها أولمبياد سوتشي في 2014 وكذلك رعاية عملاق الغاز غازبروم للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، مثلت أدوات ناعمة لتحسين صورة روسيا عالمياً وزيادة شعبية بوتين داخليا، غير أن غزو أوكرانيا غير كل شيء.
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