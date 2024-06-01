الغرب يشيد بمقترح بايدن ويحث حماس على قبوله

قالت حركة حماس إنها تنظر "بإيجابية" لمقترح بايدن لوقف إطلاق النار في غزة، وأعرب غوتيريش عن أمله بأن يؤدي المقترح الجديد لـ"سلام دائم"، بينما شددت وزيرة الخارجية الألمانية على أن مقترح بايدن "بارقة أمل" لإنهاء حرب غزة.

قالت حركة حماس (يوم الجمعة 31 مايو / أيار 2024) إنها تنظر بإيجابية إلى ما تضمنه مقترح أعلنه الرئيس الأمريكي جو بايدن لوقف إطلاق النار الدائم في قطاع غزة. وطرح بايدن في وقت سابق خطة لوقف إطلاق النار على ثلاث مراحل نقلها من إسرائيل إلى حركة حماس لإنهاء الحرب في غزة. وأدت الحرب إلى مقتل عشرات الآلاف وتسببت في أزمة إنسانية. وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل أذنت للمفاوضين بتقديم اتفاق للهدنة في غزة بعد إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن تفاصيل الخطة.

حماس -المجموعة المسلحة الفلسطينية الإسلاموية التي تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية- أعربت في بيان على استعدادها للتعامل بشكل "بنَّاء مع أي مقترح يقوم على أساس وقف إطلاق النار الدائم والانسحاب الكامل من قطاع غزة وإعادة الإعمار وعودة النازحين إلى جميع أماكن سكناهم وإنجاز صفقة تبادل جادة للأسرى" إذا أعلنت إسرائيل التزامها "الصريح" بذلك.

وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن موافقته على المقترح الجديد الذي كشف عنه الرئيس الأمريكي جو بايدن لإنهاء الحرب في غزة. وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم غوتيريش في نيويورك يوم الجمعة: "لعدة أشهر كان الأمين العام يضغط من أجل وقف إطلاق النار ووصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وبلا قيود والإفراج الفوري وغير المشروط عن الرهائن المحتجزين في غزة".

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من جانبها رحبت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك بالاقتراح الجديد لإنهاء حرب غزة الذي كشف عنه الرئيس الأمريكي جو بايدن، قائلة إن الخطة توفر "بارقة أمل" بعد مرور ما يقرب من ثمانية أشهر على الصراع. وكتبت بيربوك على موقع "اكس" في وقت متأخر من يوم الجمعة "العرض الإسرائيلي، الذي كرره الرئيس بايدن وأكده اليوم يقدم بارقة أمل ومسارا ممكنا للخروج من مأزق الحرب". وأضافت وزيرة الخارجية الألمانية: "ندعم تماما جهود الوساطة التي تبذلها الولايات المتحدة وقطر ومصر. الآن ينبغي على حماس أن تثبت التزامها بإنهاء الصراع". وشددت على ضرورة وضع حد فوري لاجتجاز الرهائن الإسرائيليين وموت المدنيين الفلسطينيين في غزة.

وكتب وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون على موقع "إكس" إن حركة حماس "يجب أن تقبل" اتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلنه الرئيس الأمريكي جو بايدن "لكي نرى توقفا في القتال والإفراج عن الرهائن وعودتهم إلى عائلاتهم وتدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة". وتابع "كما قلنا إن وقفا في القتال يجب أن يتحول إلى سلام دائم إذا كنا جميعا مستعدين لاتخاذ الخطوات الصحيحة".

ودعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن خلال محادثات هاتفية مع نظرائه السعودي والأردني والتركي إلى الضغط على حركة حماس لدفعها إلى قبول خريطة الطريق الإسرائيلية الجديدة التي أعلن عنها الرئيس جو بايدن الجمعة لوقف الحرب في قطاع غزة، وفق ما أعلنت واشنطن.

خطة من ثلاث مراحل

وفي إعلان مفاجئ يوم الجمعة كشف بايدن عن مقترحه الجديد لإنهاء الحرب في غزة وتأمين إطلاق سراح الرهائن وقال الرئيس الأمريكي إن الخطة الجديدة تشمل ثلاث مراحل من خفض التصعيد، وتنص في الأساس على هدنة تصبح دائمة وانسحاب إسرائيل من الأرض الفلسطينية. وأضاف أن إسرائيل أيدت المقترح الذي تم التوصل إليه بمساعدة مفاوضين أمريكيين ومصريين وقطريين، وتم بالفعل إرسال الخطة لمفاوضين من حماس.

ويشير موقف حماس إلى تغير في موقفها حيث أنها اتهمت الولايات المتحدة في الأشهر القليلة الماضية بالانحياز إلى إسرائيل وعرقلة محاولات وقف إطلاق النار. وقال مسؤول فلسطيني قريب من جهود الوساطة لرويترز "ترى حماس أن موقف بايدن يركز الآن بشكل أكبر على الضغط على إسرائيل للعودة إلى المفاوضات بموقف مختلف، وإلا فإنها (إسرائيل) قد تخاطر بالتصادم مع الأمريكيين". وأدى الخلاف بين بايدن ونتنياهو بشأن الخطوط الحمراء في قطاع غزة إلى أزمة محتملة بين الزعيمين، مما أثار تساؤلات حول إنْ كانت الولايات المتحدة قد تقيد المساعدات العسكرية إذا واصلت إسرائيل هجومها على القطاع الذي بات مدمرا الآن.

ع.م/خ.س (رويترز، د ب أ)