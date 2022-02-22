الغرب يستعد لإطلاق حزمة أولى من العقوبات ضد روسيا

فور اعتراف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمنطقتي لوهانسك (لوغانسك) ودونيتسك بإقليم دونباس شرق أوكرانيا مساء الاثنين (21 فبراير/ شباط 2022) وبداية دخول قوات عسكرية روسية إليها، ركزت تصريحات المسؤولين الأوروبيين والأمريكيين على خيبة أملهم في مدى جدية بوتين بالالتزام بقنوات الحوار والبحث عن حلول ديبلوماسية مجدية تجنب المنطقة حربا بعواقب جيوستراتيجية خطيرة. واعتبر المسؤولون أن الخطوة الروسية ما هي إلا تأكيد على نية موسكو غزو أوكرانيا "لا محالة".
في المقابل، وكما حصل بإقليم القرم في عام 2014 وإقليمين في جورجيا، يبدو الرئيس بوتين مواصلا طريقه نحو تغيير الواقع على الأرض، ليظهر الغرب وكأنه لم يكن واضعا في حسبانه خطوة كهذه.
ولطالما توعد الرئيس الأمريكي جو بايدن الرئيس فلاديمير بوتين "بعقوبات ذات نتائج وخيمة" في حال غزت قواته أوكرانيا. لكن "الغزو" بلغة كييف، لم يشملها، وإنما إقليم دونباس في خطوة تعتبرها أوكرانيا "هجوما صارخا على سيادتها الوطنية"، ما طرح السؤال حول ما إذا كان الغرب سيتجه نحو العقوبات كتحرك ردعي لتجنب الأسوأ، أم أنه سوف ينتظر الأسوأ لتصبح للعقوبات طابعاً عقابياً لن يساعد أوكرانيا كثيرا، وهي بالأصل الحلقة الأضعف والأكثر ضرراً من الصراع.
اجماع على ضرورة فرض عقوبات
كييف من جهتها، ومنذ مساء الاثنين تطالب بشدة وعبر تصريحات متتالية لمسؤوليها بفرض عقوبات فورية على روسيا. وقد أصدر وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا صباح الثلاثاء بيانا أوضح فيه أن بلاده "تسعى مع "أصدقاء كييف الغربيين لفرض عقوبات صارمة ضد الاتحاد الروسي".
ويبدو أن هذا الخيار بدأ يفرض نفسه على طاولة "الأصدقاء"، فمنسق الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل أعلن من جهته، عن قمة طارئة في باريس على مستوى وزراء الخارجية للتباحث حول ردٍّ مشترك و"بالتأكيد في صورة عقوبات"، مضيفا أنه يتوقع صدور قرار بالإجماع ظهر الثلاثاء بهذا الشأن.
عقوبات محدودة؟
وبدوره انضم الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة في الامتناع عن اعتبار الانتشار الروسي في هاتين المنطقتين بمثابة غزو، فمثل هذا التصريح قد يجعل الدول الغربية مضطرة إلى فرض مجموعة عقوبات هي الأقسى على موسكو بعدما هدّدت بذلك على مدى الأشهر الماضية. وحين سئل عمّا إذا كان غزواً، ردّ بوريل: "لن أقول إن هناك غزوًا كاملًا، لكن القوات الروسية تتواجد على أراضٍ أوكرانية".
وعموما يسود إجماع بين القوى الغربية، بدء من تصريح الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى ضرورة فرض عقوبات "محدودة"، يتم تشديدها تماشيا مع الخطوات التي قد تنهجها موسكو لاحقا.
وقد أعلن رئيس الوزراء البريطاني في ختام اجتماع للجنة الأمن القومي للطوارئ، أن بلاده سوف تفرض "على الفور" عقوبات اقتصادية "قاسية" على روسيا، مكررا تحذيراته من أن بوتين "يبدو عازما" على غزو أوكرانيا.
طبيعة العقوبات
في غضون ذلك اقترحت المفوضية الأوروبية وبشكل غير متوقع عقوبات واسعة النطاق ضد روسيا، حسبما علمت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) من مصادر دبلوماسية اليوم الثلاثاء في بروكسل.
ووفقا للمصادر الدبلوماسية، تنص المسودة المقدمة إلى الدول الأعضاء اليوم على حظر تداول السندات الحكومية الروسية من أجل زيادة صعوبة إعادة التمويل على الدولة الروسية. بالإضافة إلى ذلك، تنص المسودة على إدراج عدة مئات من الأشخاص والشركات في قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي.
ومن جهتها أعلنت الناطقة باسم البيت الأبيض جين ساكي الاثنين في ردّ محدود أنّ الرئيس جو بايدن سيصدر أمراً تنفيذياً "يحظر على الأمريكيين القيام بأي عمليات جديدة، استثمارية أو تجارية أو تمويلية، إلى أو مِن أو داخل ما يسمّى بجمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية في أوكرانيا".
وأضافت أنّ الأمر التنفيذي يجيز "فرض عقوبات على أيّ شخص يصمّم على العمل" في هاتين المنطقتين، مشيرة إلى أنّها "منفصلة" عن تلك التي تعتزم واشنطن وحلفاؤها فرضها "إذا ما اجتاحت روسيا أوكرانيا".
أما جوزيف بوريل فقد اكتفى بالتوضيح على أن الاتحاد الأوروبي بصدد إعداد نص العقوبات المحتملة الذي سيتم مناقشته في ساعات لاحقة، دون الكشف عن ماهيتها.
و.ب/م.س (أ ف ب، د ب أ، رويترز)
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هل دقت طبول الحرب بعد قرار بوتين دخول مناطق انفصالية شرق أوكرانيا؟
بداية عهد جديد
بعد اعتراف روسيا بجمهوريتي دونيتسك ولوهانسك، يرى الرئيس السابق مؤتمر ميونخ الدولي للأمن فولفجانج إشينغر، أن حقبة جديدة وخطيرة قادمة.وغرد إشينغر على "تويتر"الثلاثاء 22 فبراير 2022" سيبقى هذا اليوم طويلا في الذاكرة ففيه انتهى الأمل بأوروبا بهيكل أوروبي موحد. في الصورة جنود أوكرانيون يحرسون حاجزا بالقرب من الأراضي التي يسيطر عليها الانفصاليون المدعومون من روسيا.
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هل دقت طبول الحرب بعد قرار بوتين دخول مناطق انفصالية شرق أوكرانيا؟
الأمم المتحدة تدين القرار الروسي
أعربت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وحفظ السلام روزماري ديكارلو عن "أسفها" للقرار الروسي. وقالت خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي ليل الاثنين الثلاثاء 21 فبراير 2022 "الساعات والأيام القادمة ستكون حرجة"، واعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أنّ قرار موسكو يشكّل "انتهاكاً لوحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها". وشدّد على أنّ الاعتراف الروسي "يتعارض مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة".
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هل دقت طبول الحرب بعد قرار بوتين دخول مناطق انفصالية شرق أوكرانيا؟
بوتين يتحدى الغرب
وكان بوتين قد أعلن اعتراف روسيا باستقلال منتطقتي دونيتسك ولوغانسك الانفصاليتين في شرق أوكرانيا، وذلك في خطاب عبر التلفزيون الرسمي، رغم تحذيرات الغرب بأن ذلك سيعرض روسيا لعقوبات شديدة. وبث التلفزيون الرسمي لقطات تظهره يوقع في الكرملين اتفاقيات تعاون مع زعيمي المنطقتين. وأمر الرئيس الروسي جيشه بدخول الأراضي الانفصالية في شرق أوكرانيا.
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هل دقت طبول الحرب بعد قرار بوتين دخول مناطق انفصالية شرق أوكرانيا؟
التحذير من عقوبات على روسيا
في 13 شباط/فبراير، اتفق بايدن ونظيره الأوكراني على مواصلة "الدبلوماسية" و"الردع" في مواجهة موسكو. كما حذّر أولاف شولتس من أن العقوبات الغربية ستكون "فورية" في حال غزت روسيا أوكرانيا. وأرسلت العديد من الدول الأوروبية وبريطانيا أسلحة أو مساعدات إلى كييف. وقدمت الولايات المتحدة مساعدات عسكرية.
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هل دقت طبول الحرب بعد قرار بوتين دخول مناطق انفصالية شرق أوكرانيا؟
تكثفت الجهود الدبلوماسية لمحاولة تجنب اندلاع حرب. في 7 شباط/فبراير زار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كييف وموسكو. بعد لقاء طويل في الكرملين مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي قال فلاديمير بوتين إنه مستعد "لتسويات".
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هل دقت طبول الحرب بعد قرار بوتين دخول مناطق انفصالية شرق أوكرانيا؟
بعد أسبوع من زيارة ماكرون، توجه المستشار الألماني إلى موسكو وكييف. وقبيل سفره أنذر شولتس روسيا بعقوبات: "سينتج عن أي عدوان عسكري على أوكرانيا يهدد وحدة أراضيها وسيادتها ردود فعل قاسية وعقوبات جهزناها بعناية ويمكن أن نضعها قيد التنفيذ على الفور مع حلفائنا في أوروبا وحلف شمال الأطلسي". وشددت ألمانيا التي تُتهم بالتساهل كثيرا حيال روسيا وبأن موقفها "ملتبس" لهجتها في الأيام الأخيرة.
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هل دقت طبول الحرب بعد قرار بوتين دخول مناطق انفصالية شرق أوكرانيا؟
بحسب استفتاء نُشر أواخر يناير/كانون الثاني، اعتبر 48 بالمئة من الأوكرانيين أن الغزو الروسي ممكن، ويحضّرهم عدد متزايد من التدريبات للأسوأ. ويتدرب البعض على حفر ملاجئ في الثلوج في غابة قرب كييف، في حين يتدرب آخرون على حمل السلاح. ويتعلم هؤلاء تقنيات الدفاع عن النفس. ويقول أحدهم: "هذا بلدي، كيف يمكن ألا أشعر بالقلق؟". ويقول إنه غير متأكد من حصول الغزو، "لكن، يجب أن نكون مستعدين."
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هل دقت طبول الحرب بعد قرار بوتين دخول مناطق انفصالية شرق أوكرانيا؟
وكانت الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية وإسرائيل قد طلبوا من مواطنيهم مغادرة أوكرانيا في أقرب وقت. كما سحبت بعض الدول موظفيها غير الأساسيين من كييف، وأغلقت بعض الدول سفارتها في العاصمة الأوكرانية، ونقلت دول أخرى عملياتها من كييف إلى مدينة لافيف في غرب أوكرانيا ليس ببعيد عن الحدود مع بولندا..
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هل دقت طبول الحرب بعد قرار بوتين دخول مناطق انفصالية شرق أوكرانيا؟
أعلنت واشنطن نقل مقاتلات إف-16 من ألمانيا إلى قاعدة في رومانيا تبعد نحو 100 كيلومتر من البحر الأسود. كما أعلن عن وصول قاذفات استراتيجية أمريكية من طراز بي-52 إلى المملكة المتحدة للمشاركة في مناورات "مقررة منذ فترة طويلة"، فيما أعلنت البحرية الأمريكية وجود أربع مدمرات في المجال الأوروبي لتعزيز الأسطول السادس. وأرسل ثلاثة آلاف عسكري إلى ألمانيا وبولندا ورومانيا لطمأنة أعضاء حلف الناتو في شرق أوروبا
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هل دقت طبول الحرب بعد قرار بوتين دخول مناطق انفصالية شرق أوكرانيا؟
توعد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون روسيا بعقوبات غربية "أشد من أي أمر قمنا به من قبل" إذا غزت أوكرانيا. ويؤكد الأوروبيون أنهم جاهزون لفرض عقوبات اقتصادية ومالية قاسية على موسكو. وسوف تقرر الدول الأعضاء ماهية العقوبات وستُعقد قمة لفرضها بالتشاور مع شركاء الاتحاد الأوروبي.
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هل دقت طبول الحرب بعد قرار بوتين دخول مناطق انفصالية شرق أوكرانيا؟
وبدأ التوتر السياسي عقب حشد روسيا نحو 130 ألف جندي على حدود جارتها الغربية، وتفاقم الوضع مع إجراء الكرملين أكبر مناورات عسكرية روسية منذ سنوات في البحر الأسود وبحر أزوف قبالة الساحل الجنوبي لأوكرانيا. وتقول روسيا إنها مهددة بتوسع حلف شمال الأطلسي في أوروبا الشرقية وتطالب بـ"ضمانات أمنية" لاسيما تأكيد بأن كييف لن تنضم يوماً إلى الحلف.
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هل دقت طبول الحرب بعد قرار بوتين دخول مناطق انفصالية شرق أوكرانيا؟
ففي 18 كانون الثاني/يناير، بدأت موسكو بنشر جنود في بيلاروسيا. وفي 10 شباط/فبراير وبالتزامن مع المناورات في البحر الأسود، بدأت القوات الروسية والبيلاروسية مناورات كبرى بالذخيرة الحية في بيلاروسيا على مدار عشرة أيام. وتشترك بيلاروسيا الحليف المقرب لروسيا في الحدود مع أوكرانيا، مما يعني أن الحشد يجري على ثلاثة جوانب لأوكرانيا.
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هل دقت طبول الحرب بعد قرار بوتين دخول مناطق انفصالية شرق أوكرانيا؟
وتعود الجذور القريبة للأزمة الأوكرانية إلى عام 2014 عندما ضمت روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية بعد وصول موالين للغرب إلى السلطة في كييف مطلع ذلك العام. وكذلك دعمت موسكو انفصاليين موالين لها في نزاع مستمر في شرق أوكرانيا منذ ثماني سنوات، أدى إلى سقوط حوالي 13 ألف قتيل، ورغم توقيع اتفاقات سلام لم يتوقف العنف تماماً على الجبهة. (اعداد: خالد سلامة/ علاء جمعة).