الغذاء والمساعدة المتبادلة في زمن الوباء

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رغم الجائحة وتباعاتها، إلا أن هناك أمثلة على التكافل تدعو للتفاؤل، ففي الأرجنتين افتتحت عائلة مطبخًا للفقراء في غرفة معيشتهم. أما في كولومبيا، فأطلق أب مبادرة المطبخ العلاجي لذوي الإعاقة بينما يجمع طاهٍ سابق في غانا الطعام ويوزعه على المحتاجين.
مع استعداد دول الاتحاد الأوروبي لإطلاق حملة لقاحات معززة ضد كوفيد 19، تحذر وكالة الدواء التابعة للاتحاد الأوروبي من ظهور "متحورات جديدة كليا من فيروس كورونا" هذا الشتاء.
أدى ارتفاع معدلات الفقر في ألمانيا إلى زيادة الضغط على بنوك الطعام وحاجتها للتبرعات، مع تزايد عدد الأشخاص الذين يقصدونها. ما اضطرها للمناشدة بزيادة التبرعات النقدية والعينية المقدمة للفقراء ومن هم في أمس الحاجة للمساعدة.
تصاعدت المطالب بعودة إجبارية ارتداء الكمامات في ألمانيا في الأماكن المغلقة والولايات التي تزيد فيها العدوى، خاصة مع تصاعد أعداد الإصابات بفيروس كورونا مؤخراً.
قد تحمي القهوة من عدوى كورونا؛ هذا ما تقدمه النتائج الأولى لتجربة معملية في جامعة ياكوبس في مدينة بريمن. وربط العلماء بين شرب قهوة الفلترة العادية الموجودة في كل بيت وبين احتمالية الإصابة بالعدوى ووجدوا نتائج مثيرة.
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