 الغذاء والمساعدة المتبادلة في زمن الوباء | DW الأخبار | DW | 24.11.2022

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DW الأخبار

الغذاء والمساعدة المتبادلة في زمن الوباء

رغم الجائحة وتباعاتها، إلا أن هناك أمثلة على التكافل تدعو للتفاؤل، ففي الأرجنتين افتتحت عائلة مطبخًا للفقراء في غرفة معيشتهم. أما في كولومبيا، فأطلق أب مبادرة المطبخ العلاجي لذوي الإعاقة بينما يجمع طاهٍ سابق في غانا الطعام ويوزعه على المحتاجين.

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