الغذاء لمنع تساقط الشعر

كيف يمكن معالجة تساقط الشعر؟

يمثل الشعر عنصراً جماليا هاماً في المظهر الخارجي لجميع الأشخاص. ويعتمد الحفاظ على صحته وقوته على عوامل مختلفة مثل العمر، الجينات أو التغذية. فما هي الطريقة المثالية لحماية الشعر من التساقط؟