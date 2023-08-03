 الغذاء لمنع تساقط الشعر | صحتك بين يديك | DW | 03.08.2023

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صحتك بين يديك

الغذاء لمنع تساقط الشعر

أحياناً يساعد النظام الغذائي الصحيح لوقف تساقط الشعر وعودة نموه من جديد. كالابتعاد عن منتجات الألبان والسكر واستبدالها بمكونات نباتية مثل الحلبة كما تنصح أخصائية التغذية نيكول لينس.

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