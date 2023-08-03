الغذاء لمنع تساقط الشعر

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أحياناً يساعد النظام الغذائي الصحيح لوقف تساقط الشعر وعودة نموه من جديد. كالابتعاد عن منتجات الألبان والسكر واستبدالها بمكونات نباتية مثل الحلبة كما تنصح أخصائية التغذية نيكول لينس.
يمثل الشعر عنصراً جماليا هاماً في المظهر الخارجي لجميع الأشخاص. ويعتمد الحفاظ على صحته وقوته على عوامل مختلفة مثل العمر، الجينات أو التغذية. فما هي الطريقة المثالية لحماية الشعر من التساقط؟
العناية بالشعر وفروة الرأس تبدأ من اتباع نظام غذائي صحي، نظراً لما يحتاجه الشعر من فيتامينات ومعادن بروتينات للمحافظة على صحته وحمايته من التساقط والتلف. إليك أهم الأطعمة التي تعزز صحة الشعر.
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