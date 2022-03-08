الغاز الطبيعي المسال كمخرج لأزمة الطاقة

مصادر: ألمانيا مترددة في قبول عقود طويلة الأجل للغاز مع قطر

في تقرير حصري، قالت وكالة رويترز نقلا عن "مصادر مطلعة" أن هناك خلافاً بين ألمانيا وقطر بشأن شروط رئيسية في محادثات لتأمين اتفاقات طويلة الأجل لتوريد الغاز المسال. بيد أنه لم يرد أي تعليق رسمي بعد على هذه المعلومات.