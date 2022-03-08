 الغاز الطبيعي المسال كمخرج لأزمة الطاقة | صنع في ألمانيا | DW | 11.05.2022

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صنع في ألمانيا

الغاز الطبيعي المسال كمخرج لأزمة الطاقة

يتم بناء محطة للغاز الطبيعي المسال في مدينة فيلهلمسهافن، لتحرير ألمانيا من تبعية الغاز الروسي. السرعة مطلوبة. فهل يمكن استكمال بناء المصنع في وقت قياسي؟

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