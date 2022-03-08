الغاز الطبيعي المسال كمخرج لأزمة الطاقة

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يتم بناء محطة للغاز الطبيعي المسال في مدينة فيلهلمسهافن، لتحرير ألمانيا من تبعية الغاز الروسي. السرعة مطلوبة. فهل يمكن استكمال بناء المصنع في وقت قياسي؟
في تقرير حصري، قالت وكالة رويترز نقلا عن "مصادر مطلعة" أن هناك خلافاً بين ألمانيا وقطر بشأن شروط رئيسية في محادثات لتأمين اتفاقات طويلة الأجل لتوريد الغاز المسال. بيد أنه لم يرد أي تعليق رسمي بعد على هذه المعلومات.
دخلت حرب أنابيب الغاز بين المغرب والجزائر فصلا جديدا بعد إعلان نيجيريا وصول مشروع خط الأنابيب الذي سيربطها بالمغرب ثم أوروبا مرحلة البحث عن التمويل، وذلك بعد أيام من تلويح الجزائر باستعمال سلاح الغاز ضد إسبانيا.
في الشهور الثلاثة الماضية لقي سبعة أثرياء كبار من الأوليغارش الروس حتفهم في ظروف غريبة غامضة، بعضهم مع عائلاتهم. وغالبيتهم تنحدر من أوساط صناعة النفط والغاز. وهو ما أثار التكهنات حول ملابسات تلك الوفيات ومن يقف خلفها!
في ظل احتياطات الغاز والنفط الكبيرة في الجزائر، يدور الحديث عن الدور الذي يمكن أن تلعبه في تأمين إمدادات الطاقة لأوروبا. بيد أن خبراء يؤكدون على أهمية التوقيت وإيجاد رؤية أشمل لتعزيز التعاون بين أوروبا وشمال أفريقيا.
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