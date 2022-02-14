 الغاز الروسي, الروبل, روسيا, أوروبا, بايدن | مسائية DW | DW | 31.03.2022

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مسائية DW

الغاز الروسي, الروبل, روسيا, أوروبا, بايدن

في الجزء الثاني.. المشهد التونسي عقب قرار الرئيس قيس سعيد حل مجلس النواب.. ترحيب وانتقادات وتحقيقات.. ماذا يعني قرار سعيد للمسار الديمقراطي في تونس؟ وكيف ينظر إليه الشارع التونسي؟

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احتجاجات عارمة في العاصمة التونسية على الإجراءات الأخيرة التي اتخذها الرئيس قيس سعيد ضد المجلس الأعلى للقضاء.

آلاف التونسيين يحتجون على الإجراءات الأخيرة التي اتخذها الرئيس قيس سعيد 14.02.2022

مسائيةDW : الرئيس قيس سعيد يمدد حالة الطوارئ... تونس إلى أين؟

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ضغوط دولية متزايدة على الرئيس التونسي قيس سعيد عقب إعلانه عن قرار حل المجلس الأعلى للقضاء.. هل يرضخ سعيد لهذه الضغوط؟

ضغوط على سعيّد بعد قرار حل المجلس الأعلى للقضاء.. هل يرضخ؟ 08.02.2022

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مسائيةDW : تفعيل خطة طارئة لضمان إمدادات الغاز بألمانيا.. ماذا يعني؟

مسائيةDW : تفعيل خطة طارئة لضمان إمدادات الغاز بألمانيا.. ماذا يعني؟ 30.03.2022

مسائية DW: زيارة بلينكن للجزائر والمغرب.. هل حققت أهدافها؟

مسائية DW: زيارة بلينكن للجزائر والمغرب.. هل حققت أهدافها؟ 30.03.2022

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الحرب في أوكرانيا.. هل تتجه روسيا نحو خفض التصعيد؟ 29.03.2022

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مشاورات يمنية يمنية في السعودية بدون الحوثيين.. ما جدواها؟ 29.03.2022

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تونس.. سعيّد يحل البرلمان عقب تصويت ضد "الإجراءات الاستثنائية" 30.03.2022

عقب تحدي أعضاء في البرلمان التونسي المعلق تحذير الرئيس قيس سعيّد بعقد أول جلسة عامة كاملة والتصويت ضد "الإجراءات الاستثنائية"، أعلن الأخير حل البرلمان "حفاظا على الدولة ومؤسساتها".

29.03.2022 TUNIS, TUNISIA - MARCH 29: (----EDITORIAL USE ONLY Äì MANDATORY CREDIT - TUNISIAN PRESIDENCY / HANDOUT - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS----) Tunisian President Kais Saied makes statements during the National Security Meeting held at the Carthage Palace in Tunis, Tunisia on March 29, 2022. President Saied warned about the attempts to hold a session of the Assembly that has been terminated with a presidential decision. Tunisian Presidency / Handout / Anadolu Agency

تونس ـ حركة النهضة ترفض قرار الرئيس سعيّد بحل البرلمان 31.03.2022

أعلنت حركة النهضة التونسية رفضها لقرار الرئيس سعيّد بحل البرلمان، معتبرة ذلك "خرقاً جديداً للدستور"، وقالت إن وحدة مكافحة الإرهاب استدعت حولي 20 نائبا شاركوا في جلسة البرلمان الأخيرة، لكن السلطات لم تعلق على ذلك.

Tunisia's President Kais Saied is pictured at the Tunis-Carthage International Airport, as he receives his Algerian counterpart visiting the Tunisian capital, on December 15, 2021. (Photo by FETHI BELAID / AFP) (Photo by FETHI BELAID/AFP via Getty Images)

الرئيس التونسي يعين أعضاء مجلس القضاء الأعلى المؤقت 07.03.2022

بعد حوالي شهر من قراره المثير للجدل بحل المجلس الأعلى للقضاء وتشكيل مجلس مؤقت، عين الرئيس التونسي قيس سعيّد اليوم أعضاء المجلس الجديد، بعد أن منح نفسه صلاحيات واسعة تشمل عزل القضاة في حال الإخلال بواجباتهم.

Qalb Tounes (Heart of Tunisia) party leader Ridha Charfeddine (L) speaks with Islamist-inspired Ennahdha party spokesman Nourdine Bhiri (R) during the first session of the new parliament following the October elections in the Tunisian capital Tunis, on November 13, 2019. (Photo by FETHI BELAID / AFP)

تونس- إنهاء الإقامة الجبرية ضد نائب رئيس حزب النهضة الإسلامي 08.03.2022

أطلقت سلطات الأمن التونسية سراح نائب رئيس حزب النهضة الإسلامي، وزير العدل السابق نور الدين البحيري من الإقامة الجبرية بعد أن كان وضع فيها بسبب "تقديم وثائق هوية ووثائق الجنسية بشكل غير قانوني وشبهة إرهاب جدية".