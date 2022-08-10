"الغارمات"...سيدات في مصر يواجهن السجن بسبب تكاليف الزواج أو العلاج

قلق حول صحة الناشط المصري علاء عبد الفتاح وسط مطالب بالإفراج عنه

طالب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان بالإفراج عن السجين السياسي المصري علاء عبد الفتاح، الذي ينفذ اضرابا عن الطعام والشراب، فيما أكدت والدة عبد الفتاح أنها لا تملك أي دليل مادي على أن ابنها حي وواعي.