"الغارمات"...سيدات في مصر يواجهن السجن بسبب تكاليف الزواج أو العلاج

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"الغارمات"...30 ألف سيدة في مصر يتعرضن للسجن والاضطهاد، بسبب ديون ترتبت عن الفقر أو تجهيزات الزواج أو العلاج... فكيف تحارب جمعية" أطفال السجينات" هذه الظاهرة؟
أبلغ الناشط المصري المسجون علاء عبد الفتاح أسرته أنه أنهى إضرابه عن الطعام الذي بدأه قبل أشهر. ومع انعقاد قمة المناخ بشرم الشيخ وتكثيف الضغوط والمطالبات الدولية بإطلاق سراحه، صعّد علاء إضرابه، ما أثار قلقا على حياته.
طالب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان بالإفراج عن السجين السياسي المصري علاء عبد الفتاح، الذي ينفذ اضرابا عن الطعام والشراب، فيما أكدت والدة عبد الفتاح أنها لا تملك أي دليل مادي على أن ابنها حي وواعي.
تستعد مدينة شرم الشيخ المصرية لاستضافة قمة المناخ المعروفة اختصارا بـ "كوب 27" والتي توصف بـ "كوب أفريقيا". وإزاء ذلك، تساؤلات حيال أبرز الملفات التي ستتطرق إليها القمة خاصة مع تفاقم تداعيات ظاهرة التغير المناخي.
استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي نظيره الرئيس الأمريكي جو بايدن بشرم الشيخ. وفيما أبلغ الرئيس المصري ضيفه بإطلاق مصر إستراتيجية لحقوق الإنسان، أشاد نظيره الأمريكي بموقف مصر من الحرب في أوكرانيا.
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