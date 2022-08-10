 ″الغارمات″...سيدات في مصر يواجهن السجن بسبب تكاليف الزواج أو العلاج | DW الأخبار | DW | 23.11.2022

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"الغارمات"...سيدات في مصر يواجهن السجن بسبب تكاليف الزواج أو العلاج

"الغارمات"...30 ألف سيدة في مصر يتعرضن للسجن والاضطهاد، بسبب ديون ترتبت عن الفقر أو تجهيزات الزواج أو العلاج... فكيف تحارب جمعية" أطفال السجينات" هذه الظاهرة؟

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