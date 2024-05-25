العين الإماراتي يسحق يوكوهاما بخماسية وينتزع لقب أبطال آسيا

تُوج العين الإماراتي بلقب دوري أبطال آسيا لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخه، وذلك عقب فوزه على ضيفه يوكوهاما مارينوس الياباني 1/5، السبت (25 مايو/أيار 2024)، في إياب نهائي البطولة.

قاد المهاجم الدولي المغربي سفيان رحيمي فريقه العين الإماراتي إلى إكرام وفادة ضيفه يوكوهاما مارينوس الياباني عندما تغلب عليه 5-1، السبت (25 مايو/أيار 2024)، على ملعب هزاع بن زايد في العين، في إياب الدور النهائي لمسابقة دوري أبطال آسيا لكرة القدم، والتتويج باللقب للمرة الثانية في تاريخه.

وكان يوكوهاما فاز ذهابا 1/2، لينجح العين في خطف اللقب بتفوقه 3/6 في مجموع المباراتين، وهو اللقب الآسيوي الثاني له بعدما سبق له الفوز به في عام 2003.

وعقب فوزه بالبطولة سيشارك العين في بطولة كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة الأمريكية العام المقبل، حيث سيمثل القارة الصفراء إلى جانب كل من الهلال السعودي وأوروا ريدز الياباني وأولسان هيونداي الكوري الجنوبي، كما سيشارك في بطولة كأس القارات للأندية (إنتر كونتيننتال) نهاية العام الجاري 2024.

كما بات العين أول وآخر من يتوج بلقب دوري أبطال آسيا بصيغتها الجديدة التي دشنت في 2003، بعدما أعلن الاتحاد الآسيوي للعبة عن إطلاق دوري أبطال آسيا للنخبة في 2025.

كان العين قد تجاوز الهلال السعودي في نصف نهائي البطولة صورة من: Waleed Zein/Anadolu/picture alliance

وتقدم العين في الدقيقة السابعة عن طريق سفيان رحيمي، قبل أن يضيف زميله كاكو الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 33. وفي الدقيقة 40 سجل يان كوامي الهدف الوحيد ليوكوهاما مارينوس، فيما عاد رحيمي ليسجل الهدف الثاني له والثالث للعين في الدقيقة 67، وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني سجل لابا كودجو الهدف الرابع للعين، ثم أضاف اللاعب ذاته الهدف الخامس بعد ذلك بأربع دقائق.

وكتب رحيمي اسمه الخاص في دوري أبطال آسيا بتسجيله 13 هدفا -منها ثمانية في الأدوار الإقصائية- فتُوج بلقب الهداف في النسخة الحالية، وعادل الرقم القياسي الذي كان مسجلا باسم البرازيليين موريكي (غوانغجو إيفرغراندي الصيني، 2013)، وأدريانو (إف سي سيول الكوري الجنوبي، 2016)، والجزائري بغداد بونجاح (السد القطري، 2018).

ف.ي/ع.م (د ب ا، رويترز، ا ف ب)