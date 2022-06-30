العيش في المدن أم في الأرياف - أيهما أفضل لصحتنا؟

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
سكان المدن أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب ومشاكل الصحة النفسية الأخرى من سكان الريف. لكن أشجار الشوارع أو حدائق المدن يمكن أن تسهم في التخفيف من الضغوطات. فيما يبقى تنظيم رحلات إلى الغابات الخيار الأفضل. كيف بالضبط تؤثر الغابة على مشاعرنا السلبية؟
المشي في الغابات والمناطق الخضراء أو في الطبيعة له مفعول سحري على الانسان للتخلص من التوتر والإجهاد، بحسب دراسة. ووجد العلماء وجود رابط عكسي بين التنزه في أحضان الطبيعة وبين هرمون الكورتيزول، في حال المشي لمدة معينة.
© 2022 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول