 العيش في المدن أم في الأرياف - أيهما أفضل لصحتنا؟ | صحتك بين يديك | DW | 30.06.2022

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صحتك بين يديك

العيش في المدن أم في الأرياف - أيهما أفضل لصحتنا؟

سكان المدن أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب ومشاكل الصحة النفسية الأخرى من سكان الريف. لكن أشجار الشوارع أو حدائق المدن يمكن أن تسهم في التخفيف من الضغوطات. فيما يبقى تنظيم رحلات إلى الغابات الخيار الأفضل. كيف بالضبط تؤثر الغابة على مشاعرنا السلبية؟

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