العيش في الغابة تجنبا للتجنيد والمشاركة في الحرب في روسيا

وجهة نظر: حرب روسيا الوحشية في أوكرانيا تَخُصُّنا جميعا

يعيش ملايين في أوكرانيا في ظل أهوال الحرب منذ بدأت روسيا توغلها العسكري في أراضي جارتها قبل عام. وعلى وقع ذلك، يتعين على الصحافيين إبلاغ الجميع عن واقع الدمار والموت والأمل الباقي في أوكرانيا، حسب رأي رئيسة التحرير بـDW.