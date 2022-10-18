العيش في الغابة تجنبا للتجنيد والمشاركة في الحرب في روسيا

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
آدام كالنين مواطن روسي يعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات والبرمجة. يعيش في غابة جنوب روسيا منذ ستة أشهر لأنه يرفض المشاركة في الحرب في أوكرانيا.
يعيش ملايين في أوكرانيا في ظل أهوال الحرب منذ بدأت روسيا توغلها العسكري في أراضي جارتها قبل عام. وعلى وقع ذلك، يتعين على الصحافيين إبلاغ الجميع عن واقع الدمار والموت والأمل الباقي في أوكرانيا، حسب رأي رئيسة التحرير بـDW.
بعد إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التعبئة الجزئية في سبتمبر/ أيلول، فر الآلاف من الشباب الروس إلى خارج البلاد، وكانت تركيا مقصدا لكثيرين منهم. لكن لماذا اختار هؤلاء تركيا، وخاصة مدينة اسطنبول؟
جدد الرئيس الروسي اتهاماته للغرب باشعال فتيل النزاع مع أوكرانيا واستخدامه لمحاولة القضاء على روسيا، متهماً إياه بالمسؤولية عن تأجيج النزاع الأوكراني وتصعيده وعن عدد الضحايا، فيما وصفت واشنطن اتهامات بوتين بالـ "سخيفة".
على خليفة غزو أوكرانيا، فرضت الدول الغربية حزمات عقوبات مشددة على روسيا، لكن الاقتصاد الروسي وعلى عكس التوقعات امتص الصدمة الأولى واستطاع تجنب الانهيار. فكيف حدث ذلك؟ وهل سيواصل الصمود؟
© 2023 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول