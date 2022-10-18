 العيش في الغابة تجنبا للتجنيد والمشاركة في الحرب في روسيا | DW الأخبار | DW | 25.03.2023

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DW الأخبار

العيش في الغابة تجنبا للتجنيد والمشاركة في الحرب في روسيا

آدام كالنين مواطن روسي يعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات والبرمجة. يعيش في غابة جنوب روسيا منذ ستة أشهر لأنه يرفض المشاركة في الحرب في أوكرانيا.

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DIESES FOTO WIRD VON DER RUSSISCHEN STAATSAGENTUR TASS ZUR VERFÜGUNG GESTELLT. [Russia. Serpukhov. OCTOBER 10, 2022. Mobilised Russian Army reservists march in formation as they depart for joint military drills to learn how to operate within military units and how to use military hardware and armaments. Alexander Shcherbak/TASS]

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