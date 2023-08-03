العيش بدون شعر

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تساقط الشعر يؤدي إلى الصلع الجزئي وأحيانا الكلي. في حلقة اليوم سنتعرف على "سينا" التي تعيش بدون شعر منذ عدة سنوات.
الحكة وقشرة الرأس وتساقط الشعر المفاجئ. جميعها أعراض يعاني منها المصابون بفطريات فروة الرأس. لكن هناك من يتطور المرض لديه إلى بقع صلعاء دائمة. دراسة تعطي الأمل في نمو الشعر من جديد مستقبلاً!
يعاني كثير من الأشخاص من نقص في العناصر الغذائية الهامة في الجسم، وقد يكون ذلك نتيجة لاتباع حمية غذائية فقيرة. تعرف على أبرز المؤشرات والأعراض لنقص المغذيات في الجسم.
يمثل الشعر عنصراً جماليا هاماً في المظهر الخارجي لجميع الأشخاص. ويعتمد الحفاظ على صحته وقوته على عوامل مختلفة مثل العمر، الجينات أو التغذية. فما هي الطريقة المثالية لحماية الشعر من التساقط؟
فقدان الشعر يؤرق الكثير منا الرجال والنساء على حد سواء، ومن هنا كثرت في الآونة الأخيرة ظاهرة زراعة الشعر خاصة لدى الرجال. باحثون درسوا العلاقة بين تساقط الشعر لدى الرجال وتناول مشروبات معينة والنتيجة كانت هامة.
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