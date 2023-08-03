 العيش بدون شعر | صحتك بين يديك | DW | 03.08.2023

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صحتك بين يديك

العيش بدون شعر

تساقط الشعر يؤدي إلى الصلع الجزئي وأحيانا الكلي. في حلقة اليوم سنتعرف على "سينا" التي تعيش بدون شعر منذ عدة سنوات.

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