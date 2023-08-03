العيش بدون شعر

هذا ما يحدث لجسمك في حال نقص الفيتامينات والمغذيات!

يعاني كثير من الأشخاص من نقص في العناصر الغذائية الهامة في الجسم، وقد يكون ذلك نتيجة لاتباع حمية غذائية فقيرة. تعرف على أبرز المؤشرات والأعراض لنقص المغذيات في الجسم.