العولمة 3000 - وقف العمل في محطات الطاقة النووية في ألمانيا ومواضيع أخرى

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أسباب وقف إنتاج الطاقة النووية في ألمانيا، واعتماد مزارعي البن في المكسيك على الجودة والزراعة العضوية لتأمين عيش كريم، ومتاجرة بالفقراء: تجار بلا ضمير يستغلون سكان الأحياء الفقيرة في نيروبي.
حزن عميق انتشر في أرجاء العالم العربي مع وفاة أسطورة كرة القدم الأرجنتيني مارادونا، حتى أن البعض وصف مشاعره بعد معرفة الخبر بأنه شعر وكأنه تقدم في العمر عشر سنوات على الأقل.. فما سبب كل ذلك الحزن ؟
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