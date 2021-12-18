العولمة 3000 - وقف العمل في محطات الطاقة النووية في ألمانيا ومواضيع أخرى

وفاة مارادونا .. لماذا عم كل هذا الحزن العالم العربي؟

حزن عميق انتشر في أرجاء العالم العربي مع وفاة أسطورة كرة القدم الأرجنتيني مارادونا، حتى أن البعض وصف مشاعره بعد معرفة الخبر بأنه شعر وكأنه تقدم في العمر عشر سنوات على الأقل.. فما سبب كل ذلك الحزن ؟