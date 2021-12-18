 العولمة 3000 - وقف العمل في محطات الطاقة النووية في ألمانيا ومواضيع أخرى | العولمة 3000 | DW | 25.12.2021

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العولمة 3000

العولمة 3000 - وقف العمل في محطات الطاقة النووية في ألمانيا ومواضيع أخرى

أسباب وقف إنتاج الطاقة النووية في ألمانيا، واعتماد مزارعي البن في المكسيك على الجودة والزراعة العضوية لتأمين عيش كريم، ومتاجرة بالفقراء: تجار بلا ضمير يستغلون سكان الأحياء الفقيرة في نيروبي.

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