 العولمة 3000 - وصفة سحرية لإنقاذ الأرض ومواضيع أخرى | العولمة 3000 | DW | 12.02.2022

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العولمة 3000

العولمة 3000 - وصفة سحرية لإنقاذ الأرض ومواضيع أخرى

مكافحة بؤس كورونا في البرازيل ومقومات الفطر في مكافحة التلوث وطرق مستدامة لإنتاج كاكاو مربح للمزارعين الشباب في غانا.

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Armenien, Schöner wohnen mit Schildkröte. Ani Manuk zeigt uns ihr Wohnzimmer, in dem sie Gästen Tee serviert und Schildkröte Godzilla ihre Runden dreht. Rechte: Nur für diese Berichterstattung!

أرمينيا: سكن أفضل مع سلحفاة 05.02.2022

Sendung Global 3000 Tansania, Bodenschutz durch Aufforstung. Anhaltende Trockenheit verwandelt Agrarflächen in Steppe. Das Projekt „Justdiggit“ will das stoppen. Rechte: Nur für diese Berichterstattung!

تنزانيا: التشجير لحماية التربة 05.02.2022

Desalination Bilder aus der DW-Sendung Made in Germany Quelle: DW

تحلية مياه البحر: حل لمكافحة شُحّ المياه 05.02.2022

Japan / Ernährung in Schulen / SWR Kinder beim Essen

اليابان: أكثر تلاميذ المدارس صحة في العالم 30.01.2022

المزيد العولمة 3000

Sendung vom 07.02.2022 In Ghana unterstützt die niederländische NGO SNV Kakao-Farmer, mit nachhaltigen Methoden, Kakao anzubauen. via Jasmin Al-Yasri Fr, 04.02.2022 15:22

غانا: كفاءة واستدامة في زراعة الكاكاو 12.02.2022

Sendung vom 07.02.2022 Pilze können wahre Wunder vollbringen und sind vielseitig einsetzbar z.B. den Boden von Öl und Radioaktivität reinigen. via Jasmin Al-Yasri Fr, 04.02.2022 15:22

الفطر: وصفة سحرية لإنقاذ الأرض 12.02.2022

Global Ideas Aufforstung Libanon

لبنان: الأرز ينمو من جديد في دولة الأزمات 05.02.2022

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العولمة 3000 - مجلة العولمة: مشروع إعادة تشجير الارز في لبنان ومواضيع أخرى 05.02.2022

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