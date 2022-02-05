العولمة 3000 - وصفة سحرية لإنقاذ الأرض ومواضيع أخرى

منظمة الصحة العالمية تأمل بانتهاء جائحة كورونا خلال أقل من عامين

أعلن مدير منظمة الصحة العالمية أن العالم يجب أن يكون قادرا على السيطرة على جائحة كورونا في غضون أقل من عامين. وعالمة أوبئة في المنظمة تكشف عن الحاجة لمزيد من الأبحاث بشأن تأثير التحور على فيروس كوفيد - 19.