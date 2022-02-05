العولمة 3000 - وصفة سحرية لإنقاذ الأرض ومواضيع أخرى

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مكافحة بؤس كورونا في البرازيل ومقومات الفطر في مكافحة التلوث وطرق مستدامة لإنتاج كاكاو مربح للمزارعين الشباب في غانا.
أعلن مدير منظمة الصحة العالمية أن العالم يجب أن يكون قادرا على السيطرة على جائحة كورونا في غضون أقل من عامين. وعالمة أوبئة في المنظمة تكشف عن الحاجة لمزيد من الأبحاث بشأن تأثير التحور على فيروس كوفيد - 19.
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